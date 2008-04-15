«Комстар-ОТС» завершил присоединение компании «Голден Лайн» «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации компании «Голден Лайн» в форме присоединения к «Комстар-ОТС». В результате реорганизации «Комстар-ОТС» стал универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям «Голден Лайна». Присоединение 100%

"Комстар" купил 100% "Голден Лайна" Компания «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» завершила сделку по приобретению 100% акций «Голден Лайн», ранее принадлежавших ее «дочке» «Комстар-Директ». Сумма сделки составила $10,2 млн. Как пояснила пресс-секретарь «Комстара» Юлия Ясиновская, сделку нельзя считать чистым перемещен

"Голден Лайн" вольется в "Комстар-ОТС" омстар-ОТС) приобрела 100% акций «Голден Лайна» у «Комстар Директа» за $10,2 млн, сообщает РБК. Данная сделка была одобрена советом директоров компании 19 апреля 2007 г. Как отмечается в документах, «Голден Лайн» уже в 2007 г. будет интегрирован в группу компаний «Комстар-ОТС». «Голден Лайн» — коммерческий оператор связи, специализирующийся на построении корпоративных сетей и пр

"Голден Лайн" проведет трансформацию своей сети в России Компания Alcatel подписала контракт, предусматривающий трансформацию сети «Голден Лайн» — московского оператора связи. «Голден Лайн» переведет всю свою сеть на конвергентную инфраструктуру, основанную на уникальных функциях транспортного сервисного коммута

"Голден Лайн" строит IP VPN для Внешторгбанка 24 Компания «Голден Лайн» завершила первый этап проекта по построению единой информационной сети для Внешторгбанка 24. Объединение подразделений банка, расположенных в московском регионе, осуществлено по те

"Голден Лайн" модернизировала сеть Московский мультисервисный оператор связи «Голден Лайн», входящий в группу компаний «Система Телеком», провел модернизацию сети. Установка многофункционального магистрального оборудования Alcatel 7670 RSP позволила интегрировать техноло

"Голден Лайн" подключил 100-й салон "Евросети" Московский оператор «Голден Лайн» подключил к корпоративной сети компании «Евросеть» салон связи, расположенный на Борисовском проезде в районе Северное Орехово-Борисово. Организованный для этой цели канал стал сот

"Голден Лайн" активировала IP/MPLS Пресс-служба компании Alcatel сообщила о внедрении технологии IP/MPLS в сети российского оператора связи «Голден Лайн». Данная технология реализована на базе мультисервисного IP-решения Alcatel. Новая функциональность активирована на существующей платформе Alcatel 7670 Routing Switch Platform (RSP)

"Голден Лайн" начинает подключать банки к Western Union и S.W.I.F.T. Компания ”Голден Лайн” расширяет возможности своих постоянных клиентов – банков и финансовых компаний, предоставляя доступ в международную платежную систему Western Union, через которую можно осуществлят

Завершен первый этап объединения сетей "МТУ-Информ" и "Голден Лайн" Компания "МТУ-Информ", ведущий коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявляет о создании единого центра управления сетями передачи данных компаний "МТУ-Информ" и "Голден Лайн". Таким образом, завершен первый этап интеграции сетей двух компаний в рамках процесса создания объединенного цифрового оператора. Оборудование единого центра управления размещено в

AФК "Система" приобрела у Alcatel 50%-ный пакет акций московского альтернативного оператора "Голден Лайн" АФК "Система" приобрела у французской компании Alcatel 50%-ный пакет акций московского альтернативного оператора "Голден Лайн". Компания Alcatel получила за свои активы сумму всего в $100 тыс. Компания "Голден Лайн" была основана в 1993 году. Ее соучредителями выступили МГТС и канадская Newbridge Ne

"Голден Лайн" построила мультисервисную телекоммуникационную сеть для торгово-финансовой группы "Партия" Kомпания "Голден Лайн" - владелец одной из самых современных волоконно-оптических сетей в Москве - объявила о завершении крупного проекта. По заказу торгово-финансовой группы "Партия" была спроектирована

"Голден Лайн" расширила зону обслуживания своей московской телекоммуникационной сети Компания "Голден Лайн", один из крупнейших в Москве поставщиков выделенных цифровых каналов связи, установила два новых узла доступа к своей магистральной сети за пределами Московской кольцевой автомобил

Компании Zyxel и Голден Лайн объявили о начале программы "Канал+" Компании Zyxel и Голден Лайн объявили о начале программы "Канал+", которая стартовала 1 ноября. В рамках программы, которая продлится три месяца, Zyxel предоставляет новую версию универсального маршрутизатора Z

АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос" АФК "Система" планирует провести слияние компаний "Комстар", "Голден Лайн", "МТУ-Информ" и "Телмос", заявил вице-президент АФК "Система" Леван Васадзе. В дальнейшем образованная новая телекоммуникационная компания выйдет на фондовый рынок, сказал Васадзе.

"Голден Лайн" примет участие в международной выставке "Telecom-99+Interactive-99" в Женеве Компания "Голден Лайн", российский оператор связи, объявила о своем участии во всемирной выставке "Telecom-99+Interactive-99", которая пройдет в Женеве с 10 по 17 октября 1999 г. Эта выставка проводится