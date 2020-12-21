Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Висящев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 79
Висящев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучугин Илья 41 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Катрич Алексей 39 1
|Римский Александр 3 1
|Строкович Антон 45 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Быстров Константин 19 1
|Козырь Сергей 30 1
|Прозоровский Василий 40 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru