Получите все материалы CNews по ключевому слову
NetApp E-Series СХД NetApp EF-Series СХД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.09.2019
|
NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC
используют производительность NVMe из-за задержек, связанных с их основными контроллерами. Системы NetApp E-Series были разработаны для решения этой архитектурной проблемы и сегодня уже широко
|20.12.2016
|
Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp
ческая емкость архивных систем E2760 и E2712A составляет 384 Тбайт. Применение функции дедупликации СХД NetApp позволят уменьшить потребность в емкости на 11 — 39% в зависимости от типа данных,
|31.03.2016
|
NetApp представила новое ПО для массивов EF-Series all-flash и E-Series
Компания NetApp представила новое программное обеспечение для своих массивов EF-Series all-flash и E-Series, повышающее производительность систем анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetAp
|21.11.2011
|
Cisco представила в странах СНГ новую линейку маршрутизаторов Linksys E-Series
Компания Cisco объявила о старте продаж на российском рынке новой линейки маршрутизаторов семейства Linksys E-Series (E4200, E3200, E2500, E1500 и E1200). Новейшие устройства уже доступны в розничных и интернет-магазинах России, Украины и Казахстана. В ближайшее время начнутся продажи в федеральных с
|12.02.2007
|
Nokia представила новые модели E-series
Компания Nokia представила новую тройку бизнес-смартфонов линейки E-series: E90 Communicator, E61i и E65. Все новинки предназначены для работы в сетях GSM и 3G. Модель E90 Communicator — решение для деловых людей, желающих иметь под рукой мобильный офис. E61i
|22.12.2006
|
Новая версия Firebox X Edge e-Series обеспечит защиту малого бизнеса и удалённых офисов
Компания Rainbow Technologies, дистрибьютор компании WatchGuard Tecnologies (на территории России и стран СНГ, анонсирует новую версию ПО для Firebox X Edge e-Series. Последняя версия ПО Firebox X Edge e-Series как в проводных, так и в беспроводных устройствах включает новые функции, обеспечивая предприятия малого бизнеса и удалённые офисы з
|13.07.2006
|
e-Series: новая серия UTM-устройств
Rainbow Technologies - дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщает о выходе на рынок новой серии UTM-устройств под общим названием e-Series. В новых аппаратных платформах для Firebox X Core e-Series и Firebox X Peak e-Series повышена производительность VPN и межсетевого экрана, увеличено количество портов и д
NetApp E-Series СХД и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.