CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование

CompTek (входит в группу компаний ЛАНИТ) и компания NexTouch – промышленный производитель интерактивного оборудования, программного и аппаратного обеспечения – объявляют о начале сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители ЛАНИТ.

Решениями компании NexTouch оснащаются школы, больницы, муниципальные учреждения и другие объекты.

NexTouch входит в перечень предприятий регионального значения Минэкономразвития России, является членом «Московской торгово-промышленной палаты», консорциума «Телекоммуникационные технологии» и участником технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий».

«Мы рады началу сотрудничества. Расширение ассортимента путем добавления интерактивной продукции позволит CompTek совместно с системными интеграторами реализовывать более комплексные проекты для заказчиков корпоративного и государственного секторов. Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным», – сказал Илья Федорушкин, заместитель генерального директора NexTouch.

Партнеры CompTek смогут использовать все преимущества ставшего популярным способа подачи информации; им будет доступен весь комплекс новейших разработок NexTouch.

О NexTouch

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NexTouch - российский производитель интерактивного оборудования и средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения. NexTouch осуществляет полный цикл производства интерактивного оборудования. На территории одного из цехов компании расположена собственная таможенная зона для импорта комплектующих и экспорта готовой продукции.

О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14,1 тыс. человек.