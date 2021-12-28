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Каримова Гульнара

СОБЫТИЯ


28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

Швейцария конфисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейца
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

aSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – за преференции д
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн

и сомнения относительно сделок по «Уздунробита». Учитывая многочисленные слухи о связях оператора с Гульнарой Каримовой, указанное лицо стало опасаться возможных репутационных потерь для операт
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн

дельерше Гаянэ Авакян: она не была связана с телекоммуникациями, зато находилась в хороших связях с Гульнарой Каримовой. Переговоры же с иностранными инвесторами от лица Takilant вел Ахмедов. С
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»

ю 2012 г. на шведском телевидении был показан документальный фильм о взаимоотношениях TeliaSonera с Гульнарой Каримовой. В нем же было рассказано о Takilant и его формальной владелице - Гаянэ А
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам

вященный расследованию коррупционных связей шведско-финской компании Telia (бывшая - TeliaSonera) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президента Узбекистана Ислама Каримова.

27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera

ия деятельности «Уздунробита».Источником проблем МТС в Узбекистане эксперты называли конфликт между Гульнарой Каримовой и бывшим гендиректором «Уздунробита» Бекзодом Ахмедовым. Работая на МТС,

02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп»

сследуется правоохранительными органами Швейцарии и Швеции, которые подозревают Takilant в связях с Гульнарой Каримовой. Формальным владельцем Takilant значится модельер Гаяне Авакян, близкая п
02.11.2012 МТС и «Вымпелком» платили дань дочери президента Узбекистана

телекоммуникационных компаний «Вымпелком» и МТС с людьми из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В Швеции уже ведется расследование по факту выплаты скандинавской TeliaSo
31.10.2012 Узбекская принцесса лишилась квартиры в центре Москвы после ссоры с МТС

Квартира в центре Москвы, принадлежащая Гульнаре Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, оказалась под арестом. Об

24.10.2012 Дочь президента Узбекистана лишилась "взятки TeliaSonera"

ания об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой. Как рассказал CNews знакомый с документом источник на российском телекомм
28.09.2012 МТС наказали из-за пропавших миллионов «узбекской принцессы»

Lombard Oder, осуществленных прокуратурой Швейцарии в рамках расследования дела об отмывании денег Гульнарой Каримовой, дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. Документы, если они явля

Публикаций - 95, упоминаний - 180

Каримова Гульнара и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 63
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 62
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 51
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 47
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 38
МегаФон 10742 22
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 20
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
Fintur 57 11
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 11
Киевстар - Kyivstar 569 9
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 7
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 6
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 5
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 5
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 5
Huawei 4677 5
ICG - International Communication Group 21 4
Visor 70 4
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 4
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 4
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 4
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 3
Geocell 28 3
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 3
ZTE Corporation 800 3
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 2
Cenay Group 2 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Nar - Azerfon-Vodafone 16 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 2
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 2
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 2
Takilant 52 51
Альфа-Групп 745 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Swisdorn 11 11
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 7
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 6
Muddy Waters 7 5
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 4
TimeTurns Holdings 10 4
Norton Rose Fulbright 5 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 2
Marvelgate 2 2
Swisdron 2 2
Rosen Law Firm 2 2
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
АМКОДОР 8 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
АТФБанк 22 2
Standard Chartered 10 2
Parex Banka - Parexbank 6 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
ПромСвязьКапитал 85 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Встреча ООО 6 1
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Прокуратура Узбекистана 12 4
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
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U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 40 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 5
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 5
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 5
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 3
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Аудит - аудиторский услуги 1265 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
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Bloomberg 1627 6
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
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Sputnik 59 1
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FT - Financial Times 1296 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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