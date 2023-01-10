Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан

Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign Казахстанский оператор Kcell и Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, завершили проект объ

Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества ерческой зоны 5G в городе Туркестане. В рамках соглашения Ericsson продолжит модернизацию LTE-сетей Kcell на базе новейших решений продуктовой линейки Ericsson Radio System. Реализация проекта

Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны «Казахтелеком» продал на бирже 24% акций Kcell Основной оператор фиксированной связи Казахстана «Казахтелеком» сообщил о продаже принадлежавших ему 24% акций крупнейшего в стране сотового оператора Kcell. Продажа состоялась на

Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи Делистинг Kcell Крупнейший оператор сотовой связи Казахстана Kcel сообщил, что планирует уйти с Лондонс

Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн Казахстанский Beeline разорвал соглашение с Kcell о совместном строительстве 4G Казахстанский сотовый оператор Kcell сообщил о разрыве соглашения о совместном строительстве сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LT

Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством я опциона стала возможным после покупки «Казахтелекому» крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Как Tele2 работала в Казахстане Оператор Tele2 пришел на рынок Казахстана в 2010 г., п

Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом «Казахтелеком» купил 75% акций Kcell за $446 млн Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила

Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики «Казахтелеком» и Telia не договорились по цене Kcell Как стало известно CNews, основной оператор фиксированной связи в Казахстане — «Казахте

Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики «Казахтелекому» разрешили купить контрольный пакет акций Kcell Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

«Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта М) до конца июня 2018 г. примет решение о ходатайстве «Казахстелеком» - крупнейшего в республике оператора фиксированной связи – «Казахтелекома» - покупке контрольного пакета акций сотового оператора KCell. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейманова (КРЕМ входит в состав министерства). Kcell – крупнейший сотовой оператор Казахстана. 51% его акций принадлежат хол

Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана «Фридом Финанс» собрала 10,5% акций Kcell Российская инвестиционная компания «Фридом Финанс» консолидировала 10,5% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении Kcell, размещ

Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства Telia продает Kcell Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций круп

Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн ах 900 МГц/1800 МГц (используются сейчас для технологии GSM) и о частотах в диапазоне 2,1 ГГц (используются для технологии 3G). В рамках выделения частот два крупнейших сотовых оператора Казахстана — Kcell («дочка» скандинавской TeliaSonera) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline; вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) — приобретут частоты в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц.

Генпрокуратура займется экс-боссами крупнейшего сотовика Казахстана Крупнейший сотовый оператор Казахстана Kcell сообщил, что подал в Генеральную прокуратуру республики заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывших сотрудников компании. Kcell обнаружила, что эти лица нарушали вну

Руководство крупнейшего сотового оператора Казахстана ушло в отставку после скандала с поставщиками Крупнейший в Казахстане сотовый оператор Kcell сообщил об уходе в отставку своего финансового директора Бауржана Аязбаева (Baurzhan Ayazbaev). Причины отставки не называются, но известно, что совет директоров оператора начал поиски но

В Казахстане стартовали продажи mPOS-терминалов K-Pay от Kcell вку брендированных мобильных карт-ридеров RP350x для проекта оператора мобильной связи в Казахстане Kcell. Об этом CNews сообщили в Ingenico. Kcell вышел на рынок мобильных платежных тер

Главного сотового оператора Казахстана оштрафовали на $65 млн за бесплатную услугу Агентство по защите конкуренции (АЗК) Казахстана сообщило о наложении штрафа в размере более 10 млрд тенге (порядка $65 млн) на лидирующего в стране сотового оператора Kcell. Агентство посчитало, что Kcell злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке сотовой связи, принудительно подключая услугу «Всегда на связи». Соответствующий протокол напр

Казахстан оставил Vimpelcom и Tele2 без LTE йших сотовых оператора стандарта GSM – «Кар-Тел» (принадлежит Vimpelcom, торговая марка «Билайн») и Kcell («дочка» шведско-финской TeliaSonera) — получили для тестовой эксплуатации частоты в Ал

TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн Сегодня, 13 декабря, начинаются торги акциями крупнейшего сотового оператора Казахстана — Kcell (бывший «GSM-Казахстан») на Казахской фондовой бирже. На Лондонской фондовой бирже торг

Крупнейший сотовый оператор Казахстана подешевел на $1 млрд iaSonera, которая напрямую и через совместный с турецким Turkcell холдинг FinTur владеет 100% акций Kcell, продаст 25% акций оператора. Объем размещения в абсолютном выражении составит 50 млн а

