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Индексная книга (каталог) CNews*
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DEAC Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg

DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.06.2021 Оператор дата-центров DEAC начал внедрять концепцию «зеленого бизнеса» 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
29.04.2019 «Корус Консалтинг» и DEAC повышают доступность международных ЦОДов 1
25.04.2019 DEAC готовит к открытию новый дата-центр в Риге 1
31.10.2018 Может ли российский бизнес работать в иностранном облаке? 1
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012 2
27.02.2018 DEAC запустил облачный дата-центр во Франкфурте 1
12.12.2017 Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных 1
27.07.2017 DEAC отмечает рост спроса на защиту корпоративных данных на 41% за последний квартал 1
26.01.2017 DEAC инвестирует 10 миллионов евро в строительство нового дата-центра 1
05.10.2016 BPM Mezzanine Fund инвестировал более €4 млн в развитие бизнеса DEAC 1
07.07.2015 DEAC запустил в Европе и России запустил решение «кластер серверов» 1
10.06.2015 DEAC запустил новую облачную услугу — виртуальный рабочий стол 1
28.05.2015 DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS 1
21.11.2014 Облака: от теории к практике 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
27.06.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
20.06.2014 ИТ-инфраструктура должна быть простой, как сервис из розетки 1
11.06.2014 Централизация ИТ-инфраструктуры не всегда дает положительный эффект 1
30.05.2014 DEAC запустил новое облачное решение для российского бизнеса 1
29.05.2014 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: оптимальное развитие» 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
04.02.2014 В Москве пройдет гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
09.09.2013 В Екатеринбурге пройдет «Гранд-Форум» информационных технологий 1
21.05.2013 Наталья Светушкова: Мы смогли более эффективно перераспределить загрузку ресурсов 1
13.03.2013 В Москве состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ, Вокруг Облака, Вокруг ЦОД и Вокруг IP» 1
12.10.2012 Магистральный оператор RETN и европейский оператор ЦОД DEAC организовали межсетевой стык 2
16.02.2011 Европейцы атакуют российский рынок ЦОДов 1
25.01.2011 «Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД 1
11.01.2011 Главные тренды российского ИТ-рынка 2010 – версия CNews 1
17.12.2010 CNews TV. Олег Наскидаев: продукты постепенно переходят в ранг услуг 1
13.12.2010 Windows 7: ищем основания для миграции 1
10.12.2010 Россиянам предложили защитить бизнес, разместив данные в ЦОДах Евросоюза 1
09.12.2010 Европейский оператор ЦОД DEAC открыл представительство в Москве 2
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

DEAC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25826 9
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9532 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 6
Google LLC 12751 5
VK - Mail.ru Group 3611 5
Citrix Systems 871 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 5
TietoEVRY - Tieto 146 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 292 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 4
SAP SE 5613 4
IBM - International Business Machines Corp 9711 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 4
Крок - Croc 1969 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 3
Tonk - Тонк ГК 64 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Artwell - Артвелл 16 3
Midtronics 9 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
МегаФон 10861 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 5
Альфа-Банк 1985 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2976 4
Роснефть НК - нефтяная компания 564 4
Совкомбанк ПАО 319 4
OR Group - Обувь России 29 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Юнитекс ТК 8 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8950 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 3
ВкусВилл - Избёнка 218 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 3
ПСБ - Промсвязьбанк 969 3
Газпром нефть 737 3
Лента - Утконос 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Фора Банк 86 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Югория - страховая компания 44 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 73 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13987 3
Федеральное казначейство России 1952 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5721 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2883 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Судебная власть - Judicial power 2517 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5761 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13007 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24578 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18248 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6750 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7276 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2525 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23060 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10785 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16465 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10260 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2334 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7870 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13767 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12272 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36491 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12355 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4523 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1389 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1366 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3372 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14047 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5894 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1166 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12940 4
Управляемость - Manageability 2319 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2741 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8325 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2502 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 423 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 437 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Dynamics 1198 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3703 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Directum СЭД - ECM-система 310 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 19 1
TietoEVRY - Tieto Cloud Server - Cloud Based Payments 5 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
МегаФон ЦОД 6 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 1
Vertiv Liebert - 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAM - Nexign Peter-Service Has Access Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service Security Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAS 3 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
ЦФТ Платформа 2 МСА - Mission Critical Application 2 1
Microsoft Windows Virtual PC 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 675 1
Microsoft DirectAccess 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 3010 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Google Android 15313 1
Apple iOS 8618 1
Linux OS 11605 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Windows 16957 1
Гайлитис Андрис 17 17
Наскидаев Олег 9 9
Аншина Марина 79 8
Шилина Мария 15 8
Шевченко Владимир 153 6
Козлов Михаил 183 6
Брагин Павел 25 6
Герасимов Александр 46 5
Широких Алексей 72 5
Спирков Станислав 5 5
Растопшин Павел 55 4
Висящев Андрей 64 4
Меднов Сергей 124 4
Николаев Евгений 19 4
Севрюков Алексей 19 4
Паринов Олег 11 4
Аксенова Юлия 12 4
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 4
Халяпин Сергей 99 4
Киселёв Алексей 91 3
Никуличев Андрей 43 3
Козырев Алексей 328 3
Усманов Артур 25 3
Скородумов Анатолий 65 3
Соколов Олег 51 3
Стрельцов Андрей 62 3
Опенышева Светлана 64 3
Авербах Владимир 127 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Скачков Юрий 52 3
Кравченко Константин 101 3
Коротнев Константин 35 3
Кириллов Михаил 15 3
Ушаков Михаил 36 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Еремеев Сергей 25 3
Члек Сергей 27 3
Ведехин Игорь 42 3
Прохоров Фёдор 83 3
Россия - РФ - Российская федерация 167366 38
Европа 25005 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 23
Латвия - Рига 99 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14832 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19638 9
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 7
Великобритания - Лондон 2434 7
Латвия - Латвийская Республика 837 7
Европа Восточная 3140 6
Нидерланды - Амстердам 631 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4217 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Финляндия - Финляндская Республика 3703 4
Швеция - Стокгольм 410 4
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 3
Азия - Азиатский регион 5942 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 802 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8629 3
Россия - СФО - Новосибирск 4904 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1084 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 977 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 660 3
Украина - Киев 1153 3
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Украина 7939 2
Литва - Литовская Республика 675 2
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 153 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 17 1
Литва - Вильнюс 42 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 1
Швеция - Королевство 3792 1
Польша - Республика 2035 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6200 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16206 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
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