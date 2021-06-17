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DEAC Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 44, упоминаний - 48
DEAC и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 2
|Гайлитис Андрис 17 17
|Наскидаев Олег 9 9
|Аншина Марина 79 8
|Шилина Мария 15 8
|Шевченко Владимир 153 6
|Козлов Михаил 183 6
|Брагин Павел 25 6
|Герасимов Александр 46 5
|Широких Алексей 72 5
|Спирков Станислав 5 5
|Растопшин Павел 55 4
|Висящев Андрей 64 4
|Меднов Сергей 124 4
|Николаев Евгений 19 4
|Севрюков Алексей 19 4
|Паринов Олег 11 4
|Аксенова Юлия 12 4
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 4
|Халяпин Сергей 99 4
|Киселёв Алексей 91 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Козырев Алексей 328 3
|Усманов Артур 25 3
|Скородумов Анатолий 65 3
|Соколов Олег 51 3
|Стрельцов Андрей 62 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Авербах Владимир 127 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Скачков Юрий 52 3
|Кравченко Константин 101 3
|Коротнев Константин 35 3
|Кириллов Михаил 15 3
|Ушаков Михаил 36 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Члек Сергей 27 3
|Ведехин Игорь 42 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 4
|Госрасходы - портал 70 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|CNews TV 747 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.