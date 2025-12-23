Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кондрашов Алексей
СОБЫТИЯ
Кондрашов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 2
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 2
|Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
|Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 10 1
|Налетов Михаил 2 1
|Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 1
|Демидов Михаил 133 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Федорушкин Илья 14 1
|Бецков Григорий 23 1
|Маковкин Иван 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.