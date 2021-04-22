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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Семенов Алексей


22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» 2
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
14.12.2017 «Мегафон» запустил 4G в перегонах кольцевой линии столичного метро 2
08.08.2017 «Мегафон» запустил гигабитную LTE-сеть 1
08.06.2017 «Мегафон» представил тарифный план #Hello для участников и болельщиков Кубка Конфедераций 1
28.06.2016 Телефония «Ростелекома» в Калининграде стала полностью цифровой 1
30.05.2016 Столичный «Мегафон» выбрал нового директора по инфраструктуре 1
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 2
23.12.2015 «Ростелеком» установил 16 камер фотовидеофиксации в Якутске 1
09.09.2015 В московском «МегаФоне» вступил в должность новый директор 6
07.08.2015 «МегаФон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве 1

Публикаций - 67, упоминаний - 96

Семенов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Directum - Директум 646 4
ОТР 135 4
МегаФон Столичный филиал 68 4
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Программный продукт ГК 92 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Глосав 17 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 1
Microsoft Corporation 11127 1
АФК Система ПАО 996 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 1
Jaguar Land Rover 63 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Аэрофлот 493 1
KIA Motors 72 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Ford 173 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
PSA Opel 17 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 19
Федеральное казначейство России 766 19
Счётная палата РФ 460 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 9
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Правительство РФ 2207 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Правительство Московской области 48 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 19
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Оцифровка - Digitization 49 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Volkswagen Touareg 5 1
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
Яндекс.Авто 33 1
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 1
IBM Cognos BI 143 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 1
Apple macOS 930 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Четвернин Алексей 651 23
Паршин Максим 142 21
Ципорин Павел 51 20
Лысенко Эдуард 209 20
Малков Павел 38 19
Албычев Александр 74 19
Кудрин Алексей 63 18
Терещенко Денис 38 18
Рымар Максим 36 17
Хайруллин Айрат 39 15
Песчанских Георгий 37 14
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Осипов Владимир 17 12
Скляр Алексей 49 12
Рудзевич Мария 34 12
Егоров Максим 23 11
Швиндт Антоний 13 11
Катамадзе Анна 72 11
Панов Евгений 16 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Геллер Анатолий 12 11
Малахов Александр 16 11
Кулешов Василий 11 11
Меджитов Тимур 56 11
Копырин Федор 11 11
Кирюшин Сергей 52 11
Власов Сергей 76 11
Казарин Станислав 100 11
Симаков Олег 106 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Шипов Савва 70 10
Акимов Максим 167 10
Анисимов Михаил 13 9
Раков Ярослав 48 9
Шинкарук Елена 13 9
Попов Михаил 51 9
Турчак Евгений 23 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Разумовский Дмитрий 70 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Тульская область 753 9
Россия - Калужская область 574 9
Россия - Новосибирская область 817 7
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Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
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Россия - Севастополь 420 2
Франция - Французская Республика 2136 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Казахстан - Республика 2641 1
Северный Кавказ 138 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Образование в России 341 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766382, в очереди разбора - 670067.
Создано именных указателей - 46354.
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