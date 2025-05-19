Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197643
ИКТ 15236
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26969
Персоны 86208
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

Астрономия Космос Тёмная энергия Dark energy

СОБЫТИЯ


19.05.2025 Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

ерией, формируя галактики и другие космические структуры — и все это без участия темной материи или темной энергии. Такой подход радикально пересматривает устоявшиеся космологические концепции

30.12.2024 Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»

Исследователи обнаружили, что гипотетическая форма темной энергии может привести к мрачному финалу для Вселенной — Большому замерзанию. Идея исх
04.10.2021 Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

имента. По словам исследователей, их работа — серьезный шаг к первому непосредственному обнаружению темной энергии. В прошлом году  в ходе эксперимента XENON1T, который проводился глубоко под з
02.01.2015 Темную энергию можно заменить замедлением времени

ная форма энергии, которая, как полагают ученые, ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной. Темной энергии приписывают экзотические свойства, которые могут объяснить ускоряющееся расшир
18.09.2012 Поиски темной энергии: заработала самая мощная цифровая камера

х загадок - почему расширение Вселенной ускоряется. Ученые в Международном исследовательском центре темной энергии на этой неделе объявили о том, что 8-летний проект – "Камера темной энергии
15.09.2012 Темную энергию подтвердили на 99,99%

Джанантонио и Робертом Криттенденом сделала вывод, что вероятность существования во Вселенной темной энергии составляет 99,996%. Их выводы опубликованы в ежемесячных заметках Королевского
25.07.2012 Темная энергия может уничтожить Вселенную

ыва. Однако для предсказания дальнейшей судьбы Вселенной необходимо тщательно проанализировать роль темной энергии в существовании мироздания. Пока точно никто не знает, что собой представляет

22.02.2012 Темная энергия обезображивает звезды

й астрономам диаграммой Герцшпрунга-Рессела. Отклонение от этой диаграммы означает наличие у звезды темной энергии. В наибольшей степени отклоняются от "правильной" диаграммы звезды типа нашего
02.02.2012 Итальянские физики: Темной энергии нет. Есть антигравитация

Массимо Виллата из Национального института астрофизики разработал теорию, согласно которой никакой темной энергии не существует, а отталкивающая гравитационная сила, которая приводит к ускоряю
06.10.2011 Тайны Солнца и темная энергия: две уникальные космические миссии одобрены

чевые вопросы, относящиеся к фундаментальной физике и космологии, в частности характер таинственной темной энергии и темной материи Зонд Solar Orbiter приблизится к Солнцу на беспрецедентно бли
20.05.2011 Темная энергия действительно существует

вели к открытию того, что расширение Вселенной происходит с ускорением, что было объяснено влиянием темной энергии. На межгалактических расстояниях темная энергия (фиолетовая сетка) доминирует

17.03.2011 Hubble убирает конкурентов темной энергии

Большинство астрофизиков объясняет ускоряющееся расширение Вселенной действием темной энергии. Она была открыта в теории в 1998-99 годах при исследовании, почему галактики

17.11.2010 Боевой лазер ищет темную энергию

ира. С помощью мощного боевого лазера Оливер Бейкер ищет частицы, предсказанные в некоторых моделях темной энергии, их называют частицы-хамелеоны. Эти частицы представляют собой единицу темн
23.08.2010 До решения загадки темной энергии один шаг?

Команда астрономов NASA и ЕКА хочет выяснить природу темной энергии совершенно новым методом: измерив свойства гравитационных линз в скоплении гал
23.12.2008 Российские ученые получили новые результаты в исследовании темной энергии

дований РАН и других научных организаций Европы и США, опубликовала результаты исследования природы темной энергии при помощи измерений скорости роста крупномасштабной структуры Вселенной. В ра
30.11.2007 "Темной энергии" исполнилось 10 лет

Как сообщает Physorg, в ноябре 2007 года исполняется 10 лет введению в активный оборот понятия "темной энергии" - гипотетической субстанции, способствующей необъяснимому на первый взгляд ускоренному расширению Вселенной. Этому событию посвящена статья Эрика Линдера (Eric Linder) и Саула П
28.11.2007 Обнаружение "темной энергии", возможно, приблизило гибель Вселенной

rve University и его коллега Джеймс Дент (James Dent) предположили, что обнаружение гипотетической "темной энергии" могло бы привести к уменьшению продолжительности "жизни" Вселенной. Подобный

