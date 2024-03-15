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Индексная книга (каталог) CNews*
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ComNews Медиа-бизнес

ComNews - Медиа-бизнес

СОБЫТИЯ


15.03.2024 Билайн признан самым безопасным мобильным оператором России

Согласно результатами исследования ComNews Research, мобильный оператор Билайн обеспечивает самый высокий уровень защиты своих а
26.11.2020 ИИ-проект «РТ-Техприемки» стал лауреатом двух премий в области цифровизации

ональной премии «Приоритет 2.0» в номинации «Аэрокосмическая и авиационная промышленность» и премию ComNews Awards в номинации «Лучшее решение в области искусственного интеллекта в промышленной
27.06.2007 Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров

е на user-generated content, – сообщила корреспонденту CNews Оксана Панкратова, управляющий партнер ComNews Research. – Спрос на услуги кастомизации (картинки, рингтоны и пр.) уже второй год ум
13.12.2006 В Петербурге убита ИТ-журналистка

В воскресенье, 10 декабря, в Петербурге было найдено тело журналистки интернет-портала Comnews. По информации источника CNews в правоохранительных органах, тело журналистки было найдено в 8 утра в воскресенье, 10 декабря. Ее обнаружили в подъезде дома №128 по Невскому проспекту (
29.12.2003 "МегаФон" планирует создать СП в Китае

отрудничеству в телекоммуникационной сфере, которая, наряду с другими, обсудит и эту тему, сообщает ComNews.ru. Переговоры России и Китая о сотрудничестве в области связи ведутся не один год. Е
27.11.2003 Дополнение: Юристы могут сделать мобильную связь бесплатной?

ля России не единична. Основатель и президент компании "ВымпелКом" Дмитрий Зимин в интервью изданию ComNews.ru рассказал, что изначально "ВымпелКом" работал в стандарте AMPS/D-AMPS в частотном

18.11.2003 СМАРТС оставил за собой бренд, но потерял Москву

уже подал апелляции. Неизвестно, будет ли подана третья апелляция, поскольку, как сообщил репортеру ComNews.ru директор ЗАО "Финтранссервис" Илья Болдов, месяц назад заявки на регистрацию марки
13.11.2003 Повременки в Петербурге пока не будет

МАП поддержал эти тарифы, повременка в Северной столице грянула бы уже с марта 2004 г. Как сообщает ComNews.ru, МАП мотивирует свое решение тем, что в связи с вступлением в силу с 1 января 2004
13.10.2003 В Минсвязи создана закрытая группа по открытому ПО

момент прошло только одно организационное заседание, на котором был определен ее состав. По данным ComNews.ru, в группу входят НИИ "Восход", нижегородская компания "Планета Телеком Плюс", "НИИ
25.09.2003 Московский "Мегафон" ужесточит учет абонентов

бонентской базы оператора, однако этот эффект будет краткосрочным. Как сказал в беседе с репортером ComNews.ru старший аналитик исследовательской компании ACM-Consulting Антон Погребинский, сок
01.08.2003 В Петербурге создадут межведомственную сеть на стандарте TETRA

задач зоны - доказать, что сосуществование таких подсетей технически возможно", - сообщил репортеру ComNews.ru координатор проекта Валерий Дегтярев. В частности, требуется проверить, не будут л
21.07.2003 "Ростелеком" делает расчеты прозрачными

аиморасчетов с межрегиональными компаниями электросвязи за пропуск междугородного трафика, сообщает ComNews.ru. В настоящее время для расчетов между "Ростелекомом" и традиционными операторами п
27.06.2003 Спецслужбы выбрали "Мегафон"

еджеров "МегаФона", участвовавший в подготовке конкурсной документации для ФАПСИ, сообщил репортеру ComNews.ru: "Наша сеть обладает несколькими преимуществами, которые сыграли решающую роль в в
17.03.2003 У "МегаФона" закончились прямые номера

омерную емкость, и подключение на прямые номера будет возобновлено", - сказал в беседе с репортером ComNews.ru советник генерального директора "Соник Дуо" Роман Проколов. Проблема с номерной ем
17.03.2003 "Уралсвязьинформ" переведет телефонные номера в Екатеринбурге на семизначную нумерацию

язьинформ" планирует перевести телефонные номера в Екатеринбурге на семизначную нумерацию, сообщает ComNews.ru. Необходимость в этом возникла из-за исчерпания ресурса шестизначной нумерации. На
22.07.2002 CDMA станет мобильным стандартом связи?

ом, что в скором времени в России стандарт CDMA (IS-95) получит статус мобильного. Об этом сообщает ComNews.ru. По мнению директора исполкома "Ассоциации CDMA" Валентина Косых, говорить о конкр
03.07.2002 Петербургский сотовый дилер "Ультра Стар" покидает московский рынок

рынка", мы приняли решение закрыть наши розничные салоны", - говорит г-н Аминджанов. По информации ComNews.ru, "Ультра Стар" продал две из трех розничных точек сторонней фирме "Универсал Спец

30.05.2002 Закрылся интернет-магазин Boomerang.ru

нет Медиа Холдинг" закрыла принадлежащий ей интернет-магазин Boomerang.ru, сообщает сетевое издание ComNews.ru. Зарегистрированные пользователи этой торговой площадки получили предложение перей

Публикаций - 142, упоминаний - 166

ComNews и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
МегаФон 10742 23
Ростелеком 10948 20
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Microsoft Corporation 25775 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
Электросвязь 268 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 8
Связьинформ 88 8
Cisco Systems 5372 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
Next Media Group - Некст Медиа 39 6
9594 6
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Открытые технологии 732 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
HP Inc. 5883 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Lenovo Motorola 3566 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 5
Google LLC 12688 4
Otello Corporation - Opera Software 340 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 4
ИММО - Информ-Мобил 54 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 4
Motorola Inc 1156 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 4
Почта России ПАО 2370 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Евросеть 1421 4
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Цифроград - Анарион 9 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 2
Связной ГК 1401 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Групп 745 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 8 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Газпром газораспределение 21 1
Гранит 57 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Силовые машины 166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 2
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 7
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Microsoft Windows 2000 8678 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
FreePik 1841 4
Linux OS 11533 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 3
Много приложений - RuStore - Рустор 628 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 3
Avaya Definity УАТС 104 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Протей LBSE - Протей Location Based Services Enabler 3 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 2
ByteDance - TikTok 355 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Android 15243 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Google AdSense 124 1
Google Global Cache 25 1
Google Cloud Services 244 1
TrueConf Online 30 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
МВД РФ - ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система - СТРАС ГИБДД МТО РВ - Специализированная территориально-распределенной автоматизированная система Госавтоинспекции материально-технического обеспечения реального времени 25 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 1
Коник Леонид 18 11
Петров Кирилл 36 5
Шадаев Максут 1210 5
Климов Андрей 88 4
Панкратова Оксана 42 4
Романенко Роман 21 4
Тимощенко Дмитрий 16 4
Житинский Сергей 15 3
Жуков Михаил 39 3
Зобнина Маргарита 54 3
Рожковский Кирилл 14 3
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