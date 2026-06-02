Индексная книга (каталог) CNews*
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Федорушкин Илья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 16
Федорушкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Санадзе Георгий 18 3
|Масленников Игорь 36 3
|Мызовский Герман 11 3
|Солонин Виталий 90 2
|Фишкин Сергей 7 1
|Никашов Константин 7 1
|Маковкин Иван 6 1
|Орлов Юрий 7 1
|Давыдов Сергей 7 1
|Дарчинов Станислав 11 1
|Коробкова Наталья 3 1
|Красильников Дмитрий 5 1
|Тяжлов Юрий 1 1
|Кондрашов Алексей 4 1
|Лопатин Алексей 1 1
|Рубио Денис 2 1
|Голышко Александр 1 1
|Печенкин Алексей 3 1
|Налетов Михаил 2 1
|Есилевский Петр 16 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1196 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Бойко Елена 152 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|Орлик Сергей 83 1
|Козырев Алексей 328 1
|Смирнов Евгений 40 1
|Будин Алексей 22 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Скачков Юрий 52 1
|Кравченко Константин 101 1
|Кравченко Владимир 2 1
|Ткачев Владимир 12 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Макарьин Сергей 31 1
|Меднов Сергей 124 1
|Ефимов Альберт 43 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.