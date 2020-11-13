ИТ-чиновники России продолжают скрывать информацию о своих автомобилях
CNews продолжает серию публикаций о доходах и имуществе федеральных ИТ-руководителей. Как выяснилось, половина из них не имеет в семье ни одного транспортного средства. Среди владельцев автомобилей большая часть предпочитает перемещаться на моделях старше 5 лет.
Автомобиль не для всех
CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2019 году за вопросы информатизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В частности, в нем сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.
Тем не менее, как и в прошлом году, в некоторых декларациях сведений о марке автомобиля нет. Например, у Степана Попова, и.о. начальника управления информатизации и связи Управления делами Президента, есть автомобиль Land Rover, у Александра Албычева, замруководителя Федерального казначейства, — Toyota, у Дениса Терещенко, замруководителя Федеральной таможенной службы, — Infiniti. В приведенном ниже рейтинге таких примеров семь. А Андрей Петрушин, замруководителя Федеральной налоговой службы, просто задекларировал автоприцепы.
Вообще нет собственных автомобилей примерно у половины чиновников, чьи декларации удалось найти в открытом доступе.
Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, использовалась его максимальная стоимость на вторичном рынке.
Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
Самые мобильные
На первом месте, как и в прошлом году, Михаил Петухов, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Список автомобилей в его семье не изменился. Это Mercedes Benz 280 чиновника и Mercedes BenzGLS 350d и Porsche Panamera 4 его супруги.
На втором месте Евгений Иванов, замминистра иностранных дел. У его супруги Toyota Land Cruiser 200, Mersedes Benz GLS 350D. В прошлом году его данных в рейтинге не было.
Третье место у Игоря Чурсина, замруководителя Россвязи: чиновнику и его супруге принадлежат Mercedes Benz GLE 350 d 4Matic, 2017 г. и Land Rover Еvoque, 2015 г. В прошлом году он не попал в рейтинг, потому что не указал конкретную модель автомобиля.
На четвертом замминистра энергетики Анатолий Тихонов — в 2019 г. он ездил на Mercedes Benz S-350 D и ГАЗ 21 Волга. На пятом еще один представитель Минэнерго директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Даниил Сорокин. Он занимает эту должность с апреля 2020 г., а до этого работал заместителем директора Департамента проектов по информатизации, заместителем директора Департамента координации информатизации и заместителем директора Департамента проектов цифровой трансформации в Миницифре. Чиновник ездит на BMW 730 LD XDrive.
Шестое место у Бориса Потемкина, замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Он по-прежнему предпочитает BMW 850 I. В прошлом году Борис Потемкин был на третьем месте.
На седьмой позиции Юрий Короткий, первый замдиректора Росфинмониторинга. Ему принадлежат Land Rover и Range Rover Sport. В прошлом году он был на 11 месте и имел только один автомобиль Range Rover Sport.
Восьмое место второй год подряд у Алексея Семенова, замминистра транспорта — у него по-прежнему Audi A8 с прицепом «Трейлер». На девятом Антон Трошенков, замдиректора департамента – начальник отдела ИТ и связи Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он предпочитает Toyota Sequoia и мотоцикл Suzuki VL 1500. На десятом Алексей Скляр, замминистра труда и социальной защиты, супруга которого ездит на BMW X6 (пятое место в прошлом году).
Другой транспорт
Среди федеральных ИТ-руководителей есть явные сторонники активного образа жизни. Например, у Андрея Громыко, начальника управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Роструда, и его супруги кроме автомобилей Москвич 2141, Volvo V90 и Ford Focus есть мотороллер Honda SES 1504, надувная лодка Brig Batic, пластиковая лодка «Сильвер 550», прицеп МЗСА 8177, прицеп МЗСА 832321 и надувная лодка Stingray.
А Андрей Тарасенко, теперь уже бывший замруководителя Росморречфлота, с супругой любят прокатиться на Toyota Land Cruiser150 Prado, мотоцикле Lunex IV NX YETI-4TEX и гидроцикле Bombardier GTX 4 TEX SC. Кроме того, у них есть прицепы «Тонар 8310» и МЗСА 8177-0000010-08.
Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников в 2019 г.
|№ 2019
|№ 2018
|ФИО
|должность
|ФОИВ
|Автомобиль
|Автомобиль супруга
|Иные транспортные средства
|Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс.
|1
|1
|Михаил Петухов
|замдиректора
|Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
|Mercedes Benz 280
|Mercedes Benz GLS350d, Porsche Panamera4
|22 350
|2
|—
|Евгений Иванов
|замминистра
|Министерство иностранных дел
|Toyota Land Cruiser 200, Mersedes Benz GLS 350D
|11 000
|3
|41
|Игорь Чурсин
|замруководителя
|Федеральное агентство связи
|Mercedes Benz GLE 350 d 4Matic, 2017 г.
|Land Rover Еvoque, 2015 г.
|8 000
|4
|—
|Анатолий Тихонов *
|замминистра
|Министерство энергетики
|Mercedes Benz S-350 D, ГАЗ 21 Волга
|8 000
|5
|—
|Даниил Сорокин
|директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК
|Министерство энергетики
|BMW 730 LD XDrive
|7 500
|6
|3
|Борис Потемкин
|замруководителя
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|BMW 850 I
|7 000
|7
|11
|Юрий Короткий
|первый замдиректора
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|Land Rover, Range Rover Sport
|7 000
|8
|8
|Алексей Семенов
|замминистра
|Министерство транспорта
|Audi A8
|Прицеп к легковому автомобилю «Трейлер»
|6 500
|9
|21
|Антон Трошенков
|замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|Toyota Sequoia
|Мотоцикл Suzuki VL 1500
|6 000
|10
|5
|Алексей Скляр
|замминистра
|Министерство труда и социальной защиты
|BMW X6
|5 500
|11
|7
|Андрей Громыко
|начальник управления проектов информатизации в сфере труда и занятости
|Федеральная служба по труду и занятости
|Москвич 2141, Volvo V90
|Ford Focus
|мотороллер Honda SES 1504 (2), надувная лодка Brig Batic, пластиковая лодка Сильвер 550, прицеп МЗСА 8177, прицеп МЗСА 832321+надувная лодка Stingray (жена)
|5 200
|12
|—
|Александр Чечин
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|BMW 528i xdrive
|BMW X1 xdrive 20I
|5 000
|13
|10
|Евгений Кисляков
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|Х H-1
|Cadillac Escalade ESV
|5 000
|14
|9
|Андрей Тарасенко**
|замруководителя
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|Toyota Land Cruiser150 Prado
|мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX, Прицеп Тонар 8310, Гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC (жена), Прицеп к легковым автомобилям МЗСА 8177-0000010-08 (жена)
|4 900
|15
|12
|Вадим Ваньков
|директор департамента информационного и цифрового развития
|Министерство культуры
|Infiniti FX37, Audi А4
|4 300
|16
|17
|Юрий Бутенко
|начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ
|Федеральная служба по аккредитации
|Volvo хс60
|мототранспортное средство Triumph Bonneville t120
|4 000
|17
|—
|Андрей Шолкин
|руководитель департаменти ИТ и защиты информации
|ФСС
|4 000
|18
|38
|Елена Бойко***
|замминистра
|Министерство здравоохранения
|Volvo XC90
|4 000
|19
|30
|Павел Попов
|замминистра
|Министерство обороны
|Mercedes Benz А200
|Volkswagen Tiguan
|3 500
|20
|14
|Денис Федотов
|начальник информационно-аналитического отдела
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|Hummer Н2 (2006 г.и.), Infiniti QX56 (2012 г.и.)
|3 500
|21
|—
|Сергей Лубов
|директор ГВЦ Росгидромета
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|Acura MDX
|3 300
|22
|16
|Александр Каменских
|начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
|Федеральное дорожное агентство
|Audi Q5
|3 200
|23
|—
|Григорий Остапенко
|начальник управления информационных ресурсов и технологий
|Федеральная служба государственной статистики
|3 200
|24
|13
|Олег Инсаров
|начальник главного управления правовой статистики и ИТ
|Генеральная прокуратура
|VW Teramont, 2018
|3 000
|25
|18
|Кирилл Поспелов
|замначальника управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|Jeep Grand Cherokee
|3 000
|26
|—
|Вадим Аккузин
|зампредседателя
|ПФР
|Volkswagen Touareg
|3 000
|27
|27
|Елена Панова
|замминистра
|Министерство природных ресурсов и экологии
|Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan
|3 000
|28
|15
|Владимир Романов
|замруководителя
|Федеральное медико-биологическое агентство
|Toyota Highlander
|3 000
|29
|35
|Павел Гудков
|начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи
|Министерство юстиции
|Nissan Murano
|2 500
|30
|—
|Алексей Горобцов
|директор департамента передовых цифровых решений
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|Subaru Legacy
|2 500
|31
|—
|Дмитрий Баканов
|директор департамента цифровой трансформации
|Министерство транспорта
|Toyota Land Cruiser Prado
|2 500
|32
|29
|Наталья Звягина
|начальник управления ИТ
|Федеральная служба судебных приставов
|Toyota Land Cruiser 150 P
|2 500
|33
|22
|Владимир Осипов
|начальник управления цифрового развития
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|ВАЗ 21053 1996 г., Volvo S80 2007 г.
