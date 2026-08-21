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Босния и Герцеговина Сараево
СОБЫТИЯ
|21.08.2026
|Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович 1
|02.04.2015
|«Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 1
|03.10.2012
|Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро 1
|15.08.2012
|Microsoft представила мыши с художественным оформлением 1
|20.06.2012
|Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания 1
|12.07.2011
|«Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
|09.11.2007
|"Агрессия": Патч 1.1 1
|13.08.2007
|Фанаты Гейтса шутят 1
|26.03.2007
|"Ситроникс" назначил нового первого вице-президента 1
|22.02.2005
|Сербский вирус имеет политическую окраску 1
|24.09.2004
|Mobilkom хочет купить боснийского оператора Eronet 1
|08.09.2004
|Mobis расширила радиопокрытие Боснии и Герцеговины до 84% 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Босния и Герцеговина и организации, системы, технологии, персоны:
|Иногамбаев Фарход 1 1
|Каримова Гульнара 95 1
|Авакян Гаянэ 52 1
|Каримов Ислам 97 1
|Ахмедов Бекзод 39 1
|Немшич Борис 23 1
|Мадумаров Рустам 25 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Ferdinand Franz - Фердинанд Франц 6 1
|Уткин Евгений 53 1
|Свиридов Олег 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.