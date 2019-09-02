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Индексная книга (каталог) CNews*
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NetApp E-Series СХД NetApp EF-Series СХД

СОБЫТИЯ

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02.09.2019 NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC

используют производительность NVMe из-за задержек, связанных с их основными контроллерами. Системы NetApp E-Series были разработаны для решения этой архитектурной проблемы и сегодня уже широко
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp

ческая емкость архивных систем E2760 и E2712A составляет 384 Тбайт. Применение функции дедупликации СХД NetApp позволят уменьшить потребность в емкости на 11 — 39% в зависимости от типа данных,
31.03.2016 NetApp представила новое ПО для массивов EF-Series all-flash и E-Series

Компания NetApp представила новое программное обеспечение для своих массивов EF-Series all-flash и E-Series, повышающее производительность систем анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetAp
21.11.2011 Cisco представила в странах СНГ новую линейку маршрутизаторов Linksys E-Series

Компания Cisco объявила о старте продаж на российском рынке новой линейки маршрутизаторов семейства Linksys E-Series (E4200, E3200, E2500, E1500 и E1200). Новейшие устройства уже доступны в розничных и интернет-магазинах России, Украины и Казахстана. В ближайшее время начнутся продажи в федеральных с
12.02.2007 Nokia представила новые модели E-series

Компания Nokia представила новую тройку бизнес-смартфонов линейки E-series: E90 Communicator, E61i и E65. Все новинки предназначены для работы в сетях GSM и 3G. Модель E90 Communicator — решение для деловых людей, желающих иметь под рукой мобильный офис. E61i
22.12.2006 Новая версия Firebox X Edge e-Series обеспечит защиту малого бизнеса и удалённых офисов

Компания Rainbow Technologies, дистрибьютор компании WatchGuard Tecnologies (на территории России и стран СНГ, анонсирует новую версию ПО для Firebox X Edge e-Series. Последняя версия ПО Firebox X Edge e-Series как в проводных, так и в беспроводных устройствах включает новые функции, обеспечивая предприятия малого бизнеса и удалённые офисы з
13.07.2006 e-Series: новая серия UTM-устройств

Rainbow Technologies - дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщает о выходе на рынок новой серии UTM-устройств под общим названием e-Series. В новых аппаратных платформах для Firebox X Core e-Series и Firebox X Peak e-Series повышена производительность VPN и межсетевого экрана, увеличено количество портов и д

Публикаций - 97, упоминаний - 120

NetApp E-Series СХД и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 667 53
Broadcom - VMware 2610 24
Microsoft Corporation 25775 20
Cisco Systems 5372 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Cloud4Y 311 9
Google LLC 12690 9
Dell EMC 5180 8
9594 8
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Veeam Software 345 6
HP Inc. 5883 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 5
Lenovo Group 2447 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
SAS Institute 1082 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
HTC Corporation 1512 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 4
Nvidia Corp 4002 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
Cisco Systems - Splunk 76 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Samsung Electronics 11065 3
Huawei 4677 3
Apple Inc 13156 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Fujitsu 2105 2
Крок - Croc 1964 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Carl Zeiss AG 307 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Урал-Пресс - УралПресс 9 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
BMW Group 482 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Coursera 65 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Евросеть 1421 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Русский стандарт Банк 509 1
Ford 435 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
LEGO 260 1
Castorama - Касторама 32 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 2 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OpenFabrics Alliance 3 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Symbian Foundation 38 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
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Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 7
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 17
NetApp ONTAP 69 14
Microsoft Windows 16882 11
Nokia Nseries 538 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Nokia Symbian OS 1411 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 7
Microsoft Azure 1526 6
Apple iPhone 6 4861 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
NetApp FlexPod 25 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 5
NetApp SolidFire 23 5
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 4
Apache Hadoop 470 4
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 4
NetApp Cloud Insights 16 4
NetApp OnCommand - NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight - NetApp OnCommand Performance Manager - NetApp OnCommand Cloud Manager 15 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 3
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 3
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 3
NetApp AltaVault 9 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Oracle Java - язык программирования 3469 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Бочарникова Татьяна 83 5
Ройфман Роман 16 4
Белов Василий 82 4
Осокина Полина 25 3
Буш Сергей 15 3
Ablett Mark - Аблетт Марк 3 3
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 3
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 2
Чуканов Сергей 110 2
Волков Роман 22 2
Явор Ярослав 2 2
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 2
Шабад Всеволод 2 2
Цыганов Вячеслав 79 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Вальнер Александр 4 1
Краснов Александр 91 1
Захаренко Максим 57 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Новиков Павел 113 1
Рензяев Константин 79 1
Слизень Виталий 244 1
Агаев Сергей 25 1
Surak Brad - Сурак Брэд 6 1
Федечкин Эдуард 58 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Скачков Юрий 52 1
Зоткин Александр 2 1
Труханов Алексей 2 1
Гук Андрей 41 1
Висящев Андрей 64 1
Фокин Николай 19 1
Пухов Евгений 12 1
Соловьев Сергей 76 1
Speciale Paul - Спешиаль Пол 2 1
Савченко Виталий 10 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Япония 13807 9
Европа 24964 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Казахстан - Республика 6048 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Нидерланды 3746 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
США - Калифорния 4829 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
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