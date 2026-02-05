Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Мать и дитя Клиника Эксперт МЦ Эксперт


Сеть многофункциональных медицинских центров «Клиника Эксперт», входящая в ГК «Мать и дитя», основана в 2007 году. Представлена в 13 городах РФ 21 медицинским центром.  Более 2,5 тысяч сотрудников, которые помогают более 1,2 миллионам уникальных пациентов в год, проводя 4,5+ миллионов различных медицинских исследований.

Основные направления: лучевая диагностика, поликлиника, женское и детское здоровье, хирургия (дневные и круглосуточные стационары), анализы и лабораторная диагностика, физиотерапия и реабилитация.

В 2025 году ГК «Мать и дитя» (MDMG) приобрела 100% ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью медицинских центров «Клиника Эксперт».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2026 Сеть медицинских центров «Клиника Эксперт», входящая в ГК «Мать и дитя», с помощью F.Doc переходит на ЭДО с пациентами 4
30.05.2025 В «Яндекс Такси» чаще стали ездить с детьми 1
28.02.2025 Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
26.12.2022 Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис» 1
18.10.2022 ГК «Компьютеры и сети» примет участие в CNews FORUM 2022 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей 1
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 1
22.04.2019 Cisco поставила сетевую инфраструктуру для госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени 1
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 1
13.03.2018 Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Мать и дитя» 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
15.06.2015 Ирина Кривенкова - Для компании кризис – это время перемен, оптимизации бизнес-процессов, новых идей и возможностей 1
07.04.2015 Softline стала ИТ-аутсорсером федеральной сети клиник «Мать и дитя» 1
31.03.2015 «Первый БИТ» консолидировал учёт заработной платы в сети медучреждений «Мать и Дитя» 1
14.01.2013 «Орион Экспресс» запустил телепакет «Кругозор» 1
25.10.2012 «Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
08.09.2010 Правообладатели не дают сделать «Стрим-ТВ» интерактивным 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Мать и дитя и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10405 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 6
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 10 4
НТК - Национальные телекоммуникации 66 3
9103 3
БАРС Груп 562 3
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 2
МегаФон 10077 2
Dell EMC 5105 2
Softline - Софтлайн 3323 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
Ростелеком - РТЛабс 183 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 2
Macrovision 25 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Scan city - Скан сити 8 1
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 26 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
Cisco Systems 5234 1
Alibaba Group 455 1
Yandex - Яндекс 8581 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 1
Telegram Group 2634 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Selectel - Селектел 457 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4589 1
Lenovo Motorola 3530 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 918 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Казахтелеком 339 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 148 2
Фармстандарт АО 45 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 2
Снежная Королева - СК Трейд 59 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
Приор групп 1 1
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
СМ-Клиника 5 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Amgen 24 1
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 1
Петропавловск Финанс 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1099 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 86 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Газпром нефть 678 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 138 1
Walt Disney Company 639 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Инвитро - Invitro 75 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 385 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5804 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 4
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 2
Autodesk Vault 19 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 5 1
Автодория - CitySoft ПАК 3 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 32 1
FreePik 1492 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 1
Google Android 14809 1
Rakuten Viber 655 1
Microsoft Windows 16422 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1233 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 136 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 24 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Microsoft ActiveX 211 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Microsoft Access 60 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco IWAN - Cisco Intelligent WAN 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 1
Honeywell ScanPal EDA - серия корпоративных смартфонов 1 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 1
Курцер Марк 3 3
Ткаченко Леонид 5 2
Хакамада Ирина 15 2
Кабанов Кирилл 9 2
Скутин Андрей 5 2
Левиева Этери 2 2
Осеевский Михаил 333 2
Хасис Лев 105 2
Бойко Елена 152 2
Петрухин Дмитрий 17 2
Муратов Дмитрий 5 2
Шупенин Юрий 9 1
Ивашинников Андрей 3 1
Суслов Константин 23 1
Романов Алексей 49 1
Младов Алексей 1 1
Картавый Алексей 1 1
Пономарев Илья 72 1
Симаков Игорь 1 1
Нарусова Людмила 16 1
Штыкова Елена 6 1
Пичугин Сергей 2 1
Гутионов Павел 1 1
Парамонов Павел 1 1
Гатионов Павел 1 1
Ли Марина 1 1
Абрамова Лариса 1 1
Лазовский Леонид 3 1
Игнатущенко Игорь 3 1
Моденов Евгений 2 1
Легченко Михаил 29 1
Югай Виктор 60 1
Железнов Олег 3 1
Бахмина Светлана 1 1
Гильманова Эльвира 2 1
Коноплев Борис 1 1
Путин Владимир 3381 1
Мишустин Михаил 750 1
Зырянов Илья 17 1
Назаров Александр 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 4
Россия - СФО - Новосибирск 4699 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 962 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 3
Европа 24678 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
Россия - ПФО - Самарская область 1480 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1674 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1249 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 797 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 727 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 868 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1456 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1689 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 208 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Казахстан - Республика 5837 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1102 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1916 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1414 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 270 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 2
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 151 1
Английский язык 6888 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Экзамены 485 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Новая газета 24 2
Интерфакс Казахстан 6 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Playboy 51 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
France 24 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Известия ИД 716 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Агентство цифрового аудита SDI360 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
РАН - Российская академия наук 2034 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще