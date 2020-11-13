ИТ-чиновники России продолжают скрывать информацию о своих автомобилях

CNews продолжает серию публикаций о доходах и имуществе федеральных ИТ-руководителей. Как выяснилось, половина из них не имеет в семье ни одного транспортного средства. Среди владельцев автомобилей большая часть предпочитает перемещаться на моделях старше 5 лет.



Автомобиль не для всех

CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2019 году за вопросы информатизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В частности, в нем сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.

Тем не менее, как и в прошлом году, в некоторых декларациях сведений о марке автомобиля нет. Например, у Степана Попова, и.о. начальника управления информатизации и связи Управления делами Президента, есть автомобиль Land Rover, у Александра Албычева, замруководителя Федерального казначейства, — Toyota, у Дениса Терещенко, замруководителя Федеральной таможенной службы, — Infiniti. В приведенном ниже рейтинге таких примеров семь. А Андрей Петрушин, замруководителя Федеральной налоговой службы, просто задекларировал автоприцепы.

Вообще нет собственных автомобилей примерно у половины чиновников, чьи декларации удалось найти в открытом доступе.

Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, использовалась его максимальная стоимость на вторичном рынке.





Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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Самые мобильные

На первом месте, как и в прошлом году, Михаил Петухов, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Список автомобилей в его семье не изменился. Это Mercedes Benz 280 чиновника и Mercedes BenzGLS 350d и Porsche Panamera 4 его супруги.

На втором месте Евгений Иванов, замминистра иностранных дел. У его супруги Toyota Land Cruiser 200, Mersedes Benz GLS 350D. В прошлом году его данных в рейтинге не было.

Третье место у Игоря Чурсина, замруководителя Россвязи: чиновнику и его супруге принадлежат Mercedes Benz GLE 350 d 4Matic, 2017 г. и Land Rover Еvoque, 2015 г. В прошлом году он не попал в рейтинг, потому что не указал конкретную модель автомобиля.

На четвертом замминистра энергетики Анатолий Тихонов — в 2019 г. он ездил на Mercedes Benz S-350 D и ГАЗ 21 Волга. На пятом еще один представитель Минэнерго директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Даниил Сорокин. Он занимает эту должность с апреля 2020 г., а до этого работал заместителем директора Департамента проектов по информатизации, заместителем директора Департамента координации информатизации и заместителем директора Департамента проектов цифровой трансформации в Миницифре. Чиновник ездит на BMW 730 LD XDrive.

Шестое место у Бориса Потемкина, замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Он по-прежнему предпочитает BMW 850 I. В прошлом году Борис Потемкин был на третьем месте.

На седьмой позиции Юрий Короткий, первый замдиректора Росфинмониторинга. Ему принадлежат Land Rover и Range Rover Sport. В прошлом году он был на 11 месте и имел только один автомобиль Range Rover Sport.

Восьмое место второй год подряд у Алексея Семенова, замминистра транспорта — у него по-прежнему Audi A8 с прицепом «Трейлер». На девятом Антон Трошенков, замдиректора департамента – начальник отдела ИТ и связи Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он предпочитает Toyota Sequoia и мотоцикл Suzuki VL 1500. На десятом Алексей Скляр, замминистра труда и социальной защиты, супруга которого ездит на BMW X6 (пятое место в прошлом году).

Другой транспорт

Среди федеральных ИТ-руководителей есть явные сторонники активного образа жизни. Например, у Андрея Громыко, начальника управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Роструда, и его супруги кроме автомобилей Москвич 2141, Volvo V90 и Ford Focus есть мотороллер Honda SES 1504, надувная лодка Brig Batic, пластиковая лодка «Сильвер 550», прицеп МЗСА 8177, прицеп МЗСА 832321 и надувная лодка Stingray.

А Андрей Тарасенко, теперь уже бывший замруководителя Росморречфлота, с супругой любят прокатиться на Toyota Land Cruiser150 Prado, мотоцикле Lunex IV NX YETI-4TEX и гидроцикле Bombardier GTX 4 TEX SC. Кроме того, у них есть прицепы «Тонар 8310» и МЗСА 8177-0000010-08.

Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников в 2019 г.



