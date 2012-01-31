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MERA VoIP Transit Softswitch MVTS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.01.2012 «Бриллиант Телеком» внедрил систему бизнес-анализа на базе QlikView 1
02.02.2011 «МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13% 2
01.07.2009 «МФИ Софт» прекратит поддержку софтсвича MVTS I в июле 2011 г. 2
03.12.2008 «АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт» 3
13.10.2008 «Таком» внедрил VoIP-софтсвич от «МФИ Софт» 5
24.06.2008 Анонсирован MVTS II 1.2.0: эффективный учет и начисление платы 2
28.04.2008 «МФИ Софт» пополнил линейку софтсвичей 2
13.03.2008 В решениях «МФИ Софт» реализована поддержка ENUM 2
24.01.2008 «МФИ Софт» подвел итоги 2007 г. 3
19.12.2007 «Наука-Связь» развивает VoIP-сеть на базе софтсвича «МФИ Софт» 3
26.09.2007 «МФИ Софт» разработал программный коммутатор нового поколения 3
29.08.2007 Pacific Internet построит VoIP-сеть на базе решения «МФИ Софт» 2
07.08.2007 Корпоративная VoIP-связь в России становится популярной 2
28.06.2007 «МФИ Софт» внедряет первый в Сальвадоре софтсвич 2
27.06.2007 Trance Telecom выбрал MVTS I от «МФИ Софт» 3
22.06.2007 Pacific Internet тестирует VoIP-софтсвич от «МФИ Софт» 2
22.12.2006 Воронежского пирата поймали "на живца" 1
19.10.2006 Mera объединяет усилия с BlasterPhone 2
18.07.2006 Исправление: Жителя Россоши обвинили в пиратстве ПО 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 2
02.03.2006 "Мера" вышла на африканский рынок 2
09.12.2005 "Мера" представила новый программный коммутатор для управления крупными VoIP-сетями 3
07.11.2005 Блиц-интервью: IP-коммуникации станут конкурентом ТВ и радио 1
11.10.2005 "Мера" представила новый программный коммутатор 2
31.05.2005 MVTS 2.1.10: новый контроллер соединений от "Мера" 2
02.03.2005 "Зебра" внедрила систему распределения голосового трафика 2
12.11.2004 Mera поставит VoIP-решения в Узбекистан 3
02.11.2004 Mera разработала кластерную версию контроллера MVTS 5
11.10.2004 Mera выпустила новую версию контроллера соединений MVTS v.2.1.9 2
24.09.2004 WideXs инсталлировала программный коммутатор Mera VoIP Transit Softswitch 2
28.04.2004 "МЕРА" расширила возможности контроллера соединений MVTS 3
16.02.2004 "Зебра Телеком" внедрила программный коммутатор MVTS 2
12.02.2004 "Мера" запустила программу партнерства для операторов 1
18.12.2003 CBOSS и МЕRА начали разработку совместного решения для провайдеров IP-телефонии 3
17.12.2003 CBOSS и МЕRА углубят совместимость своих решений для провайдеров IP-телефонии 2
03.10.2003 Fall 2003 VON: технологии IP-телефонии на подъeме 2
12.09.2003 "Мера" представила графический интерфейс для MVTS 3
17.04.2003 Samsung и MERA Networks представили платформу для операторов карточной IP-телефонии 1
28.02.2003 VoIP-оборудованию H.323 дан зеленый свет на подключение к "Бирже VoIP" 2

Публикаций - 40, упоминаний - 89

MERA VoIP Transit Softswitch и организации, системы, технологии, персоны:

МФИ Софт 145 15
MERA Networks 18 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 3
PacNet - Pacific Internet 9 3
Ростелеком 10948 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
VocalTec 13 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ланит - Comptek - Комптек 215 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
Наука-Связь - Nauka Lab 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Vonage 38 1
Grandstream Networks 22 1
Almaz-Telecom - Алмаз-Телеком - Brilliant Telecom - Бриллиант Телеком 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Алтегро Груп - Altegro - AltegroFON - NextTell - НекстТелл 6 1
Rinotel - Ринотелеком - RGC 6 1
Dell EMC 5180 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
HP Inc. 5883 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 38
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 19
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 11
Маршрутизация - Routing 607 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 5
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
MERA Systems - SIPrise 6 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Talk - GTalk 45 1
Microsoft NetMeeting 11 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
AudioCodes Mediant 5 1
MERA VoIP Key System 1 1
МФИ Софт - SIMBoxБарьер АПК 3 1
IPSoft Billing 5 1
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Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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