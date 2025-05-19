Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить ерией, формируя галактики и другие космические структуры — и все это без участия темной материи или темной энергии. Такой подход радикально пересматривает устоявшиеся космологические концепции

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием» Исследователи обнаружили, что гипотетическая форма темной энергии может привести к мрачному финалу для Вселенной — Большому замерзанию. Идея исх

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел имента. По словам исследователей, их работа — серьезный шаг к первому непосредственному обнаружению темной энергии. В прошлом году в ходе эксперимента XENON1T, который проводился глубоко под з

Темную энергию можно заменить замедлением времени ная форма энергии, которая, как полагают ученые, ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной. Темной энергии приписывают экзотические свойства, которые могут объяснить ускоряющееся расшир

Поиски темной энергии: заработала самая мощная цифровая камера х загадок - почему расширение Вселенной ускоряется. Ученые в Международном исследовательском центре темной энергии на этой неделе объявили о том, что 8-летний проект – "Камера темной энергии

Темную энергию подтвердили на 99,99% Джанантонио и Робертом Криттенденом сделала вывод, что вероятность существования во Вселенной темной энергии составляет 99,996%. Их выводы опубликованы в ежемесячных заметках Королевского

Темная энергия может уничтожить Вселенную ыва. Однако для предсказания дальнейшей судьбы Вселенной необходимо тщательно проанализировать роль темной энергии в существовании мироздания. Пока точно никто не знает, что собой представляет

Темная энергия обезображивает звезды й астрономам диаграммой Герцшпрунга-Рессела. Отклонение от этой диаграммы означает наличие у звезды темной энергии. В наибольшей степени отклоняются от "правильной" диаграммы звезды типа нашего

Итальянские физики: Темной энергии нет. Есть антигравитация Массимо Виллата из Национального института астрофизики разработал теорию, согласно которой никакой темной энергии не существует, а отталкивающая гравитационная сила, которая приводит к ускоряю

Тайны Солнца и темная энергия: две уникальные космические миссии одобрены чевые вопросы, относящиеся к фундаментальной физике и космологии, в частности характер таинственной темной энергии и темной материи Зонд Solar Orbiter приблизится к Солнцу на беспрецедентно бли

Темная энергия действительно существует вели к открытию того, что расширение Вселенной происходит с ускорением, что было объяснено влиянием темной энергии. На межгалактических расстояниях темная энергия (фиолетовая сетка) доминирует

Hubble убирает конкурентов темной энергии Большинство астрофизиков объясняет ускоряющееся расширение Вселенной действием темной энергии. Она была открыта в теории в 1998-99 годах при исследовании, почему галактики

Боевой лазер ищет темную энергию ира. С помощью мощного боевого лазера Оливер Бейкер ищет частицы, предсказанные в некоторых моделях темной энергии, их называют частицы-хамелеоны. Эти частицы представляют собой единицу темн

До решения загадки темной энергии один шаг? Команда астрономов NASA и ЕКА хочет выяснить природу темной энергии совершенно новым методом: измерив свойства гравитационных линз в скоплении гал

Российские ученые получили новые результаты в исследовании темной энергии дований РАН и других научных организаций Европы и США, опубликовала результаты исследования природы темной энергии при помощи измерений скорости роста крупномасштабной структуры Вселенной. В ра

"Темной энергии" исполнилось 10 лет Как сообщает Physorg, в ноябре 2007 года исполняется 10 лет введению в активный оборот понятия "темной энергии" - гипотетической субстанции, способствующей необъяснимому на первый взгляд ускоренному расширению Вселенной. Этому событию посвящена статья Эрика Линдера (Eric Linder) и Саула П

Обнаружение "темной энергии", возможно, приблизило гибель Вселенной rve University и его коллега Джеймс Дент (James Dent) предположили, что обнаружение гипотетической "темной энергии" могло бы привести к уменьшению продолжительности "жизни" Вселенной. Подобный

Суперкомпьютер проверяет гипотезу о "темной энергии" Исследователи из института вычислительной космологии Университета Дюрхема используют суперкомпьютер Cosmology Machine (COSMA) для проверки гипотезы о существовании так называемой "темной энергии" во Вселенной. Суперкомпьютер работает на процессорах UltraSPARC IIIi и AMD Opteron под управлением операционной системы Sun Solaris. COSMA построен на базе 1300 процессоров, что

Темную энергию и темную материю пытаются объединить Понятие темной материи было введено в космологии для объяснения угловых флуктуаций фонового излучения и описания формирования и свойств галактик. Темная энергия была введена для объяснения обнаруженного недавно ускорения расширения Вселенной, которое некоторые ученые пытаются описать с помощью космологической постоянной Эйнштейна. Однако

Ученые пытаются объединить темную энергию и темную материю ли разработали теорию аномально взвешенной энергии (Abnormally Weighting Energy - AWE) для описания темной энергии и темной материи, доля которых во Вселенной по подсчетам ученых может составля

"Темная энергия" стала еще загадочнее с помощью крутильных весов, при этом не наблюдалось ослабления гравитационного притяжения за счет «темной энергии», которая, по мнению астрофизиков, должна проявляться на таких масштабах расст

Ученые определили возраст темной энергии гравитационного притяжения между галактиками. Физики попытались объяснить этот факт, введя понятие «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной, уравновешивая гравитационные силы

Ученые определили возраст темной энергии гравитационного притяжения между галактиками. Физики попытались объяснить этот факт, введя понятие «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной, уравновешивая гравитационные силы

Ученые определили возраст темной энергии гравитационного притяжения между галактиками. Физики попытались объяснить этот факт, введя понятие «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной, уравновешивая гравитационные силы

Темная энергия: очередное заблуждение ученых? в авторитетном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ученые считают, что понятия темной энергии и темной массы возникли из-за того, что их коллеги до сих пор использовали неп

Темная энергия: очередное заблуждение ученых? в авторитетном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ученые считают, что понятия темной энергии и темной массы возникли из-за того, что их коллеги до сих пор использовали неп

Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино? гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящ

Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино? гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящ

Космический мазер раскроет тайны темной энергии в столь раннюю эпоху, открывает возможность проверки космологических гипотез, в частности, влияния темной энергии на эволюцию Вселенной. Согласно современным представлениям, темная энергия нач

Космический мазер раскроет тайны темной энергии в столь раннюю эпоху, открывает возможность проверки космологических гипотез, в частности, влияния темной энергии на эволюцию Вселенной. Согласно современным представлениям, темная энергия нач

Черных дыр нет и быть не может? сивной звезды приводит не к образованию черной дыры, а к появлению объекта («звезды»), состоящей из темной энергии, вследствие чего возникают интересные и загадочные гравитационные эффекты. Сна