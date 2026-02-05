Получите все материалы CNews по ключевому слову

Сеть многофункциональных медицинских центров «Клиника Эксперт», входящая в ГК «Мать и дитя», основана в 2007 году. Представлена в 13 городах РФ 21 медицинским центром. Более 2,5 тысяч сотрудников, которые помогают более 1,2 миллионам уникальных пациентов в год, проводя 4,5+ миллионов различных медицинских исследований.

Основные направления: лучевая диагностика, поликлиника, женское и детское здоровье, хирургия (дневные и круглосуточные стационары), анализы и лабораторная диагностика, физиотерапия и реабилитация.

В 2025 году ГК «Мать и дитя» (MDMG) приобрела 100% ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью медицинских центров «Клиника Эксперт».