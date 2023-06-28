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«Мегафон» обеспечил связью фестиваль «Динотерра»

«Мегафон» обеспечил скоростным интернетом и бесперебойной связью участников научно-популярного фестиваля «Динотерра», который проходил 23-25 июня в деревне Шестаково. Около 64 тыс. участников играли в квизы, слушали научно-популярные лекции об археологии, танцевали и подпевали популярным артистам и прокачали почти 2 ТБ трафика. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Автономная мобильная базовая станция «Мегафона» была развернута в поле у деревни Шестаково уже 20 июня, и в течение пяти дней обеспечивала интернетом и голосовой связью тысячи участников и гостей «Динотерры».

Фестиваль уже второй раз проходит в Чебулинском муниципальном округе – в месте, где был найден скелет гигантского ящера-попугая пситтакозавра сибирского. Участниками международного фестиваля стали более 100 ведущих ученых, в том числе 25 профессоров, докторов наук.

Самые яркие моменты праздника участники транслировали в своих социальных сетях и блогах, отправив с площадок мероприятия терабайты фото и видео. Максимальные нагрузки на сеть совпали с временем активности программы – примерно с 12 часов дня и до часу ночи.

Особенные всплески активности сети наблюдались во время выступления музыкальных хедлайнеров — Клавы Коки, Юлии Савичевой и Сергея Лазарева. К слову, концерт Сергея Лазарева вызвал почти в два раза большую активность, чем выступление Клавы Коки, а танцы и песни Юлии Савичевой транслировали в личных соцсетях еще меньше поклонников. В то же время нужно отметить, что выступлению Юлии помешал сильный ливень, ее концерт сдвинули во времени, и многие зрители уехали из-за непогоды. Рассказывая о последних новостях с фестиваля, абоненты «Мегафона» проговорили более 620 часов.

Мобильную базовую станцию всего за три часа можно развернуть любом месте, где нужен интернет и телефония. Она оборудована телескопической антенной, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 километров. При необходимости базовая станция может работать совершенно автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Подобными станциями «Мегафон» увеличивает емкость сети на масштабных спортивных и деловых мероприятиях и уже второй год подряд обеспечивает связью фестиваль «Динотерра» в Кузбассе.

«У компании «Мегафон» большой опыт обеспечения связи на крупных мероприятиях. Средняя скорость 4G, которую фиксировали инженеры компании в пиковые часы, составила 34 Мбит/с. Это отличная скорость для мобильной станции, что позволило нашим абонентам комфортно общаться в мессенджерах, проводить видеотрансляции, искать информацию в интернете», - сказал директор Кемеровского отделения «Мегафон» Александр Малов.

***

«Мегафон» – российский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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