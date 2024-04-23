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Ростелеком РТКомм.РУ SenSat

СОБЫТИЯ

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23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 1
29.08.2022 «Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра 1
05.04.2022 «РТКОММ» объявил о запуске услуги оповещения для абонентов SenSat 1
28.03.2022 РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке 1
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее 1
19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета 1
15.12.2020 Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat 1
02.12.2020 Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях 1
24.11.2020 Абоненты Sensat получили возможности гибкого управления интернет-тарифами 1
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1
20.09.2018 Спутниковый интернет Sensat стал доступен жителям Челябинской области 1
07.03.2018 РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом 1
17.03.2017 Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТКомм.РУ 389 18
Ростелеком 11023 10
С-Телеком 5 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 2
РуСат 65 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 58 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 30 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Hughes 114 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 73 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5033 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 1
Rubetek - Рубетек 37 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 203 2
Volvo Penta 6 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 173 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3079 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11610 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4703 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10287 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 4
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8353 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11907 3
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 96 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1770 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9532 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13088 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 152 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1282 1
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БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 1
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