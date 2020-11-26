ИИ-проект «РТ-Техприемки» стал лауреатом двух премий в области цифровизации

«РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию Ростех) получило диплом лауреата Национальной премии «Приоритет 2.0» в номинации «Аэрокосмическая и авиационная промышленность» и премию ComNews Awards в номинации «Лучшее решение в области искусственного интеллекта в промышленной индустрии» за проект автоматизированного рабочего места финальной инспекции стальных листов (АРМИЛ) для металлургического производства.

24 ноября 2020 года в Большом зале Общественной палаты Российской Федерации в Москве были объявлены лауреаты Национальной Премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0». Победителями стали 34 компании различных отраслей российской экономики, достижения которых были признаны лучшими в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. Проект АО «РТ-Техприемки» стал лучшим в номинации «Аэрокосмическая и авиационная промышленность». На церемонии получения премии «РТ-Техприемка» представил руководитель направления по информационному обеспечению Сергей Тараканов.

«Стратегическая инициатива «Индустрия 4.0» является для нас важным и масштабным проектом, так как мы переходим на новый этап развития в области контроля качества технологических процессов на металлургических предприятиях, разрабатываем передовые технологические решения. В 2020 году мы начали активно внедрять цифровизацию производственных и бизнес-процессов в наших региональных представительствах и технических приемках, и мы рады, что что результаты нашей работы, в том числе по использованию технологий машинного зрения и искусственного интеллекта, отмечены экспертами», - отметил первый заместитель генерального директора Денис Конончук.

«В 2020 году премия вышла на новый этап: отвечая вызовам сегодняшнего дня, задаче преодоления негативных тенденций, связанных с пандемией и неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, она вручалась «за эффективное использование передовых технологий». Ведь совершенно очевидно, что именно технологическое переоснащение нашей экономики является чрезвычайно важным для достижения национальных целей развития страны. Поздравляю лауреатов премии с заслуженной победой и желаю всем компаниям и предприятиям, принявшим участие в конкуре, успехов на трудном, и, зачастую, тернистом пути технологического развития», - сказал председатель оргкомитета премии «Приоритет 2.0» Виталий Расницын.

Кроме того, проект «машинного зрения» «РТ-Техприемка» был отмечен премией ComNews Awards, номинации которой были сфокусированы на лучшие цифровые проекты и решения «против COVID-19». Выбирало лучшие проекты жюри, в которое входили редакторы и обозреватели порталов ComNews.ru, «Цифровая экономика», журнала «Стандарт» и аналитического агентства ComNews Research. Критерии выбора проектов-победителей — масштабируемость, инновационность, сложность, прозрачность, эффективность, значимость. «РТ-Техприемка» стало лучшим в номинации «Лучшее решение в области искусственного интеллекта в промышленной индустрии».