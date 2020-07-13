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Schneider Electric запустила продажи внутрирядных прецизионных кондиционеров InRow DX 300 мм второго поколения

Техника

Schneider Electric представила новую модель внутрирядных прецизионных кондиционеров InRow DX 300 мм второго поколения.

Новое решение предназначено для охлаждения коммутационных узлов, серверных помещений, ЦОДов и, по заявлению производителя, обладает рядом уникальных особенностей: компактность и мощность; высочайшая энергоэффективность; адаптированность для использования на территории России.

Внутрирядные кондиционеры InRow Direct Expansion (DX) непосредственного испарения располагаются вблизи от источника тепла, что повышает прогнозируемость и эффективность их работы. Интеллектуальные элементы управления активно подстраиваются под нагрузку, удовлетворяя динамическим требованиям современных ИТ-сред. Установки с воздушным охлаждением отвечают множеству требований к системам охлаждения центров обработки данных.

«Внутрирядные прецизионные кондиционеры InRow DX 300 мм второго поколения – это новый уровень промышленного кондиционирования. Меньше избыточности, больше надежности – этот продукт сочетает в себе высочайший уровень энергоэффективности, мощность и компактные размеры», – сказал Михаил Каширских, менеджер по развитию бизнеса систем кондиционирования и холодоснабжения подразделения Secure Power компании Schneider Electric в России и СНГ.

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