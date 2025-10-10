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Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance Cisco Firepower Security Appliance Cisco Firepower NGFW Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) Cisco FDM (Firepower Device Manager) Cisco Firepower FXOS Software Cisco Firepower Security App
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.10.2025
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Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей
о их устранению. Уязвимости, связанные с удаленным выполнением кода, в компоненте веб-сервера VPN в Cisco ASA и Cisco FTD Согласно The Shadowserver Foundation, по состоянию на 30 сентября 2025
|25.05.2022
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Positive Technologies: уязвимость Cisco ASA могла позволить злоумышленнику попасть во внутреннюю сеть
«Если у атакующего имеется доступ к клиентскому средству удаленного доступа SSL VPN, встроенному в Cisco ASA, то он может использовать это средство для формирования специального типа запросов
|22.11.2021
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Уязвимость в устройствах безопасности Cisco представляла угрозу бизнес-процессам крупных компаний
Эксперт Positive Technologies Никита Абрамов обнаружил уязвимость в линейке межсетевых экранов Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) и Cisco FTD (Firepower Threat Defense), которая может
|21.05.2021
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Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500
едство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Сертификат был выдан Федеральной службой по техническому и экспортному контро
|23.07.2020
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В межсетевом экране Cisco ASA устранили уязвимость, выявленную Positive Technologies
Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил опасную уязвимость в межсетевом экране Cisco ASA . С ее помощью удаленный неавторизованный злоумышленник может получить доступ к файлам, которые относятся к веб-интерфейсу устройства, что чревато раскрытием конфиденциальной информац
|13.02.2018
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Хакеры начали использовать «дыру» в Сisco, не закрытую за семь лет
а номер два Киберпреступники начали эксплуатировать критические уязвимости в аппаратных устройствах Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), предназначенных для защиты корпоративных и промышлен
|27.06.2008
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«ХК Молоко» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Cisco ASA
- «ХК Молоко» завершил первый этап модернизации ИТ-инфраструктуры, выбрав в качестве основы решение Cisco ASA (Adaptive Security Appliance - адаптивное устройство безопасности). «ХК Молоко» раб
|18.06.2008
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«ХК Молоко» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решения Cisco ASA
- «ХК Молоко» завершил первый этап модернизации ИТ-инфраструктуры, выбрав в качестве основы решение Cisco ASA (Adaptive Security Appliance - адаптивное устройство безопасности). Компания работа
|26.05.2008
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Cisco получила сертификат ФСТЭК РФ
твии недекларированных возможностей. Он удостоверяет, что ПО программно-аппаратного комплекса серии Cisco ASA 5500 Software v.8.0 соответствует требованиям руководящего документа «Защита от нес
|23.01.2008
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Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов
Компания Cisco вывела на рынок новое адаптивное устройство Cisco ASA 5580 (Adaptive Security Appliance. Cisco ASA 5580 представляет собой произво
|06.08.2007
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AT&T добавила опцию Cisco ASA в управляемый межсетевой экран
Компания AT&T расширила услугу управляемого межсетевого экрана, добавив в нее опцию Cisco ASA. Это предложение AT&T, предназначенное для заказчиков любого размера, подходит для малых и средних предприятий. Межсетевые экраны AT&T с функцией Cisco ASA (Premises Based C
Cisco ASA и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Никита 15 4
|Лукацкий Алексей 140 3
|Ключников Михаил 20 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Кристев Михаил 16 2
|Пешков Дмитрий 45 2
|Определенов Владимир 20 1
|Федоров Алексей 142 1
|Качанов Олег 121 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Иванов Михаил 116 1
|Иванов Владимир 68 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Шпак Василий 279 1
|Алмазов Владислав 3 1
|Карелин Александр 4 1
|Бутов Алексей 2 1
|Белов Алексей 28 1
|Луканев Андрей 1 1
|Помзов Михаил 6 1
|Егоров Михаил 28 1
|Забусов Николай 11 1
|Фролов Антон 31 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Попов Дмитрий 39 1
|Брытков Олег 4 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Галеев Сергей 37 1
|Королев Сергей 47 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Павлов Павел 7 1
|Теплов Павел 17 1
|Панферова Дарья 1 1
|Алексеева Марина 26 1
|Генс Елена 3 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Gartner - Гартнер 3658 2
|Mordor Intelligence 35 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Forrester Research 834 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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