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Россия ПФО Кировская область Мурашинское городское поселение Мураши

Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши


11.02.2025 МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан 1
09.12.2024 «МегаФон» впервые обеспечил 13 кировских поселений связью и мобильным интернетом 1
28.11.2024 Мобильная связь впервые стала доступна дальнобойщикам на севере Кировской области 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
03.07.2024 В 13 кировских селах и деревнях впервые появится мобильная связь и интернет 1
17.05.2024 «МегаФон» на треть ускорил мобильный интернет в двух районах Кировской области 2
05.06.2023 У кировских садоводов появилось больше мест для подключения к цифровым сервисам 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1
30.09.2014 МТС запустила сеть LTE в Прикамье 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8900 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12699 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1484 2
Yandex - Яндекс 7393 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Правительство Кировской области 20 2
Союз художников России 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50771 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24529 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4678 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1464 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3993 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6459 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3440 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10795 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7399 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2709 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12579 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1005 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13957 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4785 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1123 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2010 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5218 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 504 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Максимов Александр 22 4
Исаев Максим 55 2
Кузнецов Александр 123 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 586 8
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Россия - РФ - Российская федерация 144971 4
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Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 11 3
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 12 3
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 36 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурыгино 5 2
Россия - ПФО - Кировская область - Опаринский район - Опарино 9 2
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