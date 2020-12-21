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Висящев Андрей


21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО 1
26.10.2020 Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ 1
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк» 1
28.11.2017 ЦФТ и «Экспобанк» оценят систему на соответствие требованиям безопасности SWIFT 1
24.08.2017 «Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов 1
17.05.2017 Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк» 1
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» 1
06.09.2016 Huawei и «Центр Финансовых Технологий» будут создавать совместные облачные решения для финансовой отрасли 1
19.07.2016 Байкалинвестбанк автоматизировал бизнес-процессы на базе платформы ЦФТ 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка 1
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк» 1
22.07.2015 Экспобанк вместе с ЦФТ завершил очередной этап модернизации ИТ-инфраструктуры 1
26.03.2015 Выручка «Центра Финансовых Технологий» по итогам 2014 г. выросла на 8% 1
26.11.2014 «Инвестторгбанк» дополнит АБС «ЦФТ-Банк» функциональностью системы «Новый ЦФТ-Банк» 2
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
14.03.2014 Выручка ЦФТ в 2013 г. увеличилась на 25% 1
21.01.2014 Война за главную ИТ-систему Сбербанка завершилась 1
21.01.2014 «Сбербанк» будет использовать «ЦФТ-Банк» от ЦФТ во всех своих дочерних предприятиях 1
20.12.2013 «Инвестторгбанк» выбрал «ЦФТ-Банк» в качестве стратегической платформы для развития бизнеса 1
16.12.2013 ИКБ «Европейский» внедрил «ЦФТ-Банк» 1
29.03.2013 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2012 г. увеличилась на 32% 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 8
14.11.2012 «СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк» 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
17.10.2012 Андрей Висящев: На рынке наступил этап зрелого аутсорсинга 10
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
17.07.2012 «Экспобанк» переходит на ИТ-аутсорсинг: завершен первый этап — замена АБС 1
29.06.2012 Какая аналитика нужна банкам 2
30.03.2012 Совокупная выручка ЦФТ в 2011 г. увеличилась на 65% 1
28.03.2012 Банк «Открытие»: главные ИТ-проекты и подход к организации ИТ-службы 1
23.01.2012 Решение ЦФТ обеспечит ИТ-поддержку новой кредитной карты «ФлексБанка» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 79

Висящев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 8
VK - Mail.ru Group 2485 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
АйТи 752 4
SAP CIS - САП СНГ 757 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Золотая Корона 280 2
Город ФСГ - Федеральная Система 27 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
SAP SE 3218 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Google LLC 7168 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Крок 1221 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Инфосистемы Джет 675 1
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Открытие ФК 538 3
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Банк Зенит 131 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Русский стандарт Банк 302 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 1
МДМ Банк 150 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
Google Android 10751 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
IBM Watson 105 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 143 1
ЦФТ Банк 42 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Кучугин Илья 41 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Катрич Алексей 39 1
Римский Александр 3 1
Строкович Антон 45 1
Стуров Дмитрий 25 1
Быстров Константин 19 1
Козырь Сергей 30 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 7
Восточная Европа 1688 4
Европа 3781 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Украина 3389 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CNews Analytics 1991 3
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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