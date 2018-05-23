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Никуличев Андрей


23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 31
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
27.04.2017 Губернатор Вологодской области работает в мобильном Directum Solo 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
04.04.2014 Минкомсвязи и регионы: откровенный разговор об электронном правительстве. ВИДЕО 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 73

Никуличев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 753 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Microsoft Corporation 11168 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Brocade Communications Systems 143 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 3
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Открытие ФК 538 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Полипластик 11 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
СтройТрансНефтеГаз 7 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
ФосАгро - Апатит 15 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Безопасный город 347 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Четвернин Алексей 651 25
Козырев Алексей 270 23
Елистратов Николай 90 19
Клементьев Андрей 18 16
Абызов Михаил 64 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Скляр Алексей 49 12
Кесельбренер Леонид 49 7
Кучин Сергей 22 6
Херсонцев Алексей 48 6
Иванов Александр 71 6
Горбачев Александр 18 5
Контрабаев Артур 66 5
Левашов Александр 88 4
Шмид Александр 18 4
Щербаков Сергей 14 3
Мельников Руслан 13 3
Козлов Александр 54 3
Чукарин Алексей 56 2
Рыбчинский Михаил 14 2
Ивакин Роман 49 2
Балуев Евгений 28 2
Сафронов Роман 33 2
Дегтерева Мария 25 2
Суровцева Евгения 5 1
Шевченко Евгений 55 1
Сапельников Сергей 100 1
Островский Владимир 22 1
Махонов Александр 29 1
Козырь Сергей 30 1
Быстров Константин 19 1
Кастильо Игорь 24 1
Стуров Дмитрий 25 1
Строкович Антон 45 1
Лосев Сергей 43 1
Шерлыгин Алексей 1 1
Земской Николай 14 1
Котов Виталий 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Россия - Ростовская область 864 20
Россия - Республика Мордовия 390 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 7
Европа Западная 618 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - Волгоградская область 400 4
Восточная Европа 1691 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - Кировск - Кировская область 305 2
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Вологодская область 320 1
Россия - Вытегорский муниципальный район 1 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Вологда 193 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CNews Analytics 1991 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769643, в очереди разбора - 673327.
Создано именных указателей - 46354.
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