№ 2019 № 2018 ФИО должность ФОИВ Автомобиль Автомобиль супруга Иные транспортные средства Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс. 1 1 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Mercedes Benz 280 Mercedes Benz GLS350d, Porsche Panamera4 22 350 2 — Евгений Иванов замминистра Министерство иностранных дел Toyota Land Cruiser 200, Mersedes Benz GLS 350D 11 000 3 41 Игорь Чурсин замруководителя Федеральное агентство связи Mercedes Benz GLE 350 d 4Matic, 2017 г. Land Rover Еvoque, 2015 г. 8 000 4 — Анатолий Тихонов * замминистра Министерство энергетики Mercedes Benz S-350 D, ГАЗ 21 Волга 8 000 5 — Даниил Сорокин директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Министерство энергетики BMW 730 LD XDrive 7 500 6 3 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии BMW 850 I 7 000 7 11 Юрий Короткий первый замдиректора Федеральная служба по финансовому мониторингу Land Rover, Range Rover Sport 7 000 8 8 Алексей Семенов замминистра Министерство транспорта Audi A8 Прицеп к легковому автомобилю «Трейлер» 6 500 9 21 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Toyota Sequoia Мотоцикл Suzuki VL 1500 6 000 10 5 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты BMW X6 5 500 11 7 Андрей Громыко начальник управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Федеральная служба по труду и занятости Москвич 2141, Volvo V90 Ford Focus мотороллер Honda SES 1504 (2), надувная лодка Brig Batic, пластиковая лодка Сильвер 550, прицеп МЗСА 8177, прицеп МЗСА 832321+надувная лодка Stingray (жена) 5 200 12 — Александр Чечин замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций BMW 528i xdrive BMW X1 xdrive 20I 5 000 13 10 Евгений Кисляков замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Х H-1 Cadillac Escalade ESV 5 000 14 9 Андрей Тарасенко** замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта Toyota Land Cruiser150 Prado мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX, Прицеп Тонар 8310, Гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC (жена), Прицеп к легковым автомобилям МЗСА 8177-0000010-08 (жена) 4 900 15 12 Вадим Ваньков директор департамента информационного и цифрового развития Министерство культуры Infiniti FX37, Audi А4 4 300 16 17 Юрий Бутенко начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Федеральная служба по аккредитации Volvo хс60 мототранспортное средство Triumph Bonneville t120 4 000 17 — Андрей Шолкин руководитель департаменти ИТ и защиты информации ФСС 4 000 18 38 Елена Бойко*** замминистра Министерство здравоохранения Volvo XC90 4 000 19 30 Павел Попов замминистра Министерство обороны Mercedes Benz А200 Volkswagen Tiguan 3 500 20 14 Денис Федотов начальник информационно-аналитического отдела Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Hummer Н2 (2006 г.и.), Infiniti QX56 (2012 г.и.) 3 500 21 — Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Acura MDX 3 300 22 16 Александр Каменских начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство Audi Q5 3 200 23 — Григорий Остапенко начальник управления информационных ресурсов и технологий Федеральная служба государственной статистики 3 200 24 13 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и ИТ Генеральная прокуратура VW Teramont, 2018 3 000 25 18 Кирилл Поспелов замначальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Jeep Grand Cherokee 3 000 26 — Вадим Аккузин зампредседателя ПФР Volkswagen Touareg 3 000 27 27 Елена Панова замминистра Министерство природных ресурсов и экологии Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan 3 000 28 15 Владимир Романов замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство Toyota Highlander 3 000 29 35 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции Nissan Murano 2 500 30 — Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Subaru Legacy 2 500 31 — Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта Toyota Land Cruiser Prado 2 500 32 29 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов Toyota Land Cruiser 150 P 2 500 33 22 Владимир Осипов начальник управления цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом ВАЗ 21053 1996 г., Volvo S80 2007 г. Opel Corsa 2008 г.,Toyota Land Cruiser Prado 120 2011 г. 2 200 34 — Дмитрий Селиванов директор департамента цифрового развития и ИТ Министерство здравоохранения Hyundai Santa Fe 2 200 35 28 Дмитрий Самоваров начальник отдела ИТ и информационных ресурсов Федеральное медико-биологическое агентство Ford Mondeo 2 000 36 — Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 2 000 37 — Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу Nissan X-Trail 1 700 38 — Наталья Гордиенко врио замдиректора Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки КIA XM FL Sorento 1 600 39 25 Игорь Артемов начальник управления информатизации СД при ВС РФ SsangYong Kyron; Mazda 626, Haval H9 1 500 40 — Андрей Лебедев директор департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и социальной защиты 1 500 41 19 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка KIA Sorento um Прицеп МЗСА 817717 1 500 42 31 Юрий Нечепоренко зампредседателя ФФОМС Chevrolet Captiva 1 200 43 — Михаил Попов**** руководитель ФЦИ при ЦИК Центризбирком мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE 1 200 44 32 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию Scoda Oktavia 1 100 45 — Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 1 000 46 36 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности Ford Focus 1 000 47 37 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел Suzuki Grand Vitara 2010 г. 1 000 48 — Елена Заева начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральная антимонопольная служба Renault Sandero 700 49 — Александр Чернышов врио начальника управления по надзору в сфере информационных технологий Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Шевроле Нива 700 50 — Елена Громова директор департамента ИТ Министерство финансов Hyundai Matrix 500 51 — Дмитрий Фефелов врио начальника управления ИТ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Opel Astra, 2008 300 52 39 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения Rover 75 300 53 — Степан Попов и.о. начальника управления информатизации и связи Управление делами Президента Land Rover 54 42 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство Toyota 55 45 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба Infiniti 56 — Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития Toyota Toyota 57 46 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Opel 58 — Георгий Песчанских начальник главного управления ИТ Федеральная таможенная служба Ford 59 47 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам грузовой Ford прицеп 60 34 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба автоприцепы

Источник: CNews Analytics, 2020 * — задержан по подозрению в мошенничестве в сентябре 2020 г.

** — с июля 2020 г. и.о. главы Правительства Якутии

*** — занимала должность до января 2020 г.

**** — уволен по собственному желанию в сентябре 2020 г.



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