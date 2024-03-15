ComNews - Медиа-бизнес

Билайн признан самым безопасным мобильным оператором России Согласно результатами исследования ComNews Research, мобильный оператор Билайн обеспечивает самый высокий уровень защиты своих а

ИИ-проект «РТ-Техприемки» стал лауреатом двух премий в области цифровизации ональной премии «Приоритет 2.0» в номинации «Аэрокосмическая и авиационная промышленность» и премию ComNews Awards в номинации «Лучшее решение в области искусственного интеллекта в промышленной

Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров е на user-generated content, – сообщила корреспонденту CNews Оксана Панкратова, управляющий партнер ComNews Research. – Спрос на услуги кастомизации (картинки, рингтоны и пр.) уже второй год ум

В Петербурге убита ИТ-журналистка В воскресенье, 10 декабря, в Петербурге было найдено тело журналистки интернет-портала Comnews. По информации источника CNews в правоохранительных органах, тело журналистки было найдено в 8 утра в воскресенье, 10 декабря. Ее обнаружили в подъезде дома №128 по Невскому проспекту (

"МегаФон" планирует создать СП в Китае отрудничеству в телекоммуникационной сфере, которая, наряду с другими, обсудит и эту тему, сообщает ComNews.ru. Переговоры России и Китая о сотрудничестве в области связи ведутся не один год. Е

Дополнение: Юристы могут сделать мобильную связь бесплатной? ля России не единична. Основатель и президент компании "ВымпелКом" Дмитрий Зимин в интервью изданию ComNews.ru рассказал, что изначально "ВымпелКом" работал в стандарте AMPS/D-AMPS в частотном

СМАРТС оставил за собой бренд, но потерял Москву уже подал апелляции. Неизвестно, будет ли подана третья апелляция, поскольку, как сообщил репортеру ComNews.ru директор ЗАО "Финтранссервис" Илья Болдов, месяц назад заявки на регистрацию марки

Повременки в Петербурге пока не будет МАП поддержал эти тарифы, повременка в Северной столице грянула бы уже с марта 2004 г. Как сообщает ComNews.ru, МАП мотивирует свое решение тем, что в связи с вступлением в силу с 1 января 2004

В Минсвязи создана закрытая группа по открытому ПО момент прошло только одно организационное заседание, на котором был определен ее состав. По данным ComNews.ru, в группу входят НИИ "Восход", нижегородская компания "Планета Телеком Плюс", "НИИ

Московский "Мегафон" ужесточит учет абонентов бонентской базы оператора, однако этот эффект будет краткосрочным. Как сказал в беседе с репортером ComNews.ru старший аналитик исследовательской компании ACM-Consulting Антон Погребинский, сок

В Петербурге создадут межведомственную сеть на стандарте TETRA задач зоны - доказать, что сосуществование таких подсетей технически возможно", - сообщил репортеру ComNews.ru координатор проекта Валерий Дегтярев. В частности, требуется проверить, не будут л

"Ростелеком" делает расчеты прозрачными аиморасчетов с межрегиональными компаниями электросвязи за пропуск междугородного трафика, сообщает ComNews.ru. В настоящее время для расчетов между "Ростелекомом" и традиционными операторами п

Спецслужбы выбрали "Мегафон" еджеров "МегаФона", участвовавший в подготовке конкурсной документации для ФАПСИ, сообщил репортеру ComNews.ru: "Наша сеть обладает несколькими преимуществами, которые сыграли решающую роль в в

У "МегаФона" закончились прямые номера омерную емкость, и подключение на прямые номера будет возобновлено", - сказал в беседе с репортером ComNews.ru советник генерального директора "Соник Дуо" Роман Проколов. Проблема с номерной ем

"Уралсвязьинформ" переведет телефонные номера в Екатеринбурге на семизначную нумерацию язьинформ" планирует перевести телефонные номера в Екатеринбурге на семизначную нумерацию, сообщает ComNews.ru. Необходимость в этом возникла из-за исчерпания ресурса шестизначной нумерации. На

CDMA станет мобильным стандартом связи? ом, что в скором времени в России стандарт CDMA (IS-95) получит статус мобильного. Об этом сообщает ComNews.ru. По мнению директора исполкома "Ассоциации CDMA" Валентина Косых, говорить о конкр

Петербургский сотовый дилер "Ультра Стар" покидает московский рынок рынка", мы приняли решение закрыть наши розничные салоны", - говорит г-н Аминджанов. По информации ComNews.ru, "Ультра Стар" продал две из трех розничных точек сторонней фирме "Универсал Спец