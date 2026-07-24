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Все категории 198219
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Алма ТВ Alma TV

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Библиотека Tvigle теперь доступна в онлайн-кинотеатре almaTV 1
21.09.2020 Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве 3
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
02.10.2015 «Горсвязь» займется развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы 1
14.11.2012 Экс-премьер Казахстана не успел распродать дружественные телеком-активы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Алма ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 441 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
Almatel - СЦТС - Саратовская Цифровая Телефонная Сеть 4 1
Telia Company - Alem Communications 8 1
Ростелеком 10920 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3333 1
МегаФон 10695 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1578 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Казахтелеком 344 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Цифра Один 7 1
Almatel - Южный телеком 11 1
Black Sea Telecom 4 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 2
Судебная власть - Judicial power 2489 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3579 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22868 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1681 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10104 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29639 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10727 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26251 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7377 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2906 1
HRM - Расчет отпуска 857 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64834 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8684 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1049 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3572 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6445 1
Linux OS 11502 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 1
Назарбаева Дарига 6 2
Назарбаев Нурсултан 85 2
Акопьян Артур 27 1
Фетисов Глеб 21 1
Чебан Юрий 14 1
Березовский Борис 24 1
Абашидзе Аслан 1 1
Чигогидзе Зураб 2 1
Hunter-Nilsson Kristina - Хантер-Нилссон Кристина 2 1
Кавлашвили Георгий 1 1
Мачитидзе Георгий 1 1
Табагари Арчил 1 1
Бреус Шалва 2 1
Рейман Леонид 1065 1
Гадалов Александр 9 1
Пархоменко Александр 17 1
Яценко Андрей 6 1
Саакашвили Михаил 18 1
Масимов Карим 20 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Kluge John - Клюге Джон 4 1
Хаскин Андрей 1 1
Ким Владимир 7 1
Идрисов Динмухамет 1 1
Казахстан - Республика 6023 4
Россия - РФ - Российская федерация 165588 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47484 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Грузия - Аджария - Батуми 12 1
Грузия - Аджария - Аджарская Автономная Республика 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54666 1
Армения - Республика 2440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 1
Швеция - Королевство 3777 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19483 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8538 1
Европа Восточная 3138 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1410 1
Франция - Французская Республика 8164 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 1
Евразия - Евразийский континент 642 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2267 1
Узбекистан - Республика 1994 1
Грузия 1324 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1513 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Таджикистан - Республика 948 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57496 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3855 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53298 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3060 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8203 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7501 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5095 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2871 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3140 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12276 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8048 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
ComNews - Медиа-бизнес 141 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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