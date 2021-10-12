Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скляр Алексей
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Публикаций - 49, упоминаний - 75
Скляр Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|Четвернин Алексей 651 24
|Елистратов Николай 90 20
|Лысенко Эдуард 209 18
|Авербах Владимир 121 17
|Евраев Михаил 222 17
|Матвеева Татьяна 83 16
|Бутенко Юрий 64 16
|Гуральников Сергей 161 14
|Петрушин Андрей 64 14
|Калина Роман 60 13
|Козырев Алексей 270 13
|Ермолаев Артем 340 13
|Лопаткин Герман 102 13
|Громов Иван 96 13
|Бойко Елена 151 13
|Фомичев Олег 107 12
|Горбачев Александр 18 12
|Никуличев Андрей 43 12
|Семенов Алексей 67 12
|Власов Сергей 76 11
|Холодняков Юрий 15 11
|Нестеренко Татьяна 36 11
|Рыбчинский Михаил 14 11
|Звягина Наталья 64 11
|Клементьев Андрей 18 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Нечепоренко Юрий 25 11
|Абызов Михаил 64 11
|Прокошев Андрей 30 11
|Паршин Максим 142 11
|Херсонцев Алексей 48 11
|Казарин Станислав 100 11
|Шипов Савва 70 10
|Албычев Александр 74 10
|Шадаев Максут 384 9
|Шинкарук Елена 13 9
|Рымар Максим 36 9
|Турчак Евгений 23 9
|Раков Ярослав 48 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 15
|Ведомости 259 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768007, в очереди разбора - 671692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768007, в очереди разбора - 671692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru