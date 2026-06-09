Индексная книга (каталог) CNews*
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PAMELA Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics научный аппарат по изучению космического излучения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.06.2026
|За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк 1
|19.04.2021
|Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи 1
|09.08.2011
|Изоляция? Земля окружена поясом из антивещества 1
|04.03.2011
|Теория происхождения космических лучей опровергнута? 1
|15.12.2002
|Ученые клонировали зубы 1
|15.12.2002
|Ученые клонировали зубы 1
|16.10.2001
|Антитеррористические меры ударят по электронной коммерции 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
PAMELA и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1533 1
|Microsoft Corporation 25648 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 91 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
|Yelick Pamela - Йелик Памела 2 2
|Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
|Sommer Peter - Зоммер Петер 3 1
|Bowden Caspar - Боуден Каспар 2 1
|Taylor Pamela - Тэйлор Памела 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.