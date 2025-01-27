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В Кировской области заработали первые отечественные базовые станции от МТС

ПАО «МТС» объявляет о вводе в эксплуатацию на своей действующей сети отечественных базовых станций «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в Опаринском и Лузском районах Кировской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря новому телеком-оборудованию высокоскоростной мобильный интернет теперь стал доступен еще более 3500 жителям поселков Маромица и Лальск. Теперь сельчане могут пользоваться онлайн-сервисами, банковскими приложениями, дистанционно получать медицинскую помощь и образование и общаться по сети с родственниками и друзьями.

Базовые станции «Иртея» разработаны и произведены в России. Они поддерживают частотные диапазоны 1800 и 800 МГц (стандарт LTE). В Кировской области оборудование будет также запущено в Котельничском, Омутнинском и Верхнекамском районах. В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций по всей стране.

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«Кировская область вошла в число первых 37 регионов, где запущены отечественные базовые станции. Это говорит о том, что наш регион по-прежнему является эффективной площадкой для тестирования инноваций. Для нас, как и всегда, приоритетным направлением остается развитие связи в малых населенных пунктах, где мы и устанавливаем новое оборудование. Верю, что с появлением высокоростного интернета и всех возможностей, что он дает, жители поселков продолжать жить и развивать свою малую родину», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

В 2024 году МТС в Кировской области установила новые базовые станции в деревнях Банниковы, Роминская, Осинки, Сретенье, Шалеевщина, Родичи, Высоково, Шадрины, Большое Чураково, Верхняя Горца, Рудничный, Ромаши, Аверины, Вотчина, Кувшинское, Елькино, Гребенки, Дворища, Новая Тушка, Нослы, Перескоки, Зимник. Также, дооборудовала и модернизировала более 350 станций в Кирове и области.

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