|Opel Corsa 2008 г.,Toyota Land Cruiser Prado 120 2011 г.
|2 200
|34
|—
|Дмитрий Селиванов
|директор департамента цифрового развития и ИТ
|Министерство здравоохранения
|Hyundai Santa Fe
|2 200
|35
|28
|Дмитрий Самоваров
|начальник отдела ИТ и информационных ресурсов
|Федеральное медико-биологическое агентство
|Ford Mondeo
|2 000
|36
|—
|Ирина Шаповал
|замруководителя
|Федеральная служба государственной статистики
|2 000
|37
|—
|Михаил Федоров
|начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|Nissan X-Trail
|1 700
|38
|—
|Наталья Гордиенко
|врио замдиректора
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|КIA XM FL Sorento
|1 600
|39
|25
|Игорь Артемов
|начальник управления информатизации
|СД при ВС РФ
|SsangYong Kyron; Mazda 626, Haval H9
|1 500
|40
|—
|Андрей Лебедев
|директор департамента цифрового развития и реализации проектов
|Министерство труда и социальной защиты
|1 500
|41
|19
|Алексей Кружалин
|замруководителя
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|KIA Sorento um
|Прицеп МЗСА 817717
|1 500
|42
|31
|Юрий Нечепоренко
|зампредседателя
|ФФОМС
|Chevrolet Captiva
|1 200
|43
|—
|Михаил Попов****
|руководитель ФЦИ при ЦИК
|Центризбирком
|мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE
|1 200
|44
|32
|Константин Коронкевич
|начальник управления геологических основ, науки и информатики
|Федеральное агентство по недропользованию
|Scoda Oktavia
|1 100
|45
|—
|Анастасия Тюрина
|начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности
|Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
|1 000
|46
|36
|Дмитрий Травников
|начальник управления организации предоставления государственных услуг
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|Ford Focus
|1 000
|47
|37
|Виталий Шулика
|замминистра
|Министерство внутренних дел
|Suzuki Grand Vitara 2010 г.
|1 000
|48
|—
|Елена Заева
|начальник управления регулирования связи и ИТ
|Федеральная антимонопольная служба
|Renault Sandero
|700
|49
|—
|Александр Чернышов
|врио начальника управления по надзору в сфере информационных технологий
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|Шевроле Нива
|700
|50
|—
|Елена Громова
|директор департамента ИТ
|Министерство финансов
|Hyundai Matrix
|500
|51
|—
|Дмитрий Фефелов
|врио начальника управления ИТ
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|Opel Astra, 2008
|300
|52
|39
|Андрей Николаев
|замминистра
|Министерство просвещения
|Rover 75
|300
|53
|—
|Степан Попов
|и.о. начальника управления информатизации и связи
|Управление делами Президента
|Land Rover
|54
|42
|Александр Албычев
|замруководителя
|Федеральное казначейство
|Toyota
|55
|45
|Денис Терещенко
|замруководителя
|Федеральная таможенная служба
|Infiniti
|56
|—
|Владислав Федулов
|замминистра
|Министерство экономического развития
|Toyota
|Toyota
|57
|46
|Алексей Волков
|начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|Opel
|58
|—
|Георгий Песчанских
|начальник главного управления ИТ
|Федеральная таможенная служба
|Ford
|59
|47
|Елена Абрамова
|замруководителя
|Федеральное агентство по государственным резервам
|грузовой Ford
|прицеп
|60
|34
|Андрей Петрушин
|замруководителя
|Федеральная налоговая служба
|автоприцепы
Источник: CNews Analytics, 2020
* — задержан по подозрению в мошенничестве в сентябре 2020 г.
** — с июля 2020 г. и.о. главы Правительства Якутии
*** — занимала должность до января 2020 г.
**** — уволен по собственному желанию в сентябре 2020 г.
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