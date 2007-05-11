"Комстар" присоединил дочернюю компанию "Телмос" Компания "Комстар — Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") присоединила дочернюю компанию "Телмос", сообщает РБК. "Телмос" ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо. Реш

Окончательное объединение "Комстара" откладывается из-за Чубайса сообщил в декларации своего имущества, поданной перед парламентскими выборами 2003 года). Компания «Телмос» была основана в 1993 году. Ее учредителями выступали американская AT&T (40% акций), «

"Система" увеличила долю в "Телмосе" стема» объявила об увеличении своей доли в московском альтернативном операторе фиксированной связи «Телмос». «Система» приобрела дополнительные 20% акций «Телмоса» у «Ростелекома» за $8,5 млн.

Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г. ра связи на базе своих дочерних компаний фиксированной связи "Комстар", "МТУ-Информ", "МТУ-Интел", "Телмос", "Голден Лайн". По словам г-на Вронца, финансироваться слияние этих компаний будет ис

АФК "Система" приобрела акции "Телмос" масштабного проекта по созданию в Москве Объединенной телефонной компании. Эту компания АФК "Система" и "Система Телеком" планируют создать на базе действующих операторов - "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос". Первый вице-президент АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям Василий Сидоров сообщил РБК, что в настоящее время прорабатываются несколько сценариев консолидации операторов и пр