Казахтелеком Kcell Кселл Activ GSM-Казахстан
|10.01.2023
Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign
Казахстанский оператор Kcell и Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, завершили проект объ
|02.11.2021
Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества
ерческой зоны 5G в городе Туркестане. В рамках соглашения Ericsson продолжит модернизацию LTE-сетей Kcell на базе новейших решений продуктовой линейки Ericsson Radio System. Реализация проекта
|04.10.2021
Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны
«Казахтелеком» продал на бирже 24% акций Kcell Основной оператор фиксированной связи Казахстана «Казахтелеком» сообщил о продаже принадлежавших ему 24% акций крупнейшего в стране сотового оператора Kcell. Продажа состоялась на
|03.03.2021
Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи
Делистинг Kcell Крупнейший оператор сотовой связи Казахстана Kcel сообщил, что планирует уйти с Лондонс
|16.04.2019
Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн
Казахстанский Beeline разорвал соглашение с Kcell о совместном строительстве 4G Казахстанский сотовый оператор Kcell сообщил о разрыве соглашения о совместном строительстве сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LT
|03.01.2019
Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством
я опциона стала возможным после покупки «Казахтелекому» крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Как Tele2 работала в Казахстане Оператор Tele2 пришел на рынок Казахстана в 2010 г., п
|12.12.2018
Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом
«Казахтелеком» купил 75% акций Kcell за $446 млн Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила
|26.09.2018
Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики
«Казахтелеком» и Telia не договорились по цене Kcell Как стало известно CNews, основной оператор фиксированной связи в Казахстане — «Казахте
|12.07.2018
Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики
«Казахтелекому» разрешили купить контрольный пакет акций Kcell Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
|19.06.2018
«Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта
М) до конца июня 2018 г. примет решение о ходатайстве «Казахстелеком» - крупнейшего в республике оператора фиксированной связи – «Казахтелекома» - покупке контрольного пакета акций сотового оператора KCell. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейманова (КРЕМ входит в состав министерства). Kcell – крупнейший сотовой оператор Казахстана. 51% его акций принадлежат хол
|24.01.2018
Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана
«Фридом Финанс» собрала 10,5% акций Kcell Российская инвестиционная компания «Фридом Финанс» консолидировала 10,5% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении Kcell, размещ
|10.01.2018
Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства
Telia продает Kcell Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций круп
|11.01.2016
Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн
ах 900 МГц/1800 МГц (используются сейчас для технологии GSM) и о частотах в диапазоне 2,1 ГГц (используются для технологии 3G). В рамках выделения частот два крупнейших сотовых оператора Казахстана — Kcell («дочка» скандинавской TeliaSonera) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline; вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) — приобретут частоты в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц.
|04.02.2015
Генпрокуратура займется экс-боссами крупнейшего сотовика Казахстана
Крупнейший сотовый оператор Казахстана Kcell сообщил, что подал в Генеральную прокуратуру республики заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывших сотрудников компании. Kcell обнаружила, что эти лица нарушали вну
|02.10.2014
Руководство крупнейшего сотового оператора Казахстана ушло в отставку после скандала с поставщиками
Крупнейший в Казахстане сотовый оператор Kcell сообщил об уходе в отставку своего финансового директора Бауржана Аязбаева (Baurzhan Ayazbaev). Причины отставки не называются, но известно, что совет директоров оператора начал поиски но
|15.09.2014
В Казахстане стартовали продажи mPOS-терминалов K-Pay от Kcell
вку брендированных мобильных карт-ридеров RP350x для проекта оператора мобильной связи в Казахстане Kcell. Об этом CNews сообщили в Ingenico. Kcell вышел на рынок мобильных платежных тер
|24.01.2014
Главного сотового оператора Казахстана оштрафовали на $65 млн за бесплатную услугу
Агентство по защите конкуренции (АЗК) Казахстана сообщило о наложении штрафа в размере более 10 млрд тенге (порядка $65 млн) на лидирующего в стране сотового оператора Kcell. Агентство посчитало, что Kcell злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке сотовой связи, принудительно подключая услугу «Всегда на связи». Соответствующий протокол напр
|26.12.2012
Казахстан оставил Vimpelcom и Tele2 без LTE
йших сотовых оператора стандарта GSM – «Кар-Тел» (принадлежит Vimpelcom, торговая марка «Билайн») и Kcell («дочка» шведско-финской TeliaSonera) — получили для тестовой эксплуатации частоты в Ал
|13.12.2012
TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн
Сегодня, 13 декабря, начинаются торги акциями крупнейшего сотового оператора Казахстана — Kcell (бывший «GSM-Казахстан») на Казахской фондовой бирже. На Лондонской фондовой бирже торг
|30.11.2012
Крупнейший сотовый оператор Казахстана подешевел на $1 млрд
iaSonera, которая напрямую и через совместный с турецким Turkcell холдинг FinTur владеет 100% акций Kcell, продаст 25% акций оператора. Объем размещения в абсолютном выражении составит 50 млн а
|15.08.2012
TeliaSonera создает 4G-конкурента «Билайна» и Tele2
ключена в интересах контролируемого скандинавами сотового оператора «GSM-Казахстан» (торговая марка Kcell). По всей видимости, TeliaSonera будет пытаться использовать частоты Alem Communication
|02.02.2012
«Казахтелеком» закрыл сделку по продаже 49% доли в «GSM Казахстан»
ошении продажи 49% доли участия «Казахтелекома» в «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» (торговые марки Kcell, Activ, Vegaline), сторонами были исполнены необходимые отлагательные условия и осущест
|22.12.2011
«Казахтелеком» и Sonera Holdings подписали договор купли-продажи 49% доли сотового оператора Kcell
Holdings подписали договор купли-продажи 49% доли участия в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» (Kcell) в рамках реализации положений подписанного 21 сентября 2011 г. с компанией Telia Soner
|22.09.2011
Лидирующий сотовый оператор Казахстана уходит от местных владельцев
екому» 49% пакета акций крупнейшего в республике сотового оператора «GSM-Казахстан» (торговая марка Kcell). Согласно меморандуму, половина пакета будет продана в ходе IPO, которое проведет «GSM
|21.09.2011
TeliaSonera увеличит свою долю в «GSM Казахстан»
н ОАО «Казахтелеком», осуществляющей свою деятельность в Республике Казахстан под торговыми марками Kcell, Activ, Vegaline. Условия меморандума предполагают продажу «Казахтелекомом» принадлежащ
|18.04.2011
Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан»
ell сообщил об инициированном им расследовании в отношении компании «GSM-Казахстан» (торговая марка Kcell). 49% акций казахского оператора владеет «Казахтелеком», 51% - холдинг FinTur, в которо
|22.08.2007
«GSM-Казахстан» позволит платить за интернет с помощью SMS
Компания "GSM-Казахстан" ввела для абонентов K-Cell услугу "оплата интернета посредством SMS-сообщений". Для этого пользователь должен отправить SMS на определенный номер в зависимости от суммы платежа.
|20.12.2006
Сервисы i-Free стали доступны на всей территории Казахстана
Компания i-Free запустила свои услуги в сети казахстанского оператора KCell, абонентская база которого составляет в настоящий момент порядка 3,5 млн. Сегодня i-Free-Казахстан предоставляет свои сервисы в сетях трех сотовых операторов Казахстана — «КаР-Телл»,
|06.04.2006
|Число абонентов Kcell достигнет 4 млн в этом году
|04.04.2006
Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась
акже предоставление услуги SMS-обмена между GSM операторами с 1 апреля, позволяющее абонентам Kcell/Activ и Beeline/K-Mobile обмениваться короткими сообщениями. Как сообщалось ранее, возможност
|10.03.2006
"GSM Казахстан" меняет DЕF-коды
к сообщает корреспондент CNews, с 1 июля 2006 года сотовый оператор "GSM Казахстан" (торговые марки Kcell и Activ) собирается заменить действующий DЕF-код "300", на два новых - "701" и "702". Р
|07.11.2005
"КаР-Тел" вводит SMS-обмен с "GSM-Казахстан"
ий между абонентами двух казахстанских GSM-операторов. Константин Марков, генеральный директор "КаР-Тел", сообщил, что его компания намерена в одностороннем порядке налаживать SMS-обмен с абонентами "GSM-Казахстан" (торговая марка K-Cell). По словам г-на Маркова, "КаР-Тел" уже 9 месяцев ведет переписку с руководством компании "GSM-Казахстан" о налаживании полноценного обмена SMS-сооб
|30.09.2005
В Алматы отключилась сотовая сеть KCell
ь сеть самого крупного сотового оператора в стране «GSM Казахстан», работающего под торговой маркой KCell. Сегодня примерно с 14 часов дня по местному времени абоненты Kcell в Алматы не
|15.04.2005
Офис "GSM Казахстан" взят в "осаду" абонентами
Как сообщил корреспондент CNews, недавно сотовый оператор «GSM Казахстан» (торговые марки Activ и К’сеll) обязал всех своих абонентов в двухдневный срок перерегистрироваться, ина
|21.01.2004
Казахстанский Kcell подключил 1 млн. абонентов
Казахстанский оператор мобильной связи Kcell, основным акционером которого является телекоммуникационный холдинг TeliaSonera, сообщил, что его абонентская база достигла отметки в 1 млн. человек. В 2003 году клиентская база оператора
|10.12.2003
Ericsson расширит GSM-сеть KCell
Компания Ericsson и казахский оператор мобильной связи KCell объявили о подписании контракта стоимостью $24 млн. на поставку оборудования и профессиональные услуги для расширения существующей сети GSM в Казахстане. Первая стадия контракта, поставки
|12.09.2003
В Казахстане запущена услуга GPRS
днях казахский оператор мобильной связи "GSM Казахстан", работающий под торговыми марками K’cell и Activ, сообщил о первом в стране коммерческом запуске услуг, основанных на технологии GPRS. Т
|30.12.2002
"GSM Казахстан" получил кредит от Sonera в размере $55 млн.
у оператору "Казахтелеком". "GSM Казахстан" предоставляет услуги сотовой связи под марками K'Cell и ActiV и обслуживает порядка 750 тысяч абонентов. Источник: по материалам сайта GlobalWireless
