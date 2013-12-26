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Лужков Юрий
Лужков Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1100 1
|OpenText Documentum 340 1
|Медведев Дмитрий 1479 5
|Рейман Леонид 978 4
|Щеголев Игорь 677 4
|Михайлов Алексей 46 3
|Фурсенко Андрей 78 3
|Шойгу Сергей 63 2
|Шалманов Сергей 184 2
|Рудычева Наталья 83 2
|Лобанов Денис 37 2
|Алешин Михаил 6 2
|Путин Владимир 2162 2
|Нарышкин Сергей 36 2
|Собянин Сергей 215 2
|Дворкович Аркадий 179 2
|Голикова Татьяна 39 2
|Жилкин Александр 15 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Ласый Александр 7 1
|Назаров Александр 38 1
|Макар Герман 10 1
|Припачкин Юрий 50 1
|Кудрин Алексей 83 1
|Дмитриев Владимир 23 1
|Иванов Сергей 241 1
|Симаков Олег 106 1
|Воробьев Александр 20 1
|Бортников Александр 19 1
|Кузнецова Марина 5 1
|Кусков Денис 185 1
|Свириденко Андрей 89 1
|Евтушенков Владимир 182 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Минниханов Рустам 95 1
|Мантуров Денис 57 1
|Массух Илья 194 1
|Матвиенко Валентина 95 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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