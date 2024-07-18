Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Вилюйской группе районов Якутии

Жители пяти небольших якутских поселений могут выходить в интернет с мобильных устройств и звонить с помощью технологии VoLTE. Специалисты «МегаФона» построили в населенных пунктах Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов Якутии базовые станции и запустили LTE-связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный мобильный сигнал появился в селах Шея, Тымпы, Оргет, Хампа, Липпе-Атах. Здесь суммарно проживает около 7,5 тыс. человек. Инженеры разместили на территориях базовые станции так, чтобы радиус охвата сети был максимально широким. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот. Это обеспечивает полное 4G-покрытие в каждом населенном пункте, а также высокую скорость передачи данных на устройствах абонентов.

В сети оператора пользователи могут комфортно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, быстро отправлять тяжелые файлы в мессенджерах, пользоваться банковскими приложениями и электронными государственными сервисами. Сигнал LTE доступен на улицах и внутри помещений — жилых домах, образовательных и социально-культурных учреждениях.

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!
Импортонезависимость

«В этом году благодаря последовательному расширению зоны покрытия 4G в Вилюйской группе районов современная связь «МегаФона» уже стала доступна жителям 15 населенных пунктов. В непростых климатических условиях Якутии, особенно в небольших отдаленных поселениях, абонентам важно иметь качественную мобильную связь. Сразу после включения оборудования, в селах активно начинают пользоваться мессенджерами и социальными сетями, читают новости и смотрят ролики на видеохостингах», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

По данным аналитиков «МегаФона», на предыдущей неделе через новую базовую станцию больше всего данных было передано в Липпе-Атахе. В среднем один абонент прокачал здесь около 60 МБ данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024