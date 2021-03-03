Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи

Крупнейший казахстанский оператор Kcell уходит с лондонской биржи, на которой его акции котировались с 2012 г. По оценкам аналитиков, компании придется затратить до $290 млн, чтобы выкупить ценные бумаги.

Делистинг Kcell

Крупнейший оператор сотовой связи Казахстана Kcel сообщил, что планирует уйти с Лондонской фондовой биржи (LSE) и биржи международного финансового центра «Астана» (AIX). Руководство Kcellсчитает целесообразным сконцентрироваться на листинге на одной фондовой площадке — казахстанской фондовой бирже (KASE). Согласно сообщению Kcell, с момента проведения IPO (первичного размещения акций) на LSE в 2012 г., расходы компании на поддержание листинга превысили $2,8 млн.

Совет директоров Kcell перестал рассчитывать на серьезное иностранное инвестирование, заявляет Kcell. «Из-за неоправданно высоких операционных расходов, направленных на поддержание листинга GDR (глобальных депозитарных расписок) на обеих площадках, присутствие ценных бумаг казахстанского оператора на лондонской бирже повышает риск управленческих и финансовых потерь», — говорится в сообщении Kcell.

Вопрос о делистинге будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров Kcell, намеченном на 9 апреля 2021 г. В случае получения одобрения владельцы GDR, которые проголосуют против решения о делистинге, смогут потребовать выкупить принадлежащие им ценные бумаги либо обменять их на простые акции Kcell.

Оператор Kcell уходит с биржи Лондона

По приблизительным оценкам экспертов, опрошенных агентством «Интерфакс-Казахстан», выкуп всех глобальных депозитарных расписок, обращающихся на биржах, обойдется мобильному оператору в сумму до $290 млн.

Как Kcell выходил на биржу и менял акционеров

Исторически Kcell принадлежал холдингу FintTur, созданному шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название — Telia) и контролируемому государством оператору фиксированной связи «Казахтелеком». В 2011 г. TeliaSonera договорилось с «Казахтелекомом» о выкупе принадлежавших ему 49% акций Kcell. Условием было проведение IPO Kcell, которое состоялось через год.

В 2012 г. «Казахтелеком» вновь вернулся на рынок сотовой связи: его «дочка» «Алтел» стала первым на тот момент оператором сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Затем «Алтел» получил лицензии и на другие стандарты сотовой связи. В 2015 г. «Казахтелеком» договорился со шведской Tele2 об объединении «Алтел» с «Tele2-Казахстан». Впоследствии «Казахтелеком» выкупил у Tele2 ее долю в этом совместном предприятии.

В 2018 г. «Казахтелеком» договорился с Teliaо выкупе 75% акций Kcell, принадлежавших Telia напрямую и через FinTur, за $446 млн.

В 2020 г. выручка Kcell составила 174,7 млрд тенге ($415 млн), показатель EBITDA — 140 млрд тенге ($330 млн), чистая прибыль — 17,5 млрд тенге ($1,6 млн). Оператор обслуживает 8 млн абонентов; он является лидером сотового рынка Казахстана.

В конце 2012 г. Kcell разместился на lSE по цене $10,5 за одну GDR. Пик котировок был в конце 2013 г. — $17,3 за одну GDR. На текущий момент одна GDR стоит $5,5, то есть в два раза меньше, чем во время размещения.

Мнения аналитиков

Аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров считает, что это во многом финансовая, а не бизнесовая история. И присутствие на фондовом рынке Лондона сейчас действительно несет больше издержек, чем выгод, сдерживая, таким образом, потенциальное развитие компании.

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«По итогам прошлого года ценные бумаги Kcell заняли топовые места на бирже KASE по объему торгов в противоположность ситуации на LSE и AIX, — говорит Кучеров. — После процедуры делистинга, когда «Казахтелеком» выкупит фактически все, что сейчас находится во free float, будет проведен делистинг Kсell еще и с KASE, а компания будет объединена с двумя другими сотовыми операторами, принадлежащими “Казахтелекому” — “Tele2-Казахстан” и “Алтел”».

Другая причина, которую отмечает аналитик, — это вероятная реструктуризация в управлении компании, ведь если ценные бумаги телекоммуникационной компании Kcell будут делистингованы на международных площадках, то появится возможность исключить независимых членов совета директоров Kcell. Таким образом, «Казахтелеком» сможет с наименьшими затратами получать финансы от дочернего подразделения — интеграция операторов обеспечит гибкое финансовое взаимодействие между двумя компаниями, добавляет Кучеров.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин напоминает, что многие российские компании в связи с невысокой ликвидностью акций на лондонской бирже в 2020 г. делали листинг на «Мосбирже». Например, застройщик Etalon, золотодобывающий холдинг Petropavlovsk, интернет-холдинг Mail.ru Group, компания интернет-рекрутмента HeadHunter, железнодорожная группа Globaltrans и группа компаний «Мать и дитя», принадлежащая MDMedicalGroup.

«В первую очередь решение со стороны Kcell провести делистинг объясняется низкой ликвидностью GDRв Лондоне, а при переносе листинга на домашнюю биржу оставаться на LSE смысла нет, — говорит аналитик. — Телеком — это сейчас стабильная отрасль, которая не нуждается в новых деньгах, потому что компании генерируют достаточно свободный и стабильный денежный поток и платят высокие дивиденды. Тот же “Мегафон” делистился и с лондонской, и с московской биржи, и нормально живет после этого. Поэтому вряд ли Kcell грозят серьезные неприятности после делистинга, кроме разве что изменения публичного статуса для международных компаний».

Напомним, что «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в 2012 г., а в 2018 г. совет директоров «Мегафона» принял решение о делистинге ценных бумаг с LSE.