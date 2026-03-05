Разделы

Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Цифровое обновление прошло в центральной Якутии 2
21.02.2024 Интернет «МегаФона» стал быстрее для 7 тыс. жителей якутских сел 2
03.12.2021 В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям 1
29.05.2018 ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
12.08.2015 МТС в Якутии разогнала сеть 4G до 105 Мбит/с 1
24.07.2015 МТС обеспечила сетью 4G труднодоступные и малонаселенные пункты в Якутии 1
05.06.2014 «Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
05.12.2013 «Билайн» обеспечил мобильной связью 300 населенных пунктов Якутии 1
27.12.2012 МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
15.11.2007 В Якутии открылась первая школьная лаборатория ДЗЗ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 6
МегаФон 10169 3
Ростелеком 10463 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1684 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6979 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4075 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1329 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8589 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 575 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11384 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5208 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4393 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3146 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7724 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3370 1
HSDPA Dual Carrier 85 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 866 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
Зимин Константин 89 3
Никифоров Николай 1137 2
Мирзеев Рустам 8 2
Некрасова Наталья 17 2
Семенов Алексей 85 1
Костерин Александр 20 1
Николаев Айсен 46 1
Семенов Анатолий 35 1
Кондратьев Эдуард 1 1
Муттерперл Михаил 22 1
Бурнашев Василий 1 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 13
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 11
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 7
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 20 6
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 6
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 20 6
Россия - РФ - Российская федерация 159212 5
Россия - Павловск 36 5
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 5
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 13 4
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 20 3
Москва - Серебряный Бор 14 3
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 12 3
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 17 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 2
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 2
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 18 2
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1381 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Земля - планета Солнечной системы 10713 1
Россия - УФО - Свердловская область 1809 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1343 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 252 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1692 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 839 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Россия - Крайний Север 325 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 531 1
Земля - Полюсы холода 18 1
Северный Ледовитый океан 122 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1706 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1377 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 1
Энергетика - Energy - Energetically 5557 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Экзамены 487 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

