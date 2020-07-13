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Schneider Electric InRow

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2020 Schneider Electric запустила продажи внутрирядных прецизионных кондиционеров InRow DX 300 мм второго поколения 3
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
26.11.2018 Как построить ЦОД для вуза 1
01.11.2018 Инженерная инфраструктура ЦОДа СКФУ построена на базе решений Schneider Electric 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
15.02.2016 Schneider Electric представила инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении «Все в одном» 1
03.02.2016 Schneider Electric построила первую очередь ЦОДа новосибирского технопарка 2
30.06.2015 «Тринити» построила серверную для JetBrains 1
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 1
27.04.2015 ЦОД SAP France оснащен системой охлаждения «по требованию» от Schneider Electric 1
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 2
24.04.2014 Вадим Харченко - Общие затраты на ИТ за 2012–2013 годы сократились на 30% 1
09.04.2014 Schneider Electric выпустила внутрирядные системы охлаждения InRow Chilled Water нового поколения 4
04.09.2012 «АйТи» реконструировала вычислительный центр «Иркутскэнерго» 1
24.08.2010 «ДатаЛайн» создала зону с высокой плотностью оборудования в ЦОД на Боровой 1
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева 1
05.06.2009 APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат 5
20.04.2009 APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central 1
01.08.2008 APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность» 1
24.07.2008 APC анонсирует набор веб-приложений для проектирования ЦОД 2
01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan 2
13.11.2007 В «Газбанке» создан центр обработки данных 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 1
28.06.2007 ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность 1
28.03.2006 APC выпустила решение рекордной мощности 2

Публикаций - 27, упоминаний - 41

Schneider Electric InRow и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 610 18
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 13
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 5
HP Inc. 5872 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 365 2
АРМО ГК 182 2
Broadcom - VMware 2594 2
Cisco Systems 5352 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 120 2
Hitachi - Хитачи 1499 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Johnson Controls - SimplexGrinell 1 1
NetApp - Network Appliance 665 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
SAP SE 5577 1
Dell EMC 5169 1
Microsoft Corporation 25699 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
Citrix Systems 866 1
Комплит - Complete 114 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
АйТи 1516 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
ICL ГК - ICL Group 477 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 153 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 150 1
JetBrains 84 1
Романов Двор БЦ 11 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Солидарность 0 1
Volvo Penta 6 1
Банк Аверс - Финансовая компания Аверс 3 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Carlsberg Group 26 1
ФосАгро 172 1
Русский стандарт Банк 506 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5930 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33187 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12738 22
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3013 19
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1604 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15952 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6591 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27171 5
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1335 4
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7109 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4352 3
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 362 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 3
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 2
Пропускная способность - Bandwidth 1890 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1666 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1954 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1577 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22433 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17863 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 2
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 67 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2193 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 2
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 15
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 11
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 10
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 4
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 4
Schneider Electric Uniflair 20 4
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Schneider Electric - APC DCPI Management Suite 2 1
Schneider Electric - Andover Continuum 6 1
Schneider Electric Xenta 2 1
3M Novec 13 1
NetApp E-Series СХД 90 1
Samsung Galaxy 1026 1
Microsoft Azure 1516 1
Broadcom - VMware vSphere 610 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 1
Schneider Electric EcoStruxure 70 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric - APC SmartShelter Container 5 1
Жуковский Юрий 6 2
Маргулис Александр 4 2
Королев Сергей 46 2
Воронцов Владимир 2 1
Другалев Станислав 10 1
Щербаков Сергей 32 1
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Шамаев Андрей 6 1
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Белоусько Антон 1 1
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Laporte Franck - Ляпорт Франк 1 1
Cinquanta Joseph - Чинкванта Жозеф 1 1
Беляков Алексей 30 1
Луканев Андрей 1 1
Прудников Андрей 8 1
Ловцкий Константин 2 1
Диденко Сергей 23 1
Пожидаева Наталья 2 1
Потапов Вячеслав 2 1
Шарапов Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 7
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 3
Россия - ПФО - Самарская область 1553 3
Европа 24907 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 2
Россия - СФО - Новосибирск 4845 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 1
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1105 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 82 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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