Россия ПФО Кировская область Опаринский район Опарино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
|Ростелеком 9701 1
|МТС - Иртея 31 1
|Samsung Electronics 10255 1
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
|Правительство Кировской области 20 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Исаев Максим 55 3
|Яндубаев Сергей 1 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Валов Евгений 2 1
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