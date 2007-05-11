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МТС Комстар ОТС Телмос

СОБЫТИЯ

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11.05.2007 "Комстар" присоединил дочернюю компанию "Телмос"

Компания "Комстар — Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") присоединила дочернюю компанию "Телмос", сообщает РБК. "Телмос" ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо. Реш
04.03.2005 Окончательное объединение "Комстара" откладывается из-за Чубайса

сообщил в декларации своего имущества, поданной перед парламентскими выборами 2003 года). Компания «Телмос» была основана в 1993 году. Ее учредителями выступали американская AT&T (40% акций), «
04.03.2005 "Система" увеличила долю в "Телмосе"

стема» объявила об увеличении своей доли в московском альтернативном операторе фиксированной связи «Телмос». «Система» приобрела дополнительные 20% акций «Телмоса» у «Ростелекома» за $8,5 млн.

04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.

ра связи на базе своих дочерних компаний фиксированной связи "Комстар", "МТУ-Информ", "МТУ-Интел", "Телмос", "Голден Лайн". По словам г-на Вронца, финансироваться слияние этих компаний будет ис
20.09.2001 АФК "Система" приобрела акции "Телмос"

масштабного проекта по созданию в Москве Объединенной телефонной компании. Эту компания АФК "Система" и "Система Телеком" планируют создать на базе действующих операторов - "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос". Первый вице-президент АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям Василий Сидоров сообщил РБК, что в настоящее время прорабатываются несколько сценариев консолидации операторов и пр
21.06.2000 АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос"

АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос", заявил вице-президент АФК "Система" Леван Васадзе. В дальнейшем образованная новая телекоммуникационная компания выйдет на фондовый рынок, сказал Васадзе. При этом новое объединение не

Публикаций - 102, упоминаний - 135

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 70
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 68
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 59
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 32
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 28
Ростелеком 10948 26
МТС - Система Телеком 239 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 16
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 7
МегаФон 10742 7
Cisco Systems 5372 7
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 7
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 6
Ланит - Comptek - Комптек 215 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 6
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 6
Intel Corporation 12811 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 4
Питерская группа связистов 441 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 13
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 12
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 11
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Альфа-Групп 745 5
Евросеть - Техмаркет 81 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 4
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 4
Альфа-Эко 55 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
ТЕСИС Тур 2 2
First National Holdings 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 1
Менатеп - Menatep 39 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
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Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Stafory - робот Вера 377 1
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Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
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Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 1
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Рабовский Семен 33 10
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Розинова Раиса 16 5
Рейман Леонид 1065 5
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Израиль 2856 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
Аренда 2687 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Спорт - Шахматы - Chess 259 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 38
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
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НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 2
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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