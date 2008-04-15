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МТС Комстар ОТС Голден Лайн
СОБЫТИЯ
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|15.04.2008
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«Комстар-ОТС» завершил присоединение компании «Голден Лайн»
«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации компании «Голден Лайн» в форме присоединения к «Комстар-ОТС». В результате реорганизации «Комстар-ОТС» стал универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям «Голден Лайна». Присоединение 100%
|23.04.2007
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"Комстар" купил 100% "Голден Лайна"
Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» завершила сделку по приобретению 100% акций «Голден Лайн», ранее принадлежавших ее «дочке» «Комстар-Директ». Сумма сделки составила $10,2 млн. Как пояснила пресс-секретарь «Комстара» Юлия Ясиновская, сделку нельзя считать чистым перемещен
|23.04.2007
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"Голден Лайн" вольется в "Комстар-ОТС"
омстар-ОТС) приобрела 100% акций «Голден Лайна» у «Комстар Директа» за $10,2 млн, сообщает РБК. Данная сделка была одобрена советом директоров компании 19 апреля 2007 г. Как отмечается в документах, «Голден Лайн» уже в 2007 г. будет интегрирован в группу компаний «Комстар-ОТС». «Голден Лайн» — коммерческий оператор связи, специализирующийся на построении корпоративных сетей и пр
|09.10.2006
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"Голден Лайн" проведет трансформацию своей сети в России
Компания Alcatel подписала контракт, предусматривающий трансформацию сети «Голден Лайн» — московского оператора связи. «Голден Лайн» переведет всю свою сеть на конвергентную инфраструктуру, основанную на уникальных функциях транспортного сервисного коммута
|27.01.2006
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"Голден Лайн" строит IP VPN для Внешторгбанка 24
Компания «Голден Лайн» завершила первый этап проекта по построению единой информационной сети для Внешторгбанка 24. Объединение подразделений банка, расположенных в московском регионе, осуществлено по те
|19.05.2005
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"Голден Лайн" модернизировала сеть
Московский мультисервисный оператор связи «Голден Лайн», входящий в группу компаний «Система Телеком», провел модернизацию сети. Установка многофункционального магистрального оборудования Alcatel 7670 RSP позволила интегрировать техноло
|21.04.2005
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"Голден Лайн" подключил 100-й салон "Евросети"
Московский оператор «Голден Лайн» подключил к корпоративной сети компании «Евросеть» салон связи, расположенный на Борисовском проезде в районе Северное Орехово-Борисово. Организованный для этой цели канал стал сот
|17.08.2004
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"Голден Лайн" активировала IP/MPLS
Пресс-служба компании Alcatel сообщила о внедрении технологии IP/MPLS в сети российского оператора связи «Голден Лайн». Данная технология реализована на базе мультисервисного IP-решения Alcatel. Новая функциональность активирована на существующей платформе Alcatel 7670 Routing Switch Platform (RSP)
|05.09.2003
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"Голден Лайн" начинает подключать банки к Western Union и S.W.I.F.T.
Компания ”Голден Лайн” расширяет возможности своих постоянных клиентов – банков и финансовых компаний, предоставляя доступ в международную платежную систему Western Union, через которую можно осуществлят
|23.01.2003
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Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн"
Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет о создании единого центра управления сетями передачи данных компаний "МТУ-Информ" и "Голден Лайн". Таким образом, завершен первый этап интеграции сетей двух компаний в рамках процесса создания объединенного цифрового оператора. Оборудование единого центра управления размещено в
|04.10.2002
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AФК "Система" приобрела у Alcatel 50%-ный пакет акций московского альтернативного оператора "Голден Лайн"
АФК "Система" приобрела у французской компании Alcatel 50%-ный пакет акций московского альтернативного оператора "Голден Лайн". Компания Alcatel получила за свои активы сумму всего в $100 тыс. Компания "Голден Лайн" была основана в 1993 году. Ее соучредителями выступили МГТС и канадская Newbridge Ne
|31.07.2002
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"Голден Лайн" построила мультисервисную телекоммуникационную сеть для торгово-финансовой группы "Партия"
Kомпания "Голден Лайн" - владелец одной из самых современных волоконно-оптических сетей в Москве - объявила о завершении крупного проекта. По заказу торгово-финансовой группы "Партия" была спроектирована
|07.02.2002
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"Голден Лайн" расширила зону обслуживания своей московской телекоммуникационной сети
Компания "Голден Лайн", один из крупнейших в Москве поставщиков выделенных цифровых каналов связи, установила два новых узла доступа к своей магистральной сети за пределами Московской кольцевой автомобил
|02.11.2000
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Компании Zyxel и Голден Лайн объявили о начале программы "Канал+"
Компании Zyxel и Голден Лайн объявили о начале программы "Канал+", которая стартовала 1 ноября. В рамках программы, которая продлится три месяца, Zyxel предоставляет новую версию универсального маршрутизатора Z
|21.06.2000
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АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос"
АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос", заявил вице-президент АФК "Система" Леван Васадзе. В дальнейшем образованная новая телекоммуникационная компания выйдет на фондовый рынок, сказал Васадзе.
|08.10.1999
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"Голден Лайн" примет участие в международной выставке "Telecom-99+Interactive-99" в Женеве
Компания "Голден Лайн", российский оператор связи, объявила о своем участии во всемирной выставке "Telecom-99+Interactive-99", которая пройдет в Женеве с 10 по 17 октября 1999 г. Эта выставка проводится
|10.03.1999
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"Голден Лайн" вступила в Ассоциацию документальной электросвязи
Телекоммуникационная компания "Голден Лайн" объявила о своем вступлении в Ассоциацию документальной электросвязи (АДЭ). Впервые в качестве ее полноправного члена компания присутствовала на проходившей со 2 по 4 марта в Москв
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Лагутин Владимир 39 6
|Рабовский Семен 33 6
|Евтушенков Владимир 217 6
|Розинова Раиса 16 3
|Бойко Анна 20 2
|Алимбеков Саид 8 2
|Кострова Татьяна 2 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Погребинский Антон 45 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Борушевский Денис 37 1
|Кадер Михаил 24 1
|Бецков Григорий 23 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Вронец Александр 12 1
|Пожитков Николай 7 1
|Жуковский Юрий 6 1
|Чуб Владимир 2 1
|Шмелев Иван 3 1
|Байда Сергей 4 1
|Васильев Валерий 5 1
|Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
|Кондрашов Алексей 5 1
|Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 1
|Маргулис Александр 4 1
|Руденко Наталья 2 1
|Сафаралиев Гаджимет 1 1
|Franke Eric - Франке Эрик 31 1
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Кьелл Мортен 6 1
|Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 1
|Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Греф Герман 485 1
|Макаров Валентин 251 1
|Иванов Сергей 405 1
|Миронов Сергей 64 1
|Гончарук Александр 92 1
|Малис Олег 86 1
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