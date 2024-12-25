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Россия ПФО Кировская область Опаринский район Опарино



25.12.2024 МТС в Кировской области запустит отечественные базовые станции 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
05.08.2015 МТС расширила розничную сеть в Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
10.03.2015 «Ростелеком» в 2014 г. увеличил в Кировской области абонентскую базу ШПД на 14% 1
19.02.2015 МТС провела мобильный интернет 3G в села Кузбасса 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
Ростелеком 9701 1
МТС - Иртея 31 1
Samsung Electronics 10255 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Правительство Кировской области 20 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Союз художников России 5 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Исаев Максим 55 3
Яндубаев Сергей 1 1
Кузнецов Александр 123 1
Валов Евгений 2 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 6
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 38 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 4
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 10 3
Россия - СФО - Кемеровская область 898 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кикнурский район - Кикнур 3 2
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 11 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 10 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 19 2
Казахстан - Карагандинская область - Темиртау 9 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурыгино 4 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 28 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 35 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 8 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 30 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 28 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 49 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 52 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 36 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 35 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 29 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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