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МТС Комстар ОТС Голден Лайн

СОБЫТИЯ

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15.04.2008 «Комстар-ОТС» завершил присоединение компании «Голден Лайн»

«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации компании «Голден Лайн» в форме присоединения к «Комстар-ОТС». В результате реорганизации «Комстар-ОТС» стал универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям «Голден Лайна». Присоединение 100%

23.04.2007 "Комстар" купил 100% "Голден Лайна"

Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» завершила сделку по приобретению 100% акций «Голден Лайн», ранее принадлежавших ее «дочке» «Комстар-Директ». Сумма сделки составила $10,2 млн. Как пояснила пресс-секретарь «Комстара» Юлия Ясиновская, сделку нельзя считать чистым перемещен
23.04.2007 "Голден Лайн" вольется в "Комстар-ОТС"

омстар-ОТС) приобрела 100% акций «Голден Лайна» у «Комстар Директа» за $10,2 млн, сообщает РБК. Данная сделка была одобрена советом директоров компании 19 апреля 2007 г. Как отмечается в документах, «Голден Лайн» уже в 2007 г. будет интегрирован в группу компаний «Комстар-ОТС». «Голден Лайн» — коммерческий оператор связи, специализирующийся на построении корпоративных сетей и пр
09.10.2006 "Голден Лайн" проведет трансформацию своей сети в России

Компания Alcatel подписала контракт, предусматривающий трансформацию сети «Голден Лайн» — московского оператора связи. «Голден Лайн» переведет всю свою сеть на конвергентную инфраструктуру, основанную на уникальных функциях транспортного сервисного коммута
27.01.2006 "Голден Лайн" строит IP VPN для Внешторгбанка 24

Компания «Голден Лайн» завершила первый этап проекта по построению единой информационной сети для Внешторгбанка 24. Объединение подразделений банка, расположенных в московском регионе, осуществлено по те
19.05.2005 "Голден Лайн" модернизировала сеть

Московский мультисервисный оператор связи «Голден Лайн», входящий в группу компаний «Система Телеком», провел модернизацию сети. Установка многофункционального магистрального оборудования Alcatel 7670 RSP позволила интегрировать техноло
21.04.2005 "Голден Лайн" подключил 100-й салон "Евросети"

Московский оператор «Голден Лайн» подключил к корпоративной сети компании «Евросеть» салон связи, расположенный на Борисовском проезде в районе Северное Орехово-Борисово. Организованный для этой цели канал стал сот
17.08.2004 "Голден Лайн" активировала IP/MPLS

Пресс-служба компании Alcatel сообщила о внедрении технологии IP/MPLS в сети российского оператора связи «Голден Лайн». Данная технология реализована на базе мультисервисного IP-решения Alcatel. Новая функциональность активирована на существующей платформе Alcatel 7670 Routing Switch Platform (RSP)
05.09.2003 "Голден Лайн" начинает подключать банки к Western Union и S.W.I.F.T.

Компания ”Голден Лайн” расширяет возможности своих постоянных клиентов – банков и финансовых компаний, предоставляя доступ в международную платежную систему Western Union, через которую можно осуществлят
23.01.2003 Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн"

Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет о создании единого центра управления сетями передачи данных компаний "МТУ-Информ" и "Голден Лайн". Таким образом, завершен первый этап интеграции сетей двух компаний в рамках процесса создания объединенного цифрового оператора. Оборудование единого центра управления размещено в
04.10.2002 AФК "Система" приобрела у Alcatel 50%-ный пакет акций московского альтернативного оператора "Голден Лайн"

АФК "Система" приобрела у французской компании Alcatel 50%-ный пакет акций московского альтернативного оператора "Голден Лайн". Компания Alcatel получила за свои активы сумму всего в $100 тыс. Компания "Голден Лайн" была основана в 1993 году. Ее соучредителями выступили МГТС и канадская Newbridge Ne
31.07.2002 "Голден Лайн" построила мультисервисную телекоммуникационную сеть для торгово-финансовой группы "Партия"

Kомпания "Голден Лайн" - владелец одной из самых современных волоконно-оптических сетей в Москве - объявила о завершении крупного проекта. По заказу торгово-финансовой группы "Партия" была спроектирована
07.02.2002 "Голден Лайн" расширила зону обслуживания своей московской телекоммуникационной сети

Компания "Голден Лайн", один из крупнейших в Москве поставщиков выделенных цифровых каналов связи, установила два новых узла доступа к своей магистральной сети за пределами Московской кольцевой автомобил
02.11.2000 Компании Zyxel и Голден Лайн объявили о начале программы "Канал+"

Компании Zyxel и Голден Лайн объявили о начале программы "Канал+", которая стартовала 1 ноября. В рамках программы, которая продлится три месяца, Zyxel предоставляет новую версию универсального маршрутизатора Z
21.06.2000 АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос"

АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос", заявил вице-президент АФК "Система" Леван Васадзе. В дальнейшем образованная новая телекоммуникационная компания выйдет на фондовый рынок, сказал Васадзе.
08.10.1999 "Голден Лайн" примет участие в международной выставке "Telecom-99+Interactive-99" в Женеве

Компания "Голден Лайн", российский оператор связи, объявила о своем участии во всемирной выставке "Telecom-99+Interactive-99", которая пройдет в Женеве с 10 по 17 октября 1999 г. Эта выставка проводится

10.03.1999 "Голден Лайн" вступила в Ассоциацию документальной электросвязи

Телекоммуникационная компания "Голден Лайн" объявила о своем вступлении в Ассоциацию документальной электросвязи (АДЭ). Впервые в качестве ее полноправного члена компания присутствовала на проходившей со 2 по 4 марта в Москв

Публикаций - 61, упоминаний - 61

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 39
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 35
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 33
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 28
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 22
МТС - Система Телеком 239 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Ростелеком 10948 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 5
МегаФон 10742 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Cisco Systems 5372 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Сонет 173 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 2
Nokia Alcatel-Lucent - Newbridge Networks 45 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
AT&T Inc 1726 2
Lenovo Motorola 3566 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Электросвязь 268 2
АСВТ 96 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
Татинтек - ТатАИСнефть - ТатАвтоматизация - ТатАСУ 13 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 13
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 13
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 13
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Евросеть 1421 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Ростех - ОДК ПМК - Пермский моторостроительный комплекс 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
РОСПАК 4 1
Arthur D. Little 14 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
Финансбанк 4 1
Интегра ГК - Интегра Менеджмент - Интегра-Бурение - Интегра-Сервисы - ВНИИБТ — Буровой инструмент - Геофизсервис - Оренбургтехсервис - СИАМ - Смит Сайбириан Сервисез 10 1
Романов Двор БЦ 11 1
Максима РА - Максима Рекламное агентство 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Tesla Motors 461 1
Альфа-Групп 745 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Русский стандарт Банк 509 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Международная академия информатизации 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
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Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
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Словения - Республика 255 1
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Польша - Республика 2031 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
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Bloomberg 1627 1
Деловой Петербург 40 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
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