TeliaSonera создает 4G-конкурента «Билайна» и Tele2 ключена в интересах контролируемого скандинавами сотового оператора «GSM-Казахстан» (торговая марка Kcell). По всей видимости, TeliaSonera будет пытаться использовать частоты Alem Communication

«Казахтелеком» закрыл сделку по продаже 49% доли в «GSM Казахстан» ошении продажи 49% доли участия «Казахтелекома» в «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» (торговые марки Kcell, Activ, Vegaline), сторонами были исполнены необходимые отлагательные условия и осущест

«Казахтелеком» и Sonera Holdings подписали договор купли-продажи 49% доли сотового оператора Kcell Holdings подписали договор купли-продажи 49% доли участия в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» (Kcell) в рамках реализации положений подписанного 21 сентября 2011 г. с компанией Telia Soner

Лидирующий сотовый оператор Казахстана уходит от местных владельцев екому» 49% пакета акций крупнейшего в республике сотового оператора «GSM-Казахстан» (торговая марка Kcell). Согласно меморандуму, половина пакета будет продана в ходе IPO, которое проведет «GSM

TeliaSonera увеличит свою долю в «GSM Казахстан» н ОАО «Казахтелеком», осуществляющей свою деятельность в Республике Казахстан под торговыми марками Kcell, Activ, Vegaline. Условия меморандума предполагают продажу «Казахтелекомом» принадлежащ

Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан» ell сообщил об инициированном им расследовании в отношении компании «GSM-Казахстан» (торговая марка Kcell). 49% акций казахского оператора владеет «Казахтелеком», 51% - холдинг FinTur, в которо

«GSM-Казахстан» позволит платить за интернет с помощью SMS Компания "GSM-Казахстан" ввела для абонентов K-Cell услугу "оплата интернета посредством SMS-сообщений". Для этого пользователь должен отправить SMS на определенный номер в зависимости от суммы платежа.

Сервисы i-Free стали доступны на всей территории Казахстана Компания i-Free запустила свои услуги в сети казахстанского оператора KCell, абонентская база которого составляет в настоящий момент порядка 3,5 млн. Сегодня i-Free-Казахстан предоставляет свои сервисы в сетях трех сотовых операторов Казахстана — «КаР-Телл»,

Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась акже предоставление услуги SMS-обмена между GSM операторами с 1 апреля, позволяющее абонентам Kcell/Activ и Beeline/K-Mobile обмениваться короткими сообщениями. Как сообщалось ранее, возможност

"GSM Казахстан" меняет DЕF-коды к сообщает корреспондент CNews, с 1 июля 2006 года сотовый оператор "GSM Казахстан" (торговые марки Kcell и Activ) собирается заменить действующий DЕF-код "300", на два новых - "701" и "702". Р

"КаР-Тел" вводит SMS-обмен с "GSM-Казахстан" ий между абонентами двух казахстанских GSM-операторов. Константин Марков, генеральный директор "КаР-Тел", сообщил, что его компания намерена в одностороннем порядке налаживать SMS-обмен с абонентами "GSM-Казахстан" (торговая марка K-Cell). По словам г-на Маркова, "КаР-Тел" уже 9 месяцев ведет переписку с руководством компании "GSM-Казахстан" о налаживании полноценного обмена SMS-сооб

В Алматы отключилась сотовая сеть KCell ь сеть самого крупного сотового оператора в стране «GSM Казахстан», работающего под торговой маркой KCell. Сегодня примерно с 14 часов дня по местному времени абоненты Kcell в Алматы не

Офис "GSM Казахстан" взят в "осаду" абонентами Как сообщил корреспондент CNews, недавно сотовый оператор «GSM Казахстан» (торговые марки Activ и К’сеll) обязал всех своих абонентов в двухдневный срок перерегистрироваться, ина

Казахстанский Kcell подключил 1 млн. абонентов Казахстанский оператор мобильной связи Kcell, основным акционером которого является телекоммуникационный холдинг TeliaSonera, сообщил, что его абонентская база достигла отметки в 1 млн. человек. В 2003 году клиентская база оператора

Ericsson расширит GSM-сеть KCell Компания Ericsson и казахский оператор мобильной связи KCell объявили о подписании контракта стоимостью $24 млн. на поставку оборудования и профессиональные услуги для расширения существующей сети GSM в Казахстане. Первая стадия контракта, поставки

В Казахстане запущена услуга GPRS днях казахский оператор мобильной связи "GSM Казахстан", работающий под торговыми марками K’cell и Activ, сообщил о первом в стране коммерческом запуске услуг, основанных на технологии GPRS. Т