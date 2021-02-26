Спецпроекты

На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг стали доступны сразу несколько социальных сервисов Пенсионного фонда России. Теперь в режиме онлайн можно получить справку с полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а также справку о размере пенсии и иных выплат.

«Совместно с Минтрудом России мы реализуем масштабный проект по цифровой трансформации услуг социальной сферы. По итогам 2020 года всего около 100 тыс. жителей страны воспользовались правом на получение набора социальных услуг. По нашей оценке, вывод данных сервисов на портал Госуслуг увеличит интенсивность их использования нашими гражданами», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Справка о перечне социальных услуг включает в себя полную информацию о наличии права на льготы, на какой срок они установлены и способ предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году эта услуга была доступна в личном кабинете пользователя на сайте ПФР — ей воспользовались более 500 тыс. раз.

«До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал Госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

Работа по выводу из эксплуатации личного кабинета ПФР и переводу всех услуг и сервисов ведомства на портал Госуслуг осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Другие материалы рубрики

Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию

В России расширен список госуслуг, оказываемых без привязки к прописке

Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона

МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Техноблог

Как умные весы определяют процент мышц и жира?

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики