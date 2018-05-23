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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Никуличев Андрей
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Публикаций - 43, упоминаний - 73
Никуличев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 25
|Козырев Алексей 270 23
|Елистратов Николай 90 19
|Клементьев Андрей 18 16
|Абызов Михаил 64 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Скляр Алексей 49 12
|Кесельбренер Леонид 49 7
|Кучин Сергей 22 6
|Херсонцев Алексей 48 6
|Иванов Александр 71 6
|Горбачев Александр 18 5
|Контрабаев Артур 66 5
|Левашов Александр 88 4
|Шмид Александр 18 4
|Щербаков Сергей 14 3
|Мельников Руслан 13 3
|Козлов Александр 54 3
|Чукарин Алексей 56 2
|Рыбчинский Михаил 14 2
|Ивакин Роман 49 2
|Балуев Евгений 28 2
|Сафронов Роман 33 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Суровцева Евгения 5 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Островский Владимир 22 1
|Махонов Александр 29 1
|Козырь Сергей 30 1
|Быстров Константин 19 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Строкович Антон 45 1
|Лосев Сергей 43 1
|Шерлыгин Алексей 1 1
|Земской Николай 14 1
|Котов Виталий 38 1
|CNews Analytics 1991 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769643, в очереди разбора - 673327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769643, в очереди разбора - 673327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru