РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом

РТКОММ в Санкт-Петербурге обсудил с крупнейшими судовладельцами тему цифрового будущего и перспективы автономного безэкипажного судовождения.

РТКОММ организовал в Санкт-Петербурге деловой завтрак на тему «Цифровизация как новый подход в управлении судами». Мероприятие, в котором приняли участие владельцы речных и морских судов, представители отраслевого экспертного сообщества, состоялось в рамках программы международной гражданской судостроительной выставки-конференции «НЕВА-2021» - крупнейшей в Восточной Европе.

Модератором делового завтрака выступил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев*. По его словам, тема мероприятия была выбрана специально для того, чтобы подробно обсудить и услышать ожидания судовладельцев, нуждающихся в надежных цифровых и спутниковых решениях для повышения эффективности своего флота:

«Нет отрасли экономики в нашей стране, которую бы в последние 3-5 лет не коснулась цифровая трансформация и российские телекоммуникационные компании сделали для ее расширения достаточно много. Между тем, в морской отрасли, как в России, так и в мире цифровая трансформация пока делает только первые шаги. Основой для нее являются каналы связи, без которых передача данных в принципе невозможна. На воде эта задача наиболее сложна, так как к судну невозможно подвести волоконно-оптический кабель. Поэтому на реке и море критически значима спутниковая связь, и на нашем сегодняшнем мероприятии мы подробно поговорили о ее применении не только для коммуникаций и цифровых развлечений на борту, но и о мониторинге состояния судна и груза, возможности удаленного управления, контроля бункеровки, вопросах безопасности».

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев

В деловом завтраке РТКОММ в качестве спикеров приняли участие ведущие российские эксперты. Генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов поделился сведениями о цифровых помощниках и искусственном интеллекте в процессе управления судами. Директор Департамента развития судостроения СПбГМТУ Феликс Шамрай осветил тему освоения русской Арктики и перспективы цифровизации судоходства в этом стратегически важном для России регионе. Председатель наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр Маринет» Александр Пинский подробно рассказал о современном состоянии автономного судовождения в России и его роли в повышении эффективности гражданского судоходства.

Гости делового завтрака РТКОММ обсудили появление новых ниш применения спутниковой связи на рынке Maritime, таких как интернет вещей, Big Data, технологий искусственного интеллекта, автономного судовождения, приняли участие в голосовании на тему «Когда автономное судовождение получит широкое распространение в России».

В заключение мероприятия Сергей Ратиев отметил:

«РТКОММ по итогам последних двух лет – признанный лидер рынка спутниковой связи России – фактически мы активнее всех подключаем услуги связи и оснащаем спутниковыми решениями все категории клиентов в нашей стране – сначала на суше, а теперь и на море. Интегрированные спутниковые решения и технологии для повышения эффективности флота – новая точка роста для нашего бизнеса. Для того, чтобы точнее услышать пульс нового для нас рынка, мы организовали сегодняшнее мероприятие. Наше общее будущее – за цифровыми решениями. И мы способны предоставить их практически в любой точке Мирового океана для владельцев и капитанов современного флота, гарантированно повышая его эффективность».

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РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») – крупнейший оператор рынка спутниковой связи России. По данным ComNews Research, по итогам 2020 г. РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов.

Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

РТКОММ системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и всех категорий клиентов. Традиционно прочные партнерские взаимоотношения с крупным бизнесом и операторами связи являются фундаментом динамичного развития компании.

Активно способствуя развитию рынка спутниковой связи в России, РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

Еще одно направление, которое активно развивает РТКОММ – услуга «Морской VSAT». На сегодняшний день она востребована среди всех категорий клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками.

Кроме того, РТКОММ предлагает комплексные спутниковые решения по повышению эффективности гражданского флота: контроль за состоянием узлов, качеством бункеровки и сохранностью груза, мониторинг местонахождения судна, обеспечивает надежное соединение для организации удаленного офиса с сервисами конференц-связи, телефонии и видеонаблюдения.

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