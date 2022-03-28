РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») выступил телекоммуникационным партнером ежегодных международных гонок на собачьих упряжках «Берингия-2022» в Камчатском крае. Компания предоставила комплект спутникового оборудования под торговой маркой SenSat для передачи видеорепортажей с промежуточных пунктов гонок. Кроме того, оргкомитет «Берингии» использовал спутниковый интернет для сбора информации в интересах судейского корпуса, ежедневного уточнения погодных условий, а также для связи со службами обеспечения на маршрутах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Наша цель — сделать спутниковый интернет массово доступным в каждой точке страны, дать связь там, где невозможно организовать ее альтернативными способами. Мы рады быть полезными, предоставляя организаторам масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как “Берингия”, мы доносим до целевой аудитории все преимущества услуг доступа к спутниковому интернету», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Доступ к спутниковому интернету SenSat предоставляется на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat.

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РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») — оператор рынка спутниковой связи России. РТКОММ оказывает услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

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РТКОММ предоставляет доступ к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

Еще одно направление, которое активно развивает РТКОММ — услуга «Морской VSAT». Сегодня она востребована у клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками.

Кроме того, РТКОММ предлагает комплексные спутниковые решения по повышению эффективности гражданского флота: контроль за состоянием узлов, качеством бункеровки и сохранностью груза, мониторинг местонахождения судна, обеспечивает надежное соединение для организации удаленного офиса с сервисами конференц-связи, телефонии и видеонаблюдения.