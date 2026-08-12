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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Лазарев Сергей

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Вне зоны доступа: 40% россиян боятся остаться без связи во время путешествия 1
20.02.2025 Девять из десяти платежей за мобильную связь клиенты столичного Сбербанка совершают онлайн 1
28.06.2023 «Мегафон» обеспечил связью фестиваль «Динотерра» 1
13.03.2023 «Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения» 1
30.06.2022 «Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков в соцсети 1
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 1
27.02.2019 Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации 1
07.06.2016 Пять музыкальных сайтов «навечно» заблокированы из-за песен Сергея Лазарева 1
02.06.2016 Шесть сайтов оказались «навечно» заблокированы из-за сериала «Озабоченные» 1
18.11.2008 «Евросеть» в Волгограде и Астрахани возглавил новый управляющий 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Лазарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10955 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 1
МегаФон 10754 1
VK - Mail.ru Group 3603 1
Sony 6741 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
PayRing 3 1
Sony Music Entertainment 161 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Rosan Diamond 3 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Нейромонах Феофан 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
Евросеть 1421 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 194 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3275 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26821 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11820 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9666 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4436 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8519 2
Аудиокнига - Audiobook 260 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4442 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1008 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3197 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16273 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22953 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26331 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3238 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 548 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9930 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3942 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10169 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15438 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8703 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5508 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4181 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3264 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9311 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9365 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13065 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5369 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29712 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12960 1
Google Android 15253 2
Apple iOS 8587 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 21 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 645 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 400 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 894 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 958 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 1
Савичева Юлия 5 3
Пресняков Владимир 6 2
Дмитриенко Иван 7 2
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Ковальчук Юлия 2 1
Тамоников Александр 1 1
Гагарина Полина 13 1
Киоссе Никита 1 1
Бирюкова Елена 1 1
Попова Саша 1 1
Вуличенко Екатерина 3 1
Караулова Юлианна 4 1
Цой Анита 2 1
Фейгин Глеб 1 1
Малов Александр 6 1
Арбенина Диана 7 1
Серябкина Ольга 3 1
Ваенга Елена 4 1
Подольская Наталья 1 1
Темникова Елена 1 1
Седокова Анна 2 1
Банщикова Анна 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 458 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Горыня Кирилл 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 11 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 86 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2533 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 911 1
Турция - Турецкая республика 2623 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1518 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 765 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1066 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 544 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 452 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3359 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6766 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1729 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3177 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1365 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27318 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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