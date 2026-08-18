Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199870
ИКТ 15430
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27072
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Ростелеком РТКомм.РУ Морской VSAT технология спутниковой связи на водном транспорте

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.08.2026 «Ростелеком» задумал монтировать спутниковый интернет на кораблях в портах России и в странах НАТО 1
05.04.2022 «РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat 1
28.03.2022 РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота 1
21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов 1
26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи 1
03.08.2020 РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT» 1
17.02.2020 РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана 1
12.01.2012 Maersk Line и Ericsson обеспечат мобильной связью океанские суда 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10963 8
Ростелеком - РТКомм.РУ 388 8
Milano Teleport - Милано телепорт 2 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Volvo Penta 6 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7396 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10220 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4647 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3071 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 4
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 426 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1272 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7934 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9502 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 891 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2716 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2637 1
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4995 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26349 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7885 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26334 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 47 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 3
Ростелеком - РТКомм.РУ SatVision 5 1
Ратиев Сергей 28 6
Муттерперл Михаил 23 1
Шамрай Феликс 1 1
Гаврилов Всеволод 1 1
Пинский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 6
Мировой океан - World Ocean 528 3
Италия - Итальянская Республика 4509 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1670 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 912 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 1
Европа Восточная 3139 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1094 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1008 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21716 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7555 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2767 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4614 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11703 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9028 1
ComNews - Медиа-бизнес 143 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще