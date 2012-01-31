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MERA VoIP Transit Softswitch MVTS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 89
MERA VoIP Transit Softswitch и организации, системы, технологии, персоны:
|Масленников Игорь 36 7
|Никашов Константин 7 5
|Мызовский Герман 11 2
|Федорушкин Илья 15 2
|Рокотян Алексей 8 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Коробкова Наталья 3 1
|Буряков Андрей 2 1
|Дрожилкин Сергей 2 1
|Егоров Евгений 40 1
|Величков Нейчо 2 1
|Вахрушин Вадим 2 1
|Лопатин Алексей 1 1
|Неудачин Владислав 1 1
|Голышко Александр 1 1
|Скоробогатов Константин 1 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Никифоров Игорь 35 1
|Солонин Виталий 90 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Forrester Research 834 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.