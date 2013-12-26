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Лужков Юрий



26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1
26.10.2010 Собянин сменил ИТ-директора Москвы 1
18.08.2010 Лужков повысил статус ИТ-ведомства Москвы 3
18.08.2010 Правительство Москвы реорганизовало Управление информатизации в Комитет ИТ 1
06.08.2010 Образцовая СЭД России дала глобальный сбой 1
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери 1
13.07.2010 Москва переходит на новые нормы энергоэффективности 1
16.02.2010 Проект «Электронного правительства» обсудят с народом 1
23.12.2009 Медведев: Переход к электронному правительству потребует 5-6 лет 1
17.12.2009 У Москвы появился официальный электронный атлас 1
24.08.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 2
28.05.2009 Москвичи получат бесплатный доступ в интернет 1
06.03.2009 Александр Воробьев назначен и.о. руководителя департамента транспорта и связи Москвы 1
05.03.2009 Глава московского департамента транспорта и связи Леонид Липсиц ушел в отставку 1
12.02.2009 Медведев провел Совет по ИТ. Резкая критика. ВИДЕО 1
13.05.2008 Офисы и высотки Москвы автоматизируют 2
13.05.2008 Крупные здания и мосты в Москве оборудуют системами управления коммуникациями 1
18.10.2007 Лужков не хочет отдавать миллиард МГТС 4
18.10.2007 Ю.Лужков: Город не намерен компенсировать телефонистам их завышенные тарифы на связь 1
13.09.2007 Социальная карта москвича: паспорт можно не носить 4
12.09.2007 Социальная карта москвича станет удостоверением личности 2
30.08.2007 Мобильник станет пропуском в метро 3
30.08.2007 Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд с помощью мобильника 1
25.07.2007 Лужков: социальная карта станет аналогом паспорта 3
17.07.2007 "Электронная Москва" выходит на новый этап 3
10.07.2007 Вышел июльский номер журнала CNews 2
18.06.2007 Правительство Москвы поддержало спецпроект журнала CNews 1
14.03.2007 МГТС: абоненты не дождутся «социальных» тарифов 1
16.02.2007 Мосгордума намерена отменить плату за предоставление абонентской линии МГТС 2
08.02.2007 СФ: необходимо пересмотреть телефонные тарифы 1
06.02.2007 Московские власти настаивают на пересмотре новых тарифных планов МГТС 2
07.08.2006 Вагоны в Московском метрополитене оборудуют системой видеонаблюдения 1
01.08.2006 Школьникам раздадут "электронные паспорта" 1
01.08.2006 В московских школах введут "Карту учащегося" 1
25.07.2006 Будет создан интернет-портал Москвы на иностранных языках 1
07.06.2006 Москвичи получат набор e-услуг 1
26.05.2006 Власти Москвы нашли еще 1,5 млрд на ИТ 1
25.05.2006 В Москве автоматизируют учет энергоресурсов 1
23.05.2006 Аэротакси в Москве постигло закономерное фиаско 1
25.04.2006 Москва: 2/3 справок будут выдавать в "одном окне" 1

Публикаций - 63, упоминаний - 88

Лужков Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 145 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 3
Мостелеком 52 2
Ростелеком - Связьинвест 1652 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 76 2
Крок 1525 2
Nokia Corporation 5016 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 24 1
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 54 1
Гранит-Центр НПП 22 1
Гольфстрим 30 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
InterSystems - ИнтерСистемз 127 1
Ростелеком ЦентрТелеком 502 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 363 1
Ситроникс - Sitronics 768 1
ФОРС - Центр разработки 280 1
Spirit DSP - Спирит Корп 339 1
Акадо Телеком - Комкор 773 1
АФК Система ПАО 1585 1
Микрон - Micron 555 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 1
Cisco Systems 4573 1
Dell EMC 4378 1
Visa International 1626 2
Почта России ПАО 1752 1
Газпром ПАО 711 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Мосэнерго ПАО 96 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 118 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 309 4
Правительство Москвы 789 4
Президент Российской Федерации 1601 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 798 2
Мэр города Москвы 14 2
Мосгордума - Московская городская Дума 97 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 839 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
Электронная Москва АО 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 35 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 35 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 444 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 120 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 417 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 233 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1078 1
Правительство РФ 2485 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
Счётная палата РФ 547 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2185 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2835 2
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 782 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1883 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1100 1
OpenText Documentum 340 1
Медведев Дмитрий 1479 5
Рейман Леонид 978 4
Щеголев Игорь 677 4
Михайлов Алексей 46 3
Фурсенко Андрей 78 3
Шойгу Сергей 63 2
Шалманов Сергей 184 2
Рудычева Наталья 83 2
Лобанов Денис 37 2
Алешин Михаил 6 2
Путин Владимир 2162 2
Нарышкин Сергей 36 2
Собянин Сергей 215 2
Дворкович Аркадий 179 2
Голикова Татьяна 39 2
Жилкин Александр 15 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Ласый Александр 7 1
Назаров Александр 38 1
Макар Герман 10 1
Припачкин Юрий 50 1
Кудрин Алексей 83 1
Дмитриев Владимир 23 1
Иванов Сергей 241 1
Симаков Олег 106 1
Воробьев Александр 20 1
Бортников Александр 19 1
Кузнецова Марина 5 1
Кусков Денис 185 1
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Ермолаев Артем 343 1
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Мантуров Денис 57 1
Массух Илья 194 1
Матвиенко Валентина 95 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 60
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Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 225 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 22
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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