Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Сунтарский улус Сунтар
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 19
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 2
|Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 294 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6308 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
|Некрасова Наталья 23 4
|Неустроев Прокопий 79 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Кузнецов Станислав 162 1
|Борисов Александр 39 1
|Николаев Айсен 58 1
|Николаев Николай 5 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
|Данилова Майя 1 1
|Мамедова Мария 38 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467587, в очереди разбора - 725463.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467587, в очереди разбора - 725463.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.