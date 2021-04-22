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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Семенов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 96
Семенов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Паршин Максим 142 21
|Ципорин Павел 51 20
|Лысенко Эдуард 209 20
|Малков Павел 38 19
|Албычев Александр 74 19
|Кудрин Алексей 63 18
|Терещенко Денис 38 18
|Рымар Максим 36 17
|Хайруллин Айрат 39 15
|Песчанских Георгий 37 14
|Петрушин Андрей 64 14
|Осипов Владимир 17 12
|Скляр Алексей 49 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Егоров Максим 23 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Панов Евгений 16 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Малахов Александр 16 11
|Кулешов Василий 11 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Копырин Федор 11 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Власов Сергей 76 11
|Казарин Станислав 100 11
|Симаков Олег 106 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Шипов Савва 70 10
|Акимов Максим 167 10
|Анисимов Михаил 13 9
|Раков Ярослав 48 9
|Шинкарук Елена 13 9
|Попов Михаил 51 9
|Турчак Евгений 23 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Разумовский Дмитрий 70 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766382, в очереди разбора - 670067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766382, в очереди разбора - 670067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru