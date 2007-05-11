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МТС Комстар ОТС Телмос



11.05.2007 "Комстар" присоединил дочернюю компанию "Телмос"
04.03.2005 Окончательное объединение "Комстара" откладывается из-за Чубайса
04.03.2005 "Система" увеличила долю в "Телмосе"
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.
20.09.2001 АФК "Система" приобрела акции "Телмос"
21.06.2000 АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос"

Публикаций - 99, упоминаний - 134

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 66
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 65
АФК Система ПАО 1638 55
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 31
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 28
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 23
МТС - Система Телеком 223 20
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 12
Ростелеком - Связьинвест 1698 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 8
МегаФон ПетерСтар 325 7
Cisco Systems 4720 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 99 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 5
Rambler Group - Рамблер ГК 811 5
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Intel Corporation 11262 5
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 196 5
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Telia Company - TeliaSonera 802 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Microsoft Corporation 22497 3
AMT Group - АМТ-Груп 272 3
Samsung Electronics 9333 3
Питерская группа связистов 242 3
Telenor - Теленор 725 3
Ситроникс - Sitronics 941 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 3
РТИ Микрон - Micron 851 3
РОСНО СК 171 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 8
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 4
АФК Система - Система Масс-медиа 66 4
Евросеть Техмаркет 76 4
Альфа-Групп 613 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 2
MIG - Metromedia International Group 57 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 2
ТНК-ВР Холдинг 248 2
Связь-банк 132 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
BP - British Petroleum 132 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
Альфа-Банк 1476 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 69 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 1
Альфа-Эко 44 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Access Industries 36 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 33 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
Связьтранснефть 20 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Транснефть 232 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Алроса АК 118 1
Евросеть 1393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
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Счётная палата РФ 628 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 1
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ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 1
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 1
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 46 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Microsoft Skype Out 30 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 1
Nokia 7650 62 1
Yahoo Messenger 63 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
Cisco CP - серия IP-телефонов 13 1
Avaya Definity УАТС 100 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Amedia Premium HD 28 1
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Microsoft Skype 1940 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 56
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Новая Зеландия 621 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Абонентская база 1383 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 38
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Forbes - Форбс 591 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Деловой Петербург 22 1
Sputnik 41 1
Росбалт ИА 60 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 11
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Связь-Экспокомм 48 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
CeBIT 454 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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