Скляр Алексей

В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1

На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1

На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1

На портале госуслуг запущен механизм сбора согласий на проактивное информирование о мерах соцподдержки 1

Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1

Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами 1

Россияне смогут судиться через интернет уже в 2016 году 1

Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 5