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Индексная книга (каталог) CNews*
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AFP Agence France-Presse Агентство Франс Пресс

AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов 1
11.02.2025 Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование 1
30.07.2024 Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели 1
27.12.2016 По Toshiba нанесен ядерный удар силой 4,3 млрд долларов 1
04.01.2012 Cамый доступный в мире планшет подешевеет до $10 1
20.06.2011 Чилийский вулкан накрыл пеплом Южное полушарие 1
04.01.2011 Эксперты: В Лас-Вегасе покажут 80 новых плохих планшетов 1
06.03.2009 Главным итэшником США стал индус 1
16.02.2009 Мобильные операторы изобретают «аську» 1
04.12.2008 Wikipedia подправят «морду» почти на $1 млн 1
02.04.2008 В Эстонии появится Центр киберзащиты 1
26.11.2007 Интернет-оппозиция Ирака: убита семья главного редактора портала 1
03.09.2007 Google News «подружился» с АР, АFP и Canadian Press 1
29.08.2007 В Астраханской области запущено интерактивное мобильное медиавещание 1
22.05.2007 Google News будет платить своим «источникам»? 1
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе 1
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе 1
18.04.2006 Japan Airlines предложит новостной сервис во время полета 1
08.02.2006 Доменная еврозона открылась для бизнеса 1
22.03.2005 Google ворует новости у France Press? 1
21.03.2005 AFP обвиняет Google в нарушении закона об авторском праве 1
19.01.2004 «Марсианская надпись» будоражит землян 1
19.01.2004 «Марсианская надпись» будоражит землян 1
04.01.2003 British Telecom продаст свою долю в гонконгской SmarTone 1
27.12.2002 26 декабря - день рождения первого человеческого клона? 1
27.12.2002 26 декабря - день рождения первого человеческого клона? 1
16.11.2001 Мультимедиа-департамент агентства France-Presse отказывается работать 2
10.08.2001 Ситуация с госрегулированием интернета в Китае 1
05.01.2001 Эстония: первые онлайновые выборы 1
27.11.2000 Винтон Серф: решение французского суда по делу Yahoo! может навредить интернету 1
29.08.2000 МТС вводит новые WAP-услуги 1
09.08.2000 В Дагестане в результате терактов вновь гибнут люди 1
09.08.2000 Масхадов принес соболезнования семьям погибших при взрыве на Пушкинской 1
09.08.2000 Масхадов принес соболезнования семьям погибших при взрыве на Пушкинской 1
17.07.2000 Изобретен язык передачи новостей NewsML на основе XML 1
12.05.2000 МТС и агентство "Франс Пресс" договорились о поставке ленты новостей агентства на WAP-телефоны компании 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

AFP и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12809 6
X Corp - Twitter 2942 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16146 2
Meta Platforms - Facebook 4635 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 2
Галактика - Корпорация 1554 2
Yahoo! 3729 2
Jeotex - Datawind 5 1
Hugging Face 85 1
Ростелеком 11051 1
Alphabet 179 1
SAP SE 5630 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Apple Inc 13291 1
Toshiba Corporation 2987 1
VK - Mail.ru Group 3618 1
Lenovo Motorola 3573 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Открытые технологии 731 1
Westinghouse Electric 39 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
Verizon - WorldCom 501 1
MCI Worldcom 126 1
MCI 177 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
SFR - Société française du radiotéléphone 66 1
Bouygues Telecom 65 1
SmarTone 20 1
Трафиклэнд - Trafficland 24 1
Japan Airlines - JAL - авиакомпания 26 1
Boeing 1032 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
MODIS - Одежда 3000 59 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 764 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 106 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
IPTC - International Press Telecommunications Council - Международный Совет по Прессе и Телекоммуникациям 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35896 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29915 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10302 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9402 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17115 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8788 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 2
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WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13615 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10679 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13122 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8494 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27173 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2502 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5026 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15559 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10503 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5917 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4666 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7563 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9856 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1929 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9618 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4921 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 3
Google YouTube - Видеохостинг 3019 2
Google Android 15375 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Jeotex - Datawind UbiSlate - Aakash 5 1
Apple iOS 8658 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1228 1
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Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 150 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 454 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Motorola XOOM 53 1
Benefon Twin 2 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 92 1
FreePik 1887 1
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Лужков Юрий 113 2
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Lederman Leon - Ледерман Леон 3 2
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Изосимов Александр 192 1
Голанд Евгений 11 1
Резников Шагит 5 1
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Манилов Валерий 1 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
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Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 1
al-Maliki Nouri - аль-Малики Нури 2 1
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Chatin Nicolas - Шатен Николя 1 1
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Мусаев Абдул 1 1
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Gardner Sue - Гарднер Сью 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 14
Россия - РФ - Российская федерация 168534 9
Франция - Французская Республика 8206 8
Земля - планета Солнечной системы 10911 6
Европа 25032 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 5
Япония 13853 5
Германия - Федеративная Республика 13300 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 650 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4237 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 2
Америка - Американский регион 2210 2
Солнечная система - Solar system 2575 2
Испания - Королевство 3850 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 2
Эстония - Эстонская Республика 765 2
Япония - Токио 1022 2
Латвия - Латвийская Республика 840 2
Эквадор - Республика 123 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 2
Канада - Квебек 66 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
США - Колумбия 66 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5523 2
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Багамские Острова - Багамы 64 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 422 2
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Азия - Азиатский регион 5956 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 1
Америка Южная 885 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3178 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11771 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54123 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6874 2
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Цензура - Свобода слово 514 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5862 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5164 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 758 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3031 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10993 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3422 1
Английский язык 7077 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 374 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 5
SpaceDaily - Space Daily 187 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 2
Wikipedia - Википедия 659 2
AP - Associated Press 2009 2
Future - Space.com 200 2
Canadian Press 9 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
The Register - The Register Hardware 1801 1
Bloomberg 1646 1
РИА Новости 1045 1
NYT - The New York Times 1104 1
Washington Post 357 1
PC Magazine - PCMag 104 1
China Daily 72 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Le Monde 30 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Playboy 51 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
Economic Times 54 1
Kyodo 47 1
Nando Times 20 1
France 24 12 1
Perfect 10 7 1
Jiji Press 5 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
comScore 430 1
NPD Group 140 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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