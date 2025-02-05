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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167833
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Россия ПФО Кировская область Мурыгино



05.02.2025 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова 1
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1
06.03.2014 МТС расширила покрытие LTE в Кировской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 4
МегаФон 8883 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Правительство Кировской области 20 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7697 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3428 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10785 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4675 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6455 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 997 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7603 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3739 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24515 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 2
МТС Мобильная библиотека 41 1
Исаев Максим 55 3
Кузнецов Александр 123 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 38 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 585 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 4
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 19 3
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 10 3
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 36 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 10 2
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 12 2
Россия - ПФО - Кировская область - Опаринский район - Опарино 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
Россия - ПФО - Кировская область - Омутнинск 6 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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