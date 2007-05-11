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МТС Комстар ОТС Телмос
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.05.2007
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"Комстар" присоединил дочернюю компанию "Телмос"
Компания "Комстар — Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") присоединила дочернюю компанию "Телмос", сообщает РБК. "Телмос" ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо. Реш
|04.03.2005
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Окончательное объединение "Комстара" откладывается из-за Чубайса
сообщил в декларации своего имущества, поданной перед парламентскими выборами 2003 года). Компания «Телмос» была основана в 1993 году. Ее учредителями выступали американская AT&T (40% акций), «
|04.03.2005
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"Система" увеличила долю в "Телмосе"
стема» объявила об увеличении своей доли в московском альтернативном операторе фиксированной связи «Телмос». «Система» приобрела дополнительные 20% акций «Телмоса» у «Ростелекома» за $8,5 млн.
|04.03.2004
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Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.
ра связи на базе своих дочерних компаний фиксированной связи "Комстар", "МТУ-Информ", "МТУ-Интел", "Телмос", "Голден Лайн". По словам г-на Вронца, финансироваться слияние этих компаний будет ис
|20.09.2001
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АФК "Система" приобрела акции "Телмос"
масштабного проекта по созданию в Москве Объединенной телефонной компании. Эту компания АФК "Система" и "Система Телеком" планируют создать на базе действующих операторов - "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос". Первый вице-президент АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям Василий Сидоров сообщил РБК, что в настоящее время прорабатываются несколько сценариев консолидации операторов и пр
|21.06.2000
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АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос"
АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос", заявил вице-президент АФК "Система" Леван Васадзе. В дальнейшем образованная новая телекоммуникационная компания выйдет на фондовый рынок, сказал Васадзе. При этом новое объединение не
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабовский Семен 33 10
|Евтушенков Владимир 217 7
|Лагутин Владимир 39 6
|Розинова Раиса 16 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Новицкий Евгений 32 4
|Дронов Дмитрий 27 3
|Алимбеков Саид 8 3
|Гончарук Александр 92 3
|Толстой Лев 69 3
|Яшин Валерий 80 2
|Лужков Юрий 113 2
|Голубева Надежда 43 2
|Кромский Дмитрий 29 2
|Бойко Анна 20 2
|Леонов Всеволод 14 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Клименко Антон 11 2
|Кромской Дмитрий 7 2
|Кострова Татьяна 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Фридман Михаил 146 2
|Авен Петр 67 2
|Студитских Виталий 20 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
|Королев Игорь 65 2
|Овчинников Борис 129 1
|Сидоров Василий 53 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Тарасов Сергей 47 1
|Липатов Сергей 34 1
|Борушевский Денис 37 1
|Кадер Михаил 24 1
|Ильин Николай 25 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Степашин Сергей 31 1
|Горбачев Михаил 37 1
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