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Правительство Тюменской области Инфоцентр ТРИЦ Тюменский расчетно-информационный центр ЦИТТО Центр информационных технологий Тюменской области
- Тюменский расчетно-информационный центр «Инфоцентр» автоматизирует взаимодействие поставщиков жилищно-коммунальных услуг и их клиентов. Кроме услуг ЖКХ, пользователи оформляют льготы, субсидии, получают услуги паспортного стола. В организации расположено 11 абонентских пунктов во всех городах Тюменской области, а на обслуживании находится 2 тыс. поставщиков услуг ЖКХ и 900 тыс. домохозяйств.
- Правительство Тюменской области
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 34, упоминаний - 47
Правительство Тюменской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Артур 26 21
|Козырев Алексей 328 13
|Стрельцов Андрей 62 12
|Песчанских Георгий 39 11
|Фишер Андрей 75 10
|Бутенко Юрий 65 10
|Катамадзе Анна 133 10
|Солодовников Денис 108 9
|Фомичев Олег 139 9
|Левин Леонид 134 8
|Чамара Денис 59 8
|Бойко Елена 152 8
|Чернякова Елена 30 8
|Калина Роман 62 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Власов Сергей 101 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Крюков Сергей 33 8
|Звягина Наталья 64 8
|Таипов Расул 11 8
|Раков Ярослав 51 7
|Цариковский Федор 32 7
|Герасимюк Максим 20 7
|Авербах Владимир 127 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Лысенко Эдуард 320 6
|Разумовский Дмитрий 125 6
|Апурин Николай 11 6
|Кошкин Андрей 21 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Ковнир Евгений 75 4
|Рустамов Рустам 555 4
|Лагода Георгий 60 4
|Хайруллин Айрат 108 4
|Аитов Тимур 198 4
|Турчак Евгений 24 4
|Гребенщиков Дмитрий 39 4
|Гвоздева Наталья 16 4
|Касаткин Алексей 10 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.