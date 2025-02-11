Россия ПФО Кировская область Мурашинское городское поселение Мураши
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8900 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12699 4
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1484 2
|Yandex - Яндекс 7393 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5218 3
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 504 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
|МТС Мобильная библиотека 41 1
|Максимов Александр 22 4
|Исаев Максим 55 2
|Кузнецов Александр 123 1
|Попов Андрей 111 1
|Балуев Евгений 31 1
|Женихов Алексей 38 1
|Сухих Алексей 5 1
|Яндубаев Сергей 1 1
|Быков Алексей 38 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 98 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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