23.11.2007 Суперкомпьютер проверяет гипотезу о "темной энергии"

Исследователи из института вычислительной космологии Университета Дюрхема используют суперкомпьютер Cosmology Machine (COSMA) для проверки гипотезы о существовании так называемой "темной энергии" во Вселенной. Суперкомпьютер работает на процессорах UltraSPARC IIIi и AMD Opteron под управлением операционной системы Sun Solaris. COSMA построен на базе 1300 процессоров, что
10.04.2007 Темную энергию и темную материю пытаются объединить

Понятие темной материи было введено в космологии для объяснения угловых флуктуаций фонового излучения и описания формирования и свойств галактик. Темная энергия была введена для объяснения обнаруженного недавно ускорения расширения Вселенной, которое некоторые ученые пытаются описать с помощью космологической постоянной Эйнштейна. Однако
10.04.2007 Ученые пытаются объединить темную энергию и темную материю

ли разработали теорию аномально взвешенной энергии (Abnormally Weighting Energy - AWE) для описания темной энергии и темной материи, доля которых во Вселенной по подсчетам ученых может составля
18.01.2007 "Темная энергия" стала еще загадочнее

с помощью крутильных весов, при этом не наблюдалось ослабления гравитационного притяжения за счет «темной энергии», которая, по мнению астрофизиков, должна проявляться на таких масштабах расст
23.11.2006 Ученые определили возраст темной энергии

гравитационного притяжения между галактиками. Физики попытались объяснить этот факт, введя понятие «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной, уравновешивая гравитационные силы
22.11.2006 Ученые определили возраст темной энергии

гравитационного притяжения между галактиками. Физики попытались объяснить этот факт, введя понятие «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной, уравновешивая гравитационные силы
22.11.2006 Ученые определили возраст темной энергии

гравитационного притяжения между галактиками. Физики попытались объяснить этот факт, введя понятие «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной, уравновешивая гравитационные силы
13.09.2006 Темная энергия: очередное заблуждение ученых?

в авторитетном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ученые считают, что понятия темной энергии и темной массы возникли из-за того, что их коллеги до сих пор использовали неп
13.09.2006 Темная энергия: очередное заблуждение ученых?

в авторитетном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ученые считают, что понятия темной энергии и темной массы возникли из-за того, что их коллеги до сих пор использовали неп
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?

гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящ
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?

гор, до сих пор были главными, если не единственными, инструментами для исследования так называемой темной энергии. Возможно, скоро для этих целей будут использованы детекторы нейтрино, находящ
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии

в столь раннюю эпоху, открывает возможность проверки космологических гипотез, в частности, влияния темной энергии на эволюцию Вселенной. Согласно современным представлениям, темная энергия нач
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии

в столь раннюю эпоху, открывает возможность проверки космологических гипотез, в частности, влияния темной энергии на эволюцию Вселенной. Согласно современным представлениям, темная энергия нач
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может?

сивной звезды приводит не к образованию черной дыры, а к появлению объекта («звезды»), состоящей из темной энергии, вследствие чего возникают интересные и загадочные гравитационные эффекты. Сна
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может?

сивной звезды приводит не к образованию черной дыры, а к появлению объекта («звезды»), состоящей из темной энергии, вследствие чего возникают интересные и загадочные гравитационные эффекты. Сна

