Россия СФО Кемеровская область Белово

Россия - СФО - Кемеровская область - Белово

СОБЫТИЯ


09.12.2025 МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса 1
25.03.2024 «Ростелеком» подключил к интернету 25 новостроек в Кузбассе 1
03.08.2023 «Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33% 1
24.08.2022 Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях 1
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 1
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
13.07.2016 МТС открыла новые розничные салоны в городах и селах Кемеровской области 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
22.08.2014 МТС модернизировала сеть в 53 населенных пунктах Кемеровской области 1
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
02.04.2013 2ГИС стал доступен еще для девяти городов 1
14.05.2012 «Кузбасская топливная компания» будет использовать сервис ВКС i.Mind 1
14.05.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в Белово Кемеровской области 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
26.10.2010 «Скай Линк» открыл 7 новых экспресс-офисов в 6 регионах 1
12.07.2010 «Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Кемеровской области 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
08.08.2008 «СтартМастер» открыл новый магазин в Кемеровской области 2
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 1
23.05.2008 НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни 1
01.11.2007 Первое внедрение Dynamics AX 4.0: как это было 1
18.09.2006 "Линия тока" метит в лидеры 1
09.12.2004 МТС стартует в Кемеровской области 1
21.04.2004 "МегаФон" запустил услуги GPRS и MMS в Вологодской области 1
26.09.2003 В 2004 году в Кемерово введут в эксплуатацию мультисервисную сеть 1
22.08.2003 В Кемеровской области завершен первый этап строительства региональной мультисервисной сети 1
10.02.2003 «Би Лайн GSM»: 100 тысяч абонентов в Кузбассе 1
11.07.2000 ОАО "Союз-Телефонстрой" и ОАО "Трест "Связьстрой-6" проложат кабель для внутризоновой ВОЛС Кузбасса 1
20.06.2000 "Электросвязь" Кемеровской области подписала договор на строительство внутризоновой волоконно-оптической сети 1
09.04.1999 CompTek организовала семинар "Новые телекоммуникационные технологии на российском рынке" 1
31.03.1999 CompTek анонсировала семинар "Новые телекоммуникационные технологии на российском рынке" в Кемерово 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
Cisco Systems 5222 4
Ростелеком 10306 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
Союз-Телефонстрой 10 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
МегаФон 9892 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 2
Ланит - Comptek - Комптек 199 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
Связьстрой-6 Трест 5 2
Wagner Group - Wagner International - Wagner Technologies 4 1
Aldata Solution - Алдата Солюшн 13 1
Восточная Техника 20 1
Microsoft Corporation 25236 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Huawei Technologies 404 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 110 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Электросвязь 268 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 30 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
НЭТА 36 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Шахты 0 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
СУЭК СГК - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС 8 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
Домотехника 5 1
Эльтехника 2 1
Мадифарм 2 1
МВ-Маркет 2 1
КТК - Кузбасская топливная компания - Кузасстопливосбыт - Трансуголь - Алтайская топливная компания 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Caterpillar - 90 1
Углеметбанк 4 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Техносервис 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 2
Аксессуары 4132 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Microsoft Windows 2000 8662 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
МегаФон GSM 8 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 52 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 37 1
Тен Станислав 14 2
Зданович Сергей 8 2
Девянин Евгений 2 1
Румянцев Василий 1 1
Стерликова Елена 1 1
Тимофеев Евгений 7 1
Орловский Виктор 397 1
Кузнецов Александр 145 1
Федорова Олеся 63 1
Тютин Алексей 14 1
Толкачева Екатерина 43 1
Лифшиц Михаил 5 1
Алексеик Андрей 1 1
Лясман Виктор 1 1
Орехов Константин 2 1
Михайлов Алексей 94 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 28
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 28
Россия - СФО - Кемеровская область 985 28
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 23
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 44 19
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 18
Россия - РФ - Российская федерация 156831 18
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 31 15
Россия - СФО - Новосибирск 4650 13
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 7
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 148 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 30 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 6
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 15 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 40 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 2
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 46 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 2
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Traveler's cheque - Дорожный чек 6 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
