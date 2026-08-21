Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Босния и Герцеговина Сараево

Босния и Герцеговина - Сараево

СОБЫТИЯ


21.08.2026 Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович 1
02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 1
03.10.2012 Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро 1
15.08.2012 Microsoft представила мыши с художественным оформлением 1
20.06.2012 Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
09.11.2007 "Агрессия": Патч 1.1 1
13.08.2007 Фанаты Гейтса шутят 1
26.03.2007 "Ситроникс" назначил нового первого вице-президента 1
22.02.2005 Сербский вирус имеет политическую окраску 1
24.09.2004 Mobilkom хочет купить боснийского оператора Eronet 1
08.09.2004 Mobis расширила радиопокрытие Боснии и Герцеговины до 84% 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Босния и Герцеговина и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 43 1
East Telecom - Ист Телеком 9 1
Yandex - Яндекс 9255 1
Microsoft Corporation 25795 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1463 1
ICG - International Communication Group 21 1
ДиалогНаука 272 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Групп 745 1
Takilant 52 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Alpina Komerc 1 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29735 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35164 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7935 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14309 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5384 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2857 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4460 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1222 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18375 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10764 1
Аксессуары 4292 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1940 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4170 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 674 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 1
Иногамбаев Фарход 1 1
Каримова Гульнара 95 1
Авакян Гаянэ 52 1
Каримов Ислам 97 1
Ахмедов Бекзод 39 1
Немшич Борис 23 1
Мадумаров Рустам 25 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Ferdinand Franz - Фердинанд Франц 6 1
Уткин Евгений 53 1
Свиридов Олег 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 3
Сербия - Республика 377 3
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 3
Россия - РФ - Российская федерация 166667 2
Франция - Французская Республика 8181 2
Хорватия - Республика 287 2
Сербия - Белград 63 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 1
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 12 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 39 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Кут 20 1
Турция - Кемер 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Нытвенский район - Нытва 12 1
Казахстан - Республика 6068 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47679 1
Южная Корея - Республика 7062 1
Япония 13814 1
Швеция - Королевство 3784 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19575 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4493 1
США - Нью-Йорк 3183 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2610 1
Германия - Федеративная Республика 13233 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 1
Италия - Итальянская Республика 4511 1
Россия - СФО - Новосибирск 4884 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1808 1
Великобритания - Лондон 2433 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14820 1
Турция - Турецкая республика 2626 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Испания - Королевство 3842 1
Узбекистан - Республика 2015 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1779 1
Болгария - Республика 799 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 728 1
Австрия - Австрийская Республика 1358 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 726 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57840 2
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 2
Гражданская война 170 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 167 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6791 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9120 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11707 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10908 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1644 1
Английский язык 7041 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3871 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33854 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6703 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6186 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6783 1
Пропаганда и агитация 198 1
Испания - гражданская война 1 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8629 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще