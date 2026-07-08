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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Кемеровская область Чебулинский район пгт Верх-Чебула

Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра» 1
26.06.2025 «МегаФон» «включил» 4G для 1000 кузбасских сельчан 1
04.07.2024 «Ростелеком» вновь стал телекоммуникационным партнером фестиваля «Динотерра» в Кузбассе 2
04.07.2024 МТС: каждый второй посетитель фестиваля «Динтотерра» приехал из другого региона 1
29.02.2024 «Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса 1
28.06.2023 «Мегафон» обеспечил связью фестиваль «Динотерра» 1
24.01.2023 МТС запустила скоростной интернет еще на семи участках федеральной трассы «Сибирь» в Кузбассе 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 2
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1
20.06.2000 "Электросвязь" Кемеровской области подписала договор на строительство внутризоновой волоконно-оптической сети 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10875 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15592 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 280 4
МегаФон 10637 2
Союз-Телефонстрой 10 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Шахты 0 1
Электросвязь 268 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 536 1
Связьстрой-6 Трест 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10044 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17875 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61243 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9390 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4369 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22774 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26153 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11466 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26569 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9198 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64365 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4979 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10132 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9215 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13413 1
Умные платформы 1972 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7800 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1895 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4389 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9771 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1721 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2227 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9311 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4582 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13005 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1413 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3548 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29572 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8453 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12828 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6821 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 1
МТС Big Data 322 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Михайлов Алексей 115 2
Бекиров Руслан 68 2
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Россия - СФО - Кемеровская область 1057 11
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 568 5
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Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 15 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 60 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 319 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 47 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 32 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 40 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 18 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 172 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 164871 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1655 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 72 2
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Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47343 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33447 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7423 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21441 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27078 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6976 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2097 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57240 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 789 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3130 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2790 1
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Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 717 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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