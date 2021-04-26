На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг стали доступны новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры России совместно с Минтрудом России.

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.

«Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис «Онлайн помощь при инвалидности». Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал Госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Перевод услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид является приоритетным направлением нашей работы. В 2020 году на портале Госуслуг появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тыс. инвалидов. Следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

Реализация суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.