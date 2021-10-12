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Скляр Алексей


12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1
08.07.2021 ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала 1
26.04.2021 На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 1
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 3
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 19
03.12.2020 На портале госуслуг запущен механизм сбора согласий на проактивное информирование о мерах соцподдержки 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
01.07.2019 Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов» 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
13.12.2016 Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
23.05.2016 Россияне смогут судиться через интернет уже в 2016 году 1
13.05.2016 ФАС предлагает перекроить государственный «ИТ-ландшафт» и экономить 150 млрд в год 1
22.04.2016 Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 5
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1
31.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
25.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео 1
13.10.2015 Минэк предлагает вернуться к вопросу коммерческого использования данных из СМЭВ 1
08.10.2015 Минкомсвязи готово запустить проект для граждан, на год задержанный МВД 1

Публикаций - 49, упоминаний - 75

Скляр Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 13
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 9
Росплатформа - Р-Платформа 56 7
Новые облачные технологии (НОТ) 227 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
TmaxSoft 44 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Ланит ГК 1160 3
НИТ - Национальные информационные технологии 31 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Webmoney 333 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 2
Instabank - Инстабанк 12 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Custis 73 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 2
CleverDATA 54 2
Центр2М - Center2М 47 2
Инфокомпас 14 2
Abbyy 797 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Samsung Electronics 5730 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 2
Cinimex - Синимекс 160 2
IBM 3557 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Citrix Systems 571 2
Directum - Директум 647 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Oracle Corporation 3363 1
Почта России ПАО 1579 3
ВТБ Банк Москвы 372 2
Национальный банк Траст 96 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
Бинбанк 184 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Спортмастер 116 2
Bayer AG - Байер 37 2
Сетелем Банк 25 2
Jaguar Land Rover 63 2
En+ Group 17 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Jones Day 15 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
МДМ Банк 150 2
Уралсиб Банк 390 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Visa International 1346 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
ВкусВилл 48 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Ford 173 1
PSA Opel 17 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 32
Счётная палата РФ 461 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 22
Федеральное казначейство России 766 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 19
Правительство РФ 2208 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
Росимущество - Управления информационных технологий 11 8
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
Правительство Самарской области 48 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Правительство Чувашской Республики 15 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Правительство Московской области 48 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 21
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Безопасный город 347 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 21
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 7
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 3
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 3
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Linux OS 4276 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Госуслуги - Суперсервисы 14 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 10 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Volkswagen Touareg 5 1
ВТБ Онлайн 137 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Microsoft Office Online 25 1
Directum - DirectumRX 62 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Superjob 172 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Четвернин Алексей 651 24
Елистратов Николай 90 20
Лысенко Эдуард 209 18
Авербах Владимир 121 17
Евраев Михаил 222 17
Матвеева Татьяна 83 16
Бутенко Юрий 64 16
Гуральников Сергей 161 14
Петрушин Андрей 64 14
Калина Роман 60 13
Козырев Алексей 270 13
Ермолаев Артем 340 13
Лопаткин Герман 102 13
Громов Иван 96 13
Бойко Елена 151 13
Фомичев Олег 107 12
Горбачев Александр 18 12
Никуличев Андрей 43 12
Семенов Алексей 67 12
Власов Сергей 76 11
Холодняков Юрий 15 11
Нестеренко Татьяна 36 11
Рыбчинский Михаил 14 11
Звягина Наталья 64 11
Клементьев Андрей 18 11
Стрельцов Андрей 53 11
Дюбанов Анатолий 86 11
Нечепоренко Юрий 25 11
Абызов Михаил 64 11
Прокошев Андрей 30 11
Паршин Максим 142 11
Херсонцев Алексей 48 11
Казарин Станислав 100 11
Шипов Савва 70 10
Албычев Александр 74 10
Шадаев Максут 384 9
Шинкарук Елена 13 9
Рымар Максим 36 9
Турчак Евгений 23 9
Раков Ярослав 48 9
Россия - Российская федерация - РФ 57680 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 19
Россия - Ростовская область 864 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 12
Россия - Новосибирская область 819 11
Россия - Вологодская область 320 11
Россия - Владимирская область 369 11
Россия - Тульская область 754 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 8
Арктика 141 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - Калужская область 575 4
Россия - Тюменская область 589 4
Россия - Самарская область 566 4
Россия - Республика Алтай 687 4
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 2
Россия - Челябинская область 661 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Севастополь 420 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Хабаровский край 420 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Коррупция 22 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Образование в России 343 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 15
Ведомости 259 1
IDC - International Data Corporation 2729 5
Gartner 2197 5
CNews Analytics 1991 4
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 2
CNews APPWards 36 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768007, в очереди разбора - 671692.
Создано именных указателей - 46354.
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