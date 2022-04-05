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«РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat

Федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ» объявил о запуске специальной услуги оповещения пользователей спутникового интернета под ТМ SenSat. Услуга позволит информировать абонентов о достижении остатка на лицевом счете менее порогового значения – 500 руб.. Теперь абоненты SenSat могут еще комфортнее управлять доступом в интернет и оставаться на связи с близкими и партнерами на удаленных и труднодоступных территориях России в любое время.

«Опция “оповещение SenSat” - продолжение специальных “умных” тарифных опций, предназначенных для гибкого реагирования на различные сценарии потребления контента пользователями услуги широкополосного доступа в интернет под ТМ SenSat», – сказал коммерческий директор «РТКОММ» Михаил Муттерперл.

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«РТКОММ» –оператор рынка спутниковой связи России. «РТКОММ» предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

«РТКОММ» предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

Еще одно направление, которое активно развивает «РТКОММ» — услуга «Морской VSAT». Сегодня она востребована у категорий клиентов, деятельность которых связана с морскими перевозками.

Кроме того, «РТКОММ» предлагает комплексные спутниковые решения по повышению эффективности гражданского флота: контроль за состоянием узлов, качеством бункеровки и сохранностью груза, мониторинг местонахождения судна, обеспечивает надежное соединение для организации удаленного офиса с сервисами конференц-связи, телефонии и видеонаблюдения.

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