Публикаций - 110, упоминаний - 177

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1539 43
Microsoft - Activision Blizzard 510 3
Константа - Константа ИТ 51 3
Raven Software 43 3
Ростелеком 10884 2
SAP SE 5585 2
9527 2
Google LLC 12626 2
Yandex - Яндекс 9130 1
Microsoft Corporation 25720 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1329 1
HP Inc. 5876 1
AMD - Advanced Micro Devices 4626 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Геометрия НПО 161 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
ЕКА Топливная компания 148 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1890 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5938 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10230 27
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2345 14
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 909 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11473 11
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1566 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4994 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24224 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3633 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2854 4
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 380 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 684 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18246 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16019 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1825 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13004 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2600 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 128 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13804 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3174 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 149 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 660 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 521 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 393 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3911 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7386 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18001 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22457 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3760 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 1
AVI - Audio Video Interleave 460 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 19
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 7
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 7
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 451 5
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 5
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 4
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 4 4
Cornell University - arXiv.org 51 2
NASA Gemini Project - Джемини - программа США пилотируемых космических полётов 10 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 2
Vera C. Rubin Observatory - Обсерватория Веры С. Рубин - LSST - Large Synoptic Survey Telescope - Legacy Survey of Space and Time - Большой телескоп для синоптических исследований 4 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1927 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 707 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
PAMELA - Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - научный аппарат по изучению космического излучения 7 1
ESA Cosmic Vision 2015-2025 1 1
Nvidia Fermi 29 1
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 1
ASU MGO - Mount Graham International Observatory - Международная обсерватория Маунт-Грейам - The Large Binocular Telescope, LBT - Большой бинокулярный телескоп 4 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
ESA Solar Orbiter 11 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 192 31
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 4
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 4
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Capozziello Salvatore - Капоцьелло Сальваторе 2 2
Krauss Lawrence - Краусс Лоуренс 4 2
Hall Lawrence - Холл Лоуренс 2 2
Lederman Leon - Ледерман Леон 3 2
Chown Marcus - Чаун Маркус 2 2
Antonucci Robert - Антонуччи Роберт 2 2
Steinhardt Paul - Стейнхардт Пол 4 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Бабикова Юлия 4 1
Шапошников Михаил 1 1
Saulter Quentin - Солтер Квентин 2 1
Вихлинин Алексей 3 1
Verlinde Erik - Верлинде Эрик 2 1
Rudnick Lawrence - Рудник Лоуренс 1 1
Alimi Jean-Michel - Алими Жан-Мишель 1 1
Scherrer Robert - Шеррер Роберт 2 1
Tegmark Max - Тегмарк Макс 4 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Buzzi Adeline - Буцци Эдлин 1 1
Wilkinson Guy - Уилкинсон Гай 1 1
Голутвин Андрей 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10836 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54529 31
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 27
Солнечная система - Solar system 2566 14
Россия - РФ - Российская федерация 165021 13
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 12
Европа 24911 10
США - Калифорния 4815 10
Чили - Республика 492 8
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5465 7
Германия - Федеративная Республика 13166 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13770 5
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Япония 13771 4
Италия - Итальянская Республика 4497 4
Мировой океан - World Ocean 528 4
США - Калифорния - Беркли 286 4
Америка Южная - Атакама пустыня 32 4
Италия - Неаполь 20 3
Канада 5063 3
Франция - Французская Республика 8146 3
Великобритания - Лондон 2428 3
США - Аризона 549 3
США - Иллинойс 339 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 516 3
Эквадор - Галапагос - Галапагосские острова - Галапагосский архипелаг 14 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 2
США - Колумбия - Вашингтон 1478 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 474 2
Эквадор - Республика 122 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 2
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 37 2
Созвездие Змея - Serpens - Туманность Орел 4 2
Созвездие Гончие Псы 2 2
США - Западная Виргиния 44 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 56
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 52
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1275 43
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 40
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1745 39
Физика - Physics - область естествознания 2924 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33487 25
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 25
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 14
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9089 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 6
Физика - Светимость 77 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 832 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1644 5
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1021 4
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 4
Астрономия - Квазар - Quasar 85 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 578 4
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 4
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12231 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57298 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3375 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1452 3
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 31 3
Инфляция 142 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4489 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6678 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 2
Английский язык 7008 2
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 117 2
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 2
Аренда 2666 2
Закон Хаббла - Постоянная Хаббла 5 2
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 2
New Scientist 1448 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 8
Nature 828 7
Physical Review Letters 161 6
Phys.org 972 4
ScienceDaily 399 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
PhysicsWeb 184 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
Universe Today 34 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
EurekAlert 291 2
Astrophysics and Space Science 4 1
Future - Space.com 200 1
PhysicsWorld 90 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 5
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 5
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
РАН - Российская академия наук 2115 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 2
University of Naples Federico II - Università degli Studi di Napoli Federico II - Неаполитанский университет имени Фридриха II - Университет Неаполя 6 2
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
Valparaiso Technical Institute - University of Valparaíso - Технический университет Федерико Санта-Мария - Технические университеты Вальпараисо 1 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1199 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 238 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 297 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще