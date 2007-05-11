Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Комстар ОТС Телмос
Публикаций - 99, упоминаний - 134
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рабовский Семен 30 10
|Евтушенков Владимир 194 7
|Лагутин Владимир 38 6
|Рейман Леонид 1009 5
|Новицкий Евгений 32 4
|Гончарук Александр 89 3
|Дронов Дмитрий 26 3
|Розинова Раиса 11 3
|Клименко Антон 11 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Леонов Всеволод 14 2
|Толстой Лев 41 2
|Лужков Юрий 109 2
|Кромский Дмитрий 28 2
|Алимбеков Саид 6 2
|Голубева Надежда 43 2
|Яшин Валерий 75 2
|Путин Владимир 2542 2
|Королев Игорь 61 2
|Кромской Дмитрий 7 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
|Студитских Виталий 19 2
|Фридман Михаил 98 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Авен Петр 22 2
|Дерипаска Олег 35 1
|Белов Виктор 36 1
|Павленко Юрий 10 1
|Никитин Николай 19 1
|Котов Виталий 40 1
|Фетисов Глеб 16 1
|Шенкер Олег 21 1
|Граванова Юлия 20 1
|Березовский Борис 19 1
|Степашин Сергей 28 1
|Алексеев Михаил 28 1
|Кузьмичев Алексей 15 1
|Ильин Николай 17 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru