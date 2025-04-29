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Brunello Cucinelli Брунелло Кучинелли Рус
|29.04.2025
|Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue 1
|22.08.2018
|«Кашемир и Шелк» разместил ИТ-инфраструктуру в облаке Cloud4Y 3
Brunello Cucinelli и организации, системы, технологии, персоны:
|Cloud4Y 292 1
|HP Inc. 5713 1
|Veeam Software 321 1
|Cisco Systems 5146 1
|Broadcom - VMware 2402 1
|Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
|Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
|Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 1
|NetApp E-Series СХД 84 1
|Juniper Research 530 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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