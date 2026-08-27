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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Сунтарский улус Сунтар

СОБЫТИЯ


27.08.2026 Жители Вилюйской группы улусов стали чаще звонить через интернет 1
25.02.2025 «МегаФон» усилил 4G в Сунтарском улусе Якутии 2
20.09.2024 МТС запустила базовые станции со «скоростным» диапазоном в крупных населенных пунктах Якутии 1
18.07.2024 «МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Вилюйской группе районов Якутии 1
19.06.2024 «МегаФон» расширяет границы 4G в улусах Якутии 1
10.06.2024 Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона» 2
23.04.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в якутском селе Сунтар 2
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года 1
11.09.2018 «Ростелеком» реализует проекты в сфере цифровой экономики в Якутии 3
01.09.2014 «Ростелеком» ускорил интернет в семи населенных пунктах Якутии 1
05.06.2014 «Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии 1
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10811 5
Ростелеком 10979 4
Ростелеком - Сахателеком 65 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15881 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1582 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8898 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 294 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23005 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10232 6
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1767 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9574 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4999 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29760 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4473 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16364 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26398 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1907 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1763 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9434 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26915 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18109 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26440 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9339 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3730 2
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5528 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10238 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7554 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1431 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2225 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24517 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11861 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8537 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1667 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2024 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3286 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7917 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6308 1
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