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PAMELA Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics научный аппарат по изучению космического излучения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.06.2026 За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк 1
19.04.2021 Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи 1
09.08.2011 Изоляция? Земля окружена поясом из антивещества 1
04.03.2011 Теория происхождения космических лучей опровергнута? 1
15.12.2002 Ученые клонировали зубы 1
15.12.2002 Ученые клонировали зубы 1
16.10.2001 Антитеррористические меры ударят по электронной коммерции 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

PAMELA и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1533 1
Microsoft Corporation 25648 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 91 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10206 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 279 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 900 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11618 1
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e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6294 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7350 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21241 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 93 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17738 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 144 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 445 1
Yelick Pamela - Йелик Памела 2 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Sommer Peter - Зоммер Петер 3 1
Bowden Caspar - Боуден Каспар 2 1
Taylor Pamela - Тэйлор Памела 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 605 1
Италия - Итальянская Республика 4482 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 1
Земля - планета Солнечной системы 10818 1
Ближний Восток 3125 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 501 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 221 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5054 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 483 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5673 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12117 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2068 1
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 43 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3804 1
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2995 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8725 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1259 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 573 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 574 1
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 29 1
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 1
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 1
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 2
Tom’s Hardware 582 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 1
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