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ICG International Communication Group


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 2
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1
26.01.2018 Enigma запустила сервис аналитики для рынка криптовалют и ICO 1
02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 1
29.01.2013 Диктофоны Sony обзавелись тремя микрофонами 1
18.04.2007 V.I.Labs: новое средство борьбы с пиратством 1
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения 1
19.12.2001 Ford избавляется от активов в сфере e-commerce 1
20.11.2001 Cisco продолжает инвестировать в начинающие компании 1
17.11.2000 ICG Commerce и подразделение Andersen Consulting планируют слияние 1
15.11.2000 ICG Communications обратилась с заявлением о защите от банкротства 1
10.11.2000 Над ICG сгустились тучи 1
10.11.2000 NASDAQ продолжает снижаться, лидеры падения - акции интернет-компаний 1
10.11.2000 NASDAQ продолжает снижаться, лидеры падения - акции интернет-компаний 1
11.08.2000 Оборот сетевого инкубатора Internet Capital Group во втором квартале достиг $453 млн. 1
26.04.2000 Генеральный менеджер Oldsmobile ушел из General Motors в инвестиционную Интернет-компанию Internet Capital Group Inc. 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

ICG и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8920 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 3
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 3
Cisco Systems 5160 3
IBM - International Business Machines Corp 9476 3
AOL Inc - America Online 1868 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 776 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 145 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 87 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 2
Yahoo! 3699 2
Steel Connect - CMGI 140 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
X Corp - Twitter 2884 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
Yandex - Яндекс 7800 1
Microsoft Corporation 24884 1
Honeywell 287 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 1
Allied Riser Communications 3 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 111 1
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 1
Telegram Group 2245 1
Sony 6575 1
Cogent Communications 22 1
Цифра ГК 2482 1
RightWorks 5 1
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 17 1
Capital Group 74 3
Takilant 51 2
Swisdorn 11 2
eBay Inc 1624 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2741 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 2
Microsoft - LinkedIn 662 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
Swisdron 2 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Boeing 1013 1
Альфа-Групп 718 1
Ford 415 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Unimast 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 3 1
MetalSite 2 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 5 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 7 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
GM - Oldsmobile - Oldsmobile Division of General Motors 5 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1561 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 568 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 180 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1273 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4923 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6922 1
Умные платформы 1763 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 617 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6897 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4737 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 86 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1102 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 559 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6490 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2415 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2255 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
Микрофон - Microphone 2608 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5977 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2989 1
Аксессуары 3983 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10275 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 2
Google YouTube - Видеохостинг 2820 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 795 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 771 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
SAP Ariba 298 1
Stafory - робот Вера 341 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Росатом ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 334 1
Каримова Гульнара 92 3
Каримов Ислам 95 3
Ахмедов Бекзод 38 3
Авакян Гаянэ 51 2
Мадумаров Рустам 24 2
Распопов Олег 15 1
Зартдинов Игорь 1 1
Корня Алексей 78 1
Мадумаров Руслан 1 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Свиридов Олег 2 1
Иногамбаев Фарход 1 1
Gross David - Гросс Дэвид 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 7
Россия - РФ - Российская федерация 149745 4
Швеция - Королевство 3647 3
Узбекистан - Республика 1789 3
Европа 24410 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 2
Нидерланды 3562 2
Финляндия - Финляндская Республика 3629 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Япония 13379 1
Южная Корея - Республика 6740 1
США - Нью-Йорк штат 243 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6303 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3611 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2578 2
Опцион 102 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 181 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 22 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3567 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2544 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2824 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4787 1
Аудит - аудиторский услуги 2831 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6885 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5111 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2510 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3583 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2827 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 330 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2214 1
Visionary - Визионер - Визионерство 113 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1383 1
White Paper - официальная документация 15 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7109 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 470 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 92 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Juniper Research 532 3
IDC - International Data Corporation 4921 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Internet Stock Report 994 2
S&P 500 559 2
Fortune Global 500 286 1
Forrester Research 824 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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