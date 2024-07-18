«МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Вилюйской группе районов Якутии

Жители пяти небольших якутских поселений могут выходить в интернет с мобильных устройств и звонить с помощью технологии VoLTE. Специалисты «МегаФона» построили в населенных пунктах Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов Якутии базовые станции и запустили LTE-связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный мобильный сигнал появился в селах Шея, Тымпы, Оргет, Хампа, Липпе-Атах. Здесь суммарно проживает около 7,5 тыс. человек. Инженеры разместили на территориях базовые станции так, чтобы радиус охвата сети был максимально широким. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот. Это обеспечивает полное 4G-покрытие в каждом населенном пункте, а также высокую скорость передачи данных на устройствах абонентов.

В сети оператора пользователи могут комфортно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, быстро отправлять тяжелые файлы в мессенджерах, пользоваться банковскими приложениями и электронными государственными сервисами. Сигнал LTE доступен на улицах и внутри помещений — жилых домах, образовательных и социально-культурных учреждениях.

«В этом году благодаря последовательному расширению зоны покрытия 4G в Вилюйской группе районов современная связь «МегаФона» уже стала доступна жителям 15 населенных пунктов. В непростых климатических условиях Якутии, особенно в небольших отдаленных поселениях, абонентам важно иметь качественную мобильную связь. Сразу после включения оборудования, в селах активно начинают пользоваться мессенджерами и социальными сетями, читают новости и смотрят ролики на видеохостингах», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

По данным аналитиков «МегаФона», на предыдущей неделе через новую базовую станцию больше всего данных было передано в Липпе-Атахе. В среднем один абонент прокачал здесь около 60 МБ данных.