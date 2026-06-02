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Федорушкин Илья

СОБЫТИЯ


02.06.2026 «Кросстех» и Qtech объявили о стратегическом партнерстве 1
04.09.2025 X-Com продвигает импортозамещающие решения от NexTouch 1
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 1
14.02.2022 CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
20.12.2013 Samsung представила iboxPro — решение для страхового рынка 1
12.08.2013 Пример решения: Информационная безопасность корпоративных мобильных решений 1
14.03.2013 Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест 1
11.03.2013 «АйТи» и Samsung расширяют партнерство в области продвижения мобильных решений для бизнеса 1
09.06.2011 "Ростелеком" запускает собственное облако 1
16.08.2010 Siemens перенес IP-телефонию в облако 1
10.03.2010 IP-телефония покушается на корпоративную связь 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 2
07.11.2005 Блиц-интервью: IP-коммуникации станут конкурентом ТВ и радио 1
26.12.2003 Где зарыты главные деньги IP-телефонии? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Федорушкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5323 6
Samsung Electronics 10954 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 386 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 4
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 3
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 34 3
Siemens AG - Siemens Group 2656 2
Ростелеком 10764 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 2
АйТи 1498 2
Ланит - Comptek - Комптек 202 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 2
ЛайфТелеком - Телфин 281 2
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
Sipnet - Сипнет 80 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 46 1
Vonage 37 1
Мостком 8 1
KPN - Tofane Global - iBasis 13 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
MERA Networks 18 1
Системы документооборота 515 1
VocalTec 13 1
Broadcom - VMware 2578 1
SAP SE 5557 1
Microsoft Corporation 25634 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
9400 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2121 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
РВК - Российская венчурная компания 569 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Visa International 1986 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
Газпром нефть 697 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1484 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 599 1
Федеральное казначейство России 1925 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5785 6
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 45 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12710 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14629 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12954 4
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4502 4
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4102 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9733 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1070 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2114 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1260 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12639 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5885 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 629 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6508 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17711 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16860 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6986 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1099 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 994 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 2
Google Android 15085 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2293 3
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 2
Microsoft Office 4098 2
Microsoft Windows 16718 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 2
Microsoft NetMeeting 11 1
ASoft CRM 7 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Google - Gizmo5 - Gizmo Project - SIPphone 18 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
Apple iOS 8501 1
Linux OS 11326 1
Samsung Galaxy Note 701 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 849 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1628 1
Apple iPhone 6 4861 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 343 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1820 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 296 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 1
Microsoft Security Essentials - MSE 144 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 645 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 901 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 969 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 340 1
ELMA BPM 36 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 101 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Google Talk - GTalk 45 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Infraware - Polaris Office 35 1
Санадзе Георгий 18 3
Масленников Игорь 36 3
Мызовский Герман 11 3
Солонин Виталий 90 2
Фишкин Сергей 7 1
Никашов Константин 7 1
Маковкин Иван 6 1
Орлов Юрий 7 1
Давыдов Сергей 7 1
Дарчинов Станислав 11 1
Коробкова Наталья 3 1
Красильников Дмитрий 5 1
Тяжлов Юрий 1 1
Кондрашов Алексей 4 1
Лопатин Алексей 1 1
Рубио Денис 2 1
Голышко Александр 1 1
Печенкин Алексей 3 1
Налетов Михаил 2 1
Есилевский Петр 16 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1196 1
Никифоров Николай 1137 1
Бойко Елена 152 1
Нащекин Алексей 118 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Орлик Сергей 83 1
Козырев Алексей 328 1
Смирнов Евгений 40 1
Будин Алексей 22 1
Тарасов Арсений 44 1
Скачков Юрий 52 1
Кравченко Константин 101 1
Кравченко Владимир 2 1
Ткачев Владимир 12 1
Смирнов Владимир 39 1
Соломатин Евгений 9 1
Макарьин Сергей 31 1
Меднов Сергей 124 1
Ефимов Альберт 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 3
Европа 24864 2
Европа Восточная 3135 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1222 1
Азия - Азиатский регион 5866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8430 1
Индия - Bharat 5810 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Канада 5040 1
Израиль 2827 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3108 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1453 1
Европа Западная 1495 1
Россия - Крайний Север 338 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 1
Африка Северная 261 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 785 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2133 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5566 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10742 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8655 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7622 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6926 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 2
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1570 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1146 1
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Synergy Research Group 47 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1260 1
CNews AWARDS - награда 563 1
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