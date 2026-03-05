Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Якутия Усть-Алданский улус Борогонцы
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
|Цифровое обновление прошло в центральной Якутии 2
|21.02.2024
|Интернет «МегаФона» стал быстрее для 7 тыс. жителей якутских сел 2
|03.12.2021
|В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям 1
|29.05.2018
|ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета 1
|21.04.2017
|МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
|19.01.2017
|«Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
|16.12.2016
|МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
|14.07.2016
|МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
|12.08.2015
|МТС в Якутии разогнала сеть 4G до 105 Мбит/с 1
|24.07.2015
|МТС обеспечила сетью 4G труднодоступные и малонаселенные пункты в Якутии 1
|05.06.2014
|«Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
|05.12.2013
|«Билайн» обеспечил мобильной связью 300 населенных пунктов Якутии 1
|27.12.2012
|МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
|15.11.2007
|В Якутии открылась первая школьная лаборатория ДЗЗ 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 2
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 3
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 866 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
|Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
|Зимин Константин 89 3
|Никифоров Николай 1137 2
|Мирзеев Рустам 8 2
|Некрасова Наталья 17 2
|Семенов Алексей 85 1
|Костерин Александр 20 1
|Николаев Айсен 46 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Кондратьев Эдуард 1 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Бурнашев Василий 1 1
|U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
