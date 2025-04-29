Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173743
ИКТ 13522
Организации 10585
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25436
Персоны 74556
География 2819
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 848

Brunello Cucinelli Брунелло Кучинелли Рус



29.04.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue 1
22.08.2018 «Кашемир и Шелк» разместил ИТ-инфраструктуру в облаке Cloud4Y 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Brunello Cucinelli и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud4Y 292 1
HP Inc. 5713 1
Veeam Software 321 1
Cisco Systems 5146 1
Broadcom - VMware 2402 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2749 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 1
Аксессуары 3955 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 342 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2857 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 885 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2836 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 2
Италия - Итальянская Республика 4374 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 936 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1702 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2323 1
Аренда 2473 1
Философия - Philosophy 457 1
Juniper Research 530 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153