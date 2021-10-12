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Каримова Гульнара


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 8
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 4
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
10.04.2019 МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда 2
25.03.2019 Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы 3
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 14
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 6
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 6
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 1
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 3
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 9
07.09.2018 Банк ING оштрафовали на 775 млн евро за коррупционные платежи владельца «Билайна» 2
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 1
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 1
02.11.2017 С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции 2
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн 10
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора 2
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 8
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов 4
21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 10
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 2
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам 1
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 2
01.06.2017 «Билайн» обвинили в экспорте военных технологий 2
16.05.2017 Власти отберут половину частот у «дочки» «Билайна» 1
07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций 1
28.03.2017 МТС продала дочернего сотового оператора за $1 6
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном» 4
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов 1
15.09.2016 Владельцев «Мегафона» оштрафуют на $1,4 млрд из-за взяток «узбекской принцессе» 5
12.09.2016 Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд 1
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 1
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 1

Публикаций - 89, упоминаний - 281

Каримова Гульнара упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 57
Telia Company 349 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 11
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 9
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 66 8
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 7
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 7
АФК Система ПАО 995 6
Buztel 13 6
Turkcell 182 4
Fintur 33 4
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 4
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
ICG - International Communication Group 4 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 2 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 21 2
Sonera 14 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Telenor 300 2
SEC Consult Services 931 2
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 4 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 2 1
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 3 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Mustcom 1 1
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 13 1
Azerfon-Vodafone 3 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Питерская группа связистов 114 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM 1 1
Глобус-телеком 152 1
Huawei 2731 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Takilant 50 8
Swisdorn 11 6
Muddy Waters 7 5
Колорит-Дизайн РА 2 2
Nordea 22 2
Swisdron 2 2
Marvelgate 2 2
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 4 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 1
Westway Alliance 1 1
Rosen Law Firm 1 1
Schall Law 2 1
Scam Law 1 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Альфа-Банк 1126 1
ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 1 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Альфа-Групп 321 1
Qiwi 783 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Ташкентский межрайонный экономический суд 1 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 11
3G - Стандарт мобильной связи 3742 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 1
Каримов Ислам 85 16
Авакян Гаянэ 50 8
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 5
Ахмедов Бекзод 32 5
Мадумаров Рустам 21 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 4
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 3
Милявский Александр 3 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Клюева Марина 2 2
Колокольцев Александр 3 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Королев Игорь 41 1
Горькова Мария 1 1
Алиев Ильхам 6 1
Кочубей Александр 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Морошкин Александр 106 1
Мадумаров Руслан 1 1
Рожецкин Леонид 17 1
Рейман Леонид 412 1
Боргер Давид 1 1
Щуков Дмитрий 5 1
Сидоренко Юрий 4 1
Распопов Олег 12 1
Гусинский Владимир 7 1
Потанин Владимир 19 1
Крупнов Александр 14 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Корня Алексей 73 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 51
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 27
Узбекистан - Республика 823 16
Казахстан - Республика 2637 15
Швеция - Королевство 756 11
Нидерланды 976 8
Евразия 160 8
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 7
Украина 3374 7
Грузия 691 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Молдавия - Республика Молдова 430 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 6
Таджикистан - Республика 437 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 4
Франция - Французская Республика 2130 3
США - Нью-Йорк 1096 3
Европа 3766 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Эстония - Эстонская Республика 417 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Уганда - Республика 32 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Швеция - Стокгольм 161 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Норвегия - Королевство 430 1
Америка 462 1
Африка 1491 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
Wikipedia - Википедия 277 7
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Sputnik 10 1
Analysys Mason 26 2
CNews Analytics 1991 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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