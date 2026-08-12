Индексная книга (каталог) CNews*
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Лазарев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Лазарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Савичева Юлия 5 3
|Пресняков Владимир 6 2
|Дмитриенко Иван 7 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 1
|Ковальчук Юлия 2 1
|Тамоников Александр 1 1
|Гагарина Полина 13 1
|Киоссе Никита 1 1
|Бирюкова Елена 1 1
|Попова Саша 1 1
|Вуличенко Екатерина 3 1
|Караулова Юлианна 4 1
|Цой Анита 2 1
|Фейгин Глеб 1 1
|Малов Александр 6 1
|Арбенина Диана 7 1
|Серябкина Ольга 3 1
|Ваенга Елена 4 1
|Подольская Наталья 1 1
|Темникова Елена 1 1
|Седокова Анна 2 1
|Банщикова Анна 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 458 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Горыня Кирилл 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.