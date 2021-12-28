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Каримова Гульнара
СОБЫТИЯ
|28.12.2021
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Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»
Швейцария конфисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейца
|14.01.2021
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Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой
aSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – за преференции д
|11.03.2019
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Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн
и сомнения относительно сделок по «Уздунробита». Учитывая многочисленные слухи о связях оператора с Гульнарой Каримовой, указанное лицо стало опасаться возможных репутационных потерь для операт
|10.10.2017
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Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн
дельерше Гаянэ Авакян: она не была связана с телекоммуникациями, зато находилась в хороших связях с Гульнарой Каримовой. Переговоры же с иностранными инвесторами от лица Takilant вел Ахмедов. С
|25.09.2017
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Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»
ю 2012 г. на шведском телевидении был показан документальный фильм о взаимоотношениях TeliaSonera с Гульнарой Каримовой. В нем же было рассказано о Takilant и его формальной владелице - Гаянэ А
|24.08.2017
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Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам
вященный расследованию коррупционных связей шведско-финской компании Telia (бывшая - TeliaSonera) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президента Узбекистана Ислама Каримова.
|27.11.2015
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МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera
ия деятельности «Уздунробита».Источником проблем МТС в Узбекистане эксперты называли конфликт между Гульнарой Каримовой и бывшим гендиректором «Уздунробита» Бекзодом Ахмедовым. Работая на МТС,
|02.04.2015
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«Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп»
сследуется правоохранительными органами Швейцарии и Швеции, которые подозревают Takilant в связях с Гульнарой Каримовой. Формальным владельцем Takilant значится модельер Гаяне Авакян, близкая п
|02.11.2012
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МТС и «Вымпелком» платили дань дочери президента Узбекистана
телекоммуникационных компаний «Вымпелком» и МТС с людьми из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В Швеции уже ведется расследование по факту выплаты скандинавской TeliaSo
|31.10.2012
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Узбекская принцесса лишилась квартиры в центре Москвы после ссоры с МТС
Квартира в центре Москвы, принадлежащая Гульнаре Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, оказалась под арестом. Об
|24.10.2012
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Дочь президента Узбекистана лишилась "взятки TeliaSonera"
ания об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой. Как рассказал CNews знакомый с документом источник на российском телекомм
|28.09.2012
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МТС наказали из-за пропавших миллионов «узбекской принцессы»
Lombard Oder, осуществленных прокуратурой Швейцарии в рамках расследования дела об отмывании денег Гульнарой Каримовой, дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. Документы, если они явля
Каримова Гульнара и организации, системы, технологии, персоны:
|Wikipedia - Википедия 650 7
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|WikiLeaks 120 5
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|РИА Новости 1033 2
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|Dagens Industri 11 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Ведомости 1466 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Рустелеком ТК 305 1
|УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 3
|Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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