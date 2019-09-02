NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC используют производительность NVMe из-за задержек, связанных с их основными контроллерами. Системы NetApp E-Series были разработаны для решения этой архитектурной проблемы и сегодня уже широко

Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp ческая емкость архивных систем E2760 и E2712A составляет 384 Тбайт. Применение функции дедупликации СХД NetApp позволят уменьшить потребность в емкости на 11 — 39% в зависимости от типа данных,

NetApp представила новое ПО для массивов EF-Series all-flash и E-Series Компания NetApp представила новое программное обеспечение для своих массивов EF-Series all-flash и E-Series, повышающее производительность систем анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetAp

Cisco представила в странах СНГ новую линейку маршрутизаторов Linksys E-Series Компания Cisco объявила о старте продаж на российском рынке новой линейки маршрутизаторов семейства Linksys E-Series (E4200, E3200, E2500, E1500 и E1200). Новейшие устройства уже доступны в розничных и интернет-магазинах России, Украины и Казахстана. В ближайшее время начнутся продажи в федеральных с

Nokia представила новые модели E-series Компания Nokia представила новую тройку бизнес-смартфонов линейки E-series: E90 Communicator, E61i и E65. Все новинки предназначены для работы в сетях GSM и 3G. Модель E90 Communicator — решение для деловых людей, желающих иметь под рукой мобильный офис. E61i

Новая версия Firebox X Edge e-Series обеспечит защиту малого бизнеса и удалённых офисов Компания Rainbow Technologies, дистрибьютор компании WatchGuard Tecnologies (на территории России и стран СНГ, анонсирует новую версию ПО для Firebox X Edge e-Series. Последняя версия ПО Firebox X Edge e-Series как в проводных, так и в беспроводных устройствах включает новые функции, обеспечивая предприятия малого бизнеса и удалённые офисы з