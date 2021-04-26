Спецпроекты

На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг стали доступны новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры России совместно с Минтрудом России.

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.

«Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис «Онлайн помощь при инвалидности». Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал Госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Перевод услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид является приоритетным направлением нашей работы. В 2020 году на портале Госуслуг появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тыс. инвалидов. Следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

Реализация суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Другие материалы рубрики

Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского»

Российский рынок ИИ за год вырос как на дрожжах

Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021

Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Техноблог

Почему может взорваться аккумулятор в смартфоне?

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных