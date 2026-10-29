Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Правительство Тюменской области Инфоцентр ТРИЦ Тюменский расчетно-информационный центр ЦИТТО Центр информационных технологий Тюменской области

Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.10.2026 В Тюменской области внедрили SkyDNS для защиты компьютеров органов власти 1
18.06.2025 Десятки российских регионов испытывают проблемы с интернетом, некоторые почти неделю 1
27.05.2025 «Авантелеком» перезапустил контакт-центр ТРИЦ «Инфоцентр» 5
23.05.2025 Россияне выпустили сверхбыструю систему хранения данных без единого жесткого диска 1
29.02.2024 Крупнейший тюменский центр в сфере ЖКХ нарастил мощности в облаке МТС 2
21.11.2023 Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов 4
02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1
14.03.2022 Импортозамещение под ключ: Тюменская область перешла на Directum RX 2
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
07.05.2018 ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области 3
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 2
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
09.03.2017 Сбербанк подключил Тюменский расчетно-информационный центр к электронному документообороту E-invoicing 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
10.10.2014 ИТ-директора регионов об электронном правительстве. ВИДЕО 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 1
09.10.2014 «Техносерв Консалтинг» подтвердил сертификат по сопровождению программных продуктов SAP 2
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1
17.04.2012 Вся работа госорганов Тюменской области с электронными документами осуществляется в единой системе Directum 1

Публикаций - 34, упоминаний - 47

Правительство Тюменской области и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 11
Программный Продукт ГК 112 8
Microsoft Corporation 25910 7
Ред Софт - Red Soft 1280 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 6
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Artwell - Артвелл 16 6
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 4
9771 4
Citrix Systems 872 4
Diasoft - Диасофт 1187 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 4
Naumen - Наумен 764 4
Ростелеком - РТЛабс 211 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 227 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 418 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 4
Brother - Brother Industries - Бразер 217 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 4
Центр2М - Center2М 67 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 4
Ростелеком 11091 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 3
Directum - Директум 1294 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 3
Альфа-Банк 1997 3
ВкусВилл - Избёнка 223 3
Роснефть НК - нефтяная компания 565 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 3
ПСБ - Промсвязьбанк 980 3
Газпром нефть 752 3
Совкомбанк ПАО 323 3
Лента - Утконос 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 3
Возрождение - Коммерческий банк 361 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 152 3
OR Group - Обувь России 29 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
К+31 - многопрофильные медицинские центры 5 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 156 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 306 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 1
Фаберлик - Faberlic 117 1
LEGO 262 1
Bayer AG - Байер 86 1
МРТ Эксперт 4 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Резонанс НПП 409 1
СМ-Клиника 6 1
Интер РАО - Омская энергосбытовая компания 5 1
Федеральное казначейство России 1965 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 792 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 8
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 8
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 5
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 4
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 4
Гимназический союз России 3 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1678 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1619 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2822 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 57 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 3
Оцифровка - Digitization 5305 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3915 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 10
Microsoft Windows 2000 8675 8
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 4
Linux OS 11724 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 636 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 59 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1084 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 2
1С:Медицина 57 2
Diasoft - Flextera 80 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 2
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Промобит - Bitblaze BlazeX 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 1
Apple iPad 4029 1
Google Android 15411 1
Apple iOS 8678 1
Apple macOS 2486 1
Новые облачные технологии - МойОфис 974 1
Intel x86 - архитектура процессора 2191 1
Microsoft Windows 17075 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 1
Microsoft Azure 1534 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Microsoft Teams - MS Teams 677 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 300 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 507 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 569 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 125 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 294 1
Усманов Артур 26 21
Козырев Алексей 328 13
Стрельцов Андрей 62 12
Песчанских Георгий 39 11
Фишер Андрей 75 10
Бутенко Юрий 65 10
Катамадзе Анна 133 10
Солодовников Денис 108 9
Фомичев Олег 139 9
Левин Леонид 134 8
Чамара Денис 59 8
Бойко Елена 152 8
Чернякова Елена 30 8
Калина Роман 62 8
Приданкин Андрей 30 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Власов Сергей 101 8
Ляшенко Сергей 29 8
Крюков Сергей 33 8
Звягина Наталья 64 8
Таипов Расул 11 8
Раков Ярослав 51 7
Цариковский Федор 32 7
Герасимюк Максим 20 7
Авербах Владимир 127 7
Гуревич Раиса 16 7
Лысенко Эдуард 320 6
Разумовский Дмитрий 125 6
Апурин Николай 11 6
Кошкин Андрей 21 5
Гуральников Сергей 164 5
Ковнир Евгений 75 4
Рустамов Рустам 555 4
Лагода Георгий 60 4
Хайруллин Айрат 108 4
Аитов Тимур 198 4
Турчак Евгений 24 4
Гребенщиков Дмитрий 39 4
Гвоздева Наталья 16 4
Касаткин Алексей 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 169397 32
Россия - УФО - Тюменская область 1402 30
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 13
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область 668 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1580 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 992 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1037 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 667 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 820 3
Европа Восточная 3141 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 3
Россия - ПФО - Пензенская область 654 3
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 3
Россия - УФО - Тюменская область - Заводоуковск 21 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ялуторовский район - Ялуторовск 40 2
Земля - планета Солнечной системы 10930 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 134 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1831 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 81 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Европа 25059 1
Армения - Республика 2483 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 9
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 8
Доктрина информационной безопасности России 55 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5071 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 2
Паспорт - Паспортные данные 2901 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1774 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2037 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1590 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 9
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 13
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
Microsoft Research 145 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 3
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще