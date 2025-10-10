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Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance Cisco Firepower Security Appliance Cisco Firepower NGFW Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) Cisco FDM (Firepower Device Manager) Cisco Firepower FXOS Software Cisco Firepower Security App

СОБЫТИЯ

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10.10.2025 Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей

о их устранению. Уязвимости, связанные с удаленным выполнением кода, в компоненте веб-сервера VPN в Cisco ASA и Cisco FTD Согласно The Shadowserver Foundation, по состоянию на 30 сентября 2025

25.05.2022 Positive Technologies: уязвимость Cisco ASA могла позволить злоумышленнику попасть во внутреннюю сеть

«Если у атакующего имеется доступ к клиентскому средству удаленного доступа SSL VPN, встроенному в Cisco ASA, то он может использовать это средство для формирования специального типа запросов

22.11.2021 Уязвимость в устройствах безопасности Cisco представляла угрозу бизнес-процессам крупных компаний

Эксперт Positive Technologies Никита Абрамов обнаружил уязвимость в линейке межсетевых экранов Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) и Cisco FTD (Firepower Threat Defense), которая может
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500

едство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Сертификат был выдан Федеральной службой по техническому и экспортному контро
23.07.2020 В межсетевом экране Cisco ASA устранили уязвимость, выявленную Positive Technologies

Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил опасную уязвимость в межсетевом экране Cisco ASA . С ее помощью удаленный неавторизованный злоумышленник может получить доступ к файлам, которые относятся к веб-интерфейсу устройства, что чревато раскрытием конфиденциальной информац
13.02.2018 Хакеры начали использовать «дыру» в Сisco, не закрытую за семь лет

а номер два Киберпреступники начали эксплуатировать критические уязвимости в аппаратных устройствах Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), предназначенных для защиты корпоративных и промышлен
27.06.2008 «ХК Молоко» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Cisco ASA

- «ХК Молоко» завершил первый этап модернизации ИТ-инфраструктуры, выбрав в качестве основы решение Cisco ASA (Adaptive Security Appliance - адаптивное устройство безопасности). «ХК Молоко» раб
18.06.2008 «ХК Молоко» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решения Cisco ASA

- «ХК Молоко» завершил первый этап модернизации ИТ-инфраструктуры, выбрав в качестве основы решение Cisco ASA (Adaptive Security Appliance - адаптивное устройство безопасности). Компания работа
26.05.2008 Cisco получила сертификат ФСТЭК РФ

твии недекларированных возможностей. Он удостоверяет, что ПО программно-аппаратного комплекса серии Cisco ASA 5500 Software v.8.0 соответствует требованиям руководящего документа «Защита от нес
23.01.2008 Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов

Компания Cisco вывела на рынок новое адаптивное устройство Cisco ASA 5580 (Adaptive Security Appliance. Cisco ASA 5580 представляет собой произво
06.08.2007 AT&T добавила опцию Cisco ASA в управляемый межсетевой экран

Компания AT&T расширила услугу управляемого межсетевого экрана, добавив в нее опцию Cisco ASA. Это предложение AT&T, предназначенное для заказчиков любого размера, подходит для малых и средних предприятий. Межсетевые экраны AT&T с функцией Cisco ASA (Premises Based C

Публикаций - 89, упоминаний - 172

Cisco ASA и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 67
Microsoft Corporation 25775 14
Broadcom - VMware 2610 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Check Point Software Technologies 829 6
Trend Micro 651 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 4
Palo Alto Networks 209 4
Cisco Systems - Talos 50 3
Google LLC 12690 3
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 3
Huawei 4677 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 3
Fortinet 452 3
Citrix Systems 868 3
Telegram Group 2940 3
HPE - Juniper Networks 460 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 2
Открытые технологии 732 2
Dell EMC 5180 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Corporation 12811 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Код Безопасности 812 2
АйТи 1519 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Эшелон НПО 150 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Кольцо Урала КБ 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Вертекс 3 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 12 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
UniSuper 3 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Газпром нефть 725 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Carlsberg Group 26 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Президент Украины 128 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Верховная рада Украины - ЦИК Украины - Центральная избирательная комиссия Украины 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 25
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 12
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 10
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 24
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 15
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 9
Microsoft Windows 16882 8
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 8
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 5
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 4
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 4
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 3
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 3
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 3
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 2
Palo Alto Networks - PAN-OS 19 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco WCS - Cisco Wireless Control System 17 2
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 2
Cisco Security 15 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Абрамов Никита 15 4
Лукацкий Алексей 140 3
Ключников Михаил 20 3
Мельникова Анастасия 440 3
Зайцев Михаил 345 3
Кристев Михаил 16 2
Пешков Дмитрий 45 2
Определенов Владимир 20 1
Федоров Алексей 142 1
Качанов Олег 121 1
Мельникова Алиса 100 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Иванов Михаил 116 1
Иванов Владимир 68 1
Кузнецов Андрей 115 1
Балабанов Анатолий 12 1
Шпак Василий 279 1
Алмазов Владислав 3 1
Карелин Александр 4 1
Бутов Алексей 2 1
Белов Алексей 28 1
Луканев Андрей 1 1
Помзов Михаил 6 1
Егоров Михаил 28 1
Забусов Николай 11 1
Фролов Антон 31 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Попов Дмитрий 39 1
Брытков Олег 4 1
Безбогов Сергей 69 1
Галеев Сергей 37 1
Королев Сергей 47 1
Гулевич Руслан 32 1
Павлов Павел 7 1
Теплов Павел 17 1
Панферова Дарья 1 1
Алексеева Марина 26 1
Генс Елена 3 1
Иодковский Станислав 104 1
Афанасьев Денис 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Европа 24964 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Украина 7928 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Канада 5082 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Украина - Киев 1151 2
США - Северная Каролина 328 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 141 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Аренда 2687 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
ComputerWorld 144 1
CIO Insight 5 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Gartner - Гартнер 3658 2
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IDC - International Data Corporation 4975 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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