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Муттерперл Михаил

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «Ростелеком» задумал монтировать спутниковый интернет на кораблях в портах России и в странах НАТО 1
05.04.2022 «РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat 1
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии 1
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу 1
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 1
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи 1
12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
25.01.2021 РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT» 1
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая 1
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края 1
22.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края 1
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье 1
02.12.2020 Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях 1
24.11.2020 Абоненты Sensat получили возможности гибкого управления интернет-тарифами 1
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
14.10.2020 Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ 1
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 1
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 1
17.03.2017 Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета 2
05.12.2013 «Билайн» обеспечил мобильной связью 300 населенных пунктов Якутии 1
10.04.2012 «Билайн» запустил сеть GSM в Якутии 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Муттерперл Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТКомм.РУ 388 20
Ростелеком 10963 10
С-Телеком 5 3
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
МегаФон 10772 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15799 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Молния-Ямал - Курортный комплекс 1 1
ACS - Arctic Catering Services - АКС - Арктик Катеринг Сервис 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 33 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 360 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7396 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3071 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6858 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4647 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9530 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 3
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 426 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 711 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10266 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11551 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18068 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4995 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10220 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7546 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8288 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11832 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 492 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 291 1
Оповещение и уведомление - Notification 5974 1
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10185 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 1
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Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 6
Ростелеком - РТКомм.РУ SatVision 5 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 